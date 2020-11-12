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Сервис для мотивации детей Dragon Family бывшего топ-менеджера «Сбера» и X5 привлёк первые внешние инвестиции от ФРИИ Материал редакции
Пользователи создают в приложении задания для детей — за каждое выполненное ребёнок получает баллы, а родители конвертируют их в вознаграждение.
Фонд развития интернет-инициатив инвестировал в российский стартап Dragon Family в обмен на 5% доли компании, сообщил vc.ru представитель фонда.
Сумму инвестиций ФРИИ не раскрывает. Однако с сентября 2020 года фонд обновил свое инвестиционное предложение и инвестирует в компании с первыми продажами и подтвержденным спросом на глобальном рынке до 65 млн рублей, а в компании более поздних стадий до 200 млн рублей с привлечением соинвесторов раундов А и В.
Dragon Family основал бывший старший вице-президент «Сбербанка» и бывший заместитель гендиректора X5 Retail Group Теймур Штернлиб. С момента запуска основатель инвестировал в компанию 32 млн рублей. В команде стартапа — 10 человек.
Они разрабатывают семейное приложение, которое помогает родителям мотивировать детей, обучать их финансовой грамотности и формировать полезные привычки, рассказали в компании.
Пользователи создают в приложении задачи для детей, например, сделать домашнее задание по математике или уборку в комнате. За каждое выполненное задание ребёнок получает баллы или «дракончики», а родители конвертируют их в реальные деньги или другое вознаграждение.
Штернлиб создал приложение в 2016 году для своей семьи, в 2018 году он собрал команду для работы над сервисом — текущая версия с подпиской запустилась весной 2020 года. Приложение работает на рынках России и США.
По собственным данным, всего в приложении зарегистрировано 25 тысяч семей, пятая часть из них — из США. Dragon Family зарабатывает за счёт подписки — на один месяц за 199 рублей для российских пользователей и за $2,99 в США, а также на три месяца.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Дрэгон Фэмили Рус», юрлицо Dragon Family, зарегистрировано в марте 2018 года. По состоянию на 12 ноября 2020 года, 100% компании принадлежат Теймуру Штернлибу. Гендиректор Dragon Family — Илья Иванов, говорится в базе. Выручка компании за 2019 год достигла 150 тысяч рублей, а чистый убыток — 2,3 млн рублей.
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