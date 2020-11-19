Российское сообщество предпринимателей Shmit16 запустило S16 Angel Fund для инвестиций в стартапы по всему миру Материал редакции
Группа ангелов уже поддержала пять проектов, в том числе AppFollow.
Российское сообщество технологических предпринимателей Shmit16 запустило S16 Angel Fund объёмом $5 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию. Группа ангелов будет инвестировать в стартапы по всему миру.
S16 Angel Fund уже поддержала пять ИТ-проектов, в том числе сервис мониторинга приложений в магазинах AppFollow и сервис для переводов сайтов и приложений на другой язык Lokalize Simple. В течение полугода группа планирует инвестировать ещё в пять стартапов со средним чеком $250 тысяч.
Помимо инвестиций S16 предлагает доступ к сети нетворкинга, чтобы основателям было легче найти наставников и специалистов, у которых есть опыт в определённых областях вроде выхода на новый рынок и так далее.
Партнёры фонда — сооснователь Payment Systems Анатолий Марьин, партнёр курьерской службы Dostavista Александр Шамис, основатель «Партии еды» Михаил Перегудов, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и другие.
Инвестировал бы ещё кто-нибудь в российские стартапы так, как инвестируют в зарубежные. Но это, видимо, уже в какой-нибудь другой России, не сегодняшней.
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