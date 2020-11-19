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Таня Боброва
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Российское сообщество предпринимателей Shmit16 запустило S16 Angel Fund для инвестиций в стартапы по всему миру Материал редакции

Группа ангелов уже поддержала пять проектов, в том числе AppFollow.

2 комментария
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Российское сообщество технологических предпринимателей Shmit16 запустило S16 Angel Fund объёмом $5 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию. Группа ангелов будет инвестировать в стартапы по всему миру.

S16 Angel Fund уже поддержала пять ИТ-проектов, в том числе сервис мониторинга приложений в магазинах AppFollow и сервис для переводов сайтов и приложений на другой язык Lokalize Simple. В течение полугода группа планирует инвестировать ещё в пять стартапов со средним чеком $250 тысяч.

Помимо инвестиций S16 предлагает доступ к сети нетворкинга, чтобы основателям было легче найти наставников и специалистов, у которых есть опыт в определённых областях вроде выхода на новый рынок и так далее.

Партнёры фонда — сооснователь Payment Systems Анатолий Марьин, партнёр курьерской службы Dostavista Александр Шамис, основатель «Партии еды» Михаил Перегудов, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и другие.

Можно помогать стартапам чисто по-человечески, потому что ты сам побывал в таких же трудных ситуациях, а можно — ради получения выгоды. Первый помогает формировать отношения, в которых основатели открыты для обсуждений самых сложных вопросов и получения помощи.

Так как партнёры S16 Angel Fund сами создавали компании в различных сферах, мы смотрим на вещи с разных сторон.

Анатолий Марин
партнёр фонда S16 Angel Fund

#новость #инвестиции

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2 комментария
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Ильгиз Гизамов

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Инвестировал бы ещё кто-нибудь в российские стартапы так, как инвестируют в зарубежные. Но это, видимо, уже в какой-нибудь другой России, не сегодняшней.

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kotova lidiya

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Крутые ребята, отличное сообщество, удачи им.

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