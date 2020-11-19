Можно помогать стартапам чисто по-человечески, потому что ты сам побывал в таких же трудных ситуациях, а можно — ради получения выгоды. Первый помогает формировать отношения, в которых основатели открыты для обсуждений самых сложных вопросов и получения помощи.

Так как партнёры S16 Angel Fund сами создавали компании в различных сферах, мы смотрим на вещи с разных сторон.