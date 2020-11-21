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Лиана Липанова
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Украинская онлайн-школа английского языка для детей Allright.io привлекла $5 млн от Flashpoint VC и других инвесторов Материал редакции

Сервис объединяет уроки с настоящими учителями и задания с ИИ-преподавателем с голосовым интерфейсом.

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Основанный украинцем Олегом Оксюком стартап Allright.io привлёк $5 млн. Об этом vc.ru сообщил представитель одного из участников раунда, российского венчурного фонда Flashpoint (бывший Buran VC).

Лид-инвестором выступил венчурный фонд Genesis Investments. Условия сделки не раскрываются. Помимо Flashpoint, в раунде участвовали TMT Investments, Terra VC и инвестор прошлых лет Михаил Лялин, основатель компании Zeptolab. Flashpoint также инвестировал в Allright.io повторно: в марте 2019 года фонд вложил в стартап $1,5 млн.

Allright.io разрабатывает онлайн-школу английского языка для детей от 4 лет и на привлечённые деньги планирует внедрить в образовательный процесс искусственный интеллект.

Кроме того, инвестиции позволят стартапу добавить в сервис групповые занятия, чтобы снизить стоимость одного урока, выйти на новые рынки и укрепить позиции в Польше, России, Испании и Латинской Америке, говорит представитель фонда.

Сервис объединяет уроки с настоящими учителями и задания с ИИ-преподавателем с голосовым интерфейсом. Программа распознает речь студента, синтезирует аудио-ответы и проводит дополнительные голосовые уроки в качестве домашнего задания.

На данном этапе развития технологий мы не можем заменить настоящих учителей виртуальными, но работаем над тесной интеграцией реального и искусственного интеллекта.
Мы экспериментируем с отведением части времени урока ИИ-учителю, чтобы реальный преподаватель смог проводить несколько занятий одновременно и стоимость уроков за счет этого снижалась.

Олег Оксюк
основатель и гендиректор AllRight

По словам представителя Flashpoint, Allright.io ориентируется на рынки с низким уровнем цифровизации образования и стремится сделать обучение доступным. По собственным данным, в онлайн-школе 10 тысяч постоянных студентов, в месяц проходит около 50 тысяч уроков.

Allright.io основан в 2017 году. Сервис зарабатывает на комиссии. Занятия для русскоязычных студентов стоят от 250 рублей за 25 минут (50 индивидуальных уроков за 25 тысяч) или от 450 рублей за 55 минут (от 45 тысяч за 50 уроков). Уроки в группе до пяти человек стоят от 225 рублей (4500 рублей за 20 уроков).

#новость #инвестиции #образование

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Денис Семенов

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Учи английский и будешь больше зарабатывать, говорят в рекламе школы языка, платя преподавателям по 200 рублей в час.

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