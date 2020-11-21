Сервис объединяет уроки с настоящими учителями и задания с ИИ-преподавателем с голосовым интерфейсом.

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Основанный украинцем Олегом Оксюком стартап Allright.io привлёк $5 млн. Об этом vc.ru сообщил представитель одного из участников раунда, российского венчурного фонда Flashpoint (бывший Buran VC).

Лид-инвестором выступил венчурный фонд Genesis Investments. Условия сделки не раскрываются. Помимо Flashpoint, в раунде участвовали TMT Investments, Terra VC и инвестор прошлых лет Михаил Лялин, основатель компании Zeptolab. Flashpoint также инвестировал в Allright.io повторно: в марте 2019 года фонд вложил в стартап $1,5 млн.

Allright.io разрабатывает онлайн-школу английского языка для детей от 4 лет и на привлечённые деньги планирует внедрить в образовательный процесс искусственный интеллект.

Кроме того, инвестиции позволят стартапу добавить в сервис групповые занятия, чтобы снизить стоимость одного урока, выйти на новые рынки и укрепить позиции в Польше, России, Испании и Латинской Америке, говорит представитель фонда.

Сервис объединяет уроки с настоящими учителями и задания с ИИ-преподавателем с голосовым интерфейсом. Программа распознает речь студента, синтезирует аудио-ответы и проводит дополнительные голосовые уроки в качестве домашнего задания.

На данном этапе развития технологий мы не можем заменить настоящих учителей виртуальными, но работаем над тесной интеграцией реального и искусственного интеллекта.

Мы экспериментируем с отведением части времени урока ИИ-учителю, чтобы реальный преподаватель смог проводить несколько занятий одновременно и стоимость уроков за счет этого снижалась. Олег Оксюк основатель и гендиректор AllRight

По словам представителя Flashpoint, Allright.io ориентируется на рынки с низким уровнем цифровизации образования и стремится сделать обучение доступным. По собственным данным, в онлайн-школе 10 тысяч постоянных студентов, в месяц проходит около 50 тысяч уроков.