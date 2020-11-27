Платформа предлагает создавать курсы бесплатно и по подписке: от 990 рублей до 22 тысяч рублей в месяц.

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Образовательная платформа для создания и проведения курсов Core привлекла $3 млн от Humantek Group, которая входит в Prytek Игоря Рыбакова и партнёров, рассказали vc.ru в компании.

По словам управляющего партнера Humantek Group Александра Авакянца, группа получила 51% в стартапе: вложила $1 млн, еще $2 млн вложат в будущем. Полученные средства компания направит на совершенствование модуля машинного обучения и выхода на рынки США и Латинской Америки в ближайшие два года.

По данным «Контур.Фокуса», 51% Core принадлежит ООО «Хакерю», 95% которой владеет Prytek, 49% владеет гендиректор Core Антон Сажин.

Антон Сажин основал Core в 2017 году, сейчас, по собственным данным, на платформе зарегистрировано около 180 тысяч преподавателей. Сервис ориентирован на школы, корпоративных клиентов и экспертов.

Core — это конструктор онлайн-уроков с набором различных блоков: текст, изображения, инструкции, аудио и видео, опросы, тесты. С их помощью можно создавать собственные уроки, а затем делиться ими, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения, говорится на сайте платформы. Также можно принимать платежи за онлайн-курсы без касс c 10% комиссией.

Платформа предлагает создавать курсы бесплатно и по подписке: от 990 рублей до 22 тысяч рублей в месяц. Подписка дает возможность интеграции с Zoom, аналитику по каждому курсу, позволяет подключить систему платежей, электронную рассылку приглашений на курсы и так далее.

По собственным данным, общее количество пользователей платформы около 1 млн, ежедневно на сайте проводят около 250 тысяч учебных сессий. Компания заняла 23 место в рейтинге лидеров онлайн-образования за второй квартал 2020 года, который составляет РБК.

Согласно базе данных «Контур.Фокус», выручка компании за 2019 год составила 11,4 млн рублей, чистый убыток — 3,4 млн рублей.