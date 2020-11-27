Российский стартап-конструктор онлайн-курсов Core привлёк $3 млн от Humantek Group в обмен на контроль в компании Материал редакции
Платформа предлагает создавать курсы бесплатно и по подписке: от 990 рублей до 22 тысяч рублей в месяц.
Образовательная платформа для создания и проведения курсов Core привлекла $3 млн от Humantek Group, которая входит в Prytek Игоря Рыбакова и партнёров, рассказали vc.ru в компании.
По словам управляющего партнера Humantek Group Александра Авакянца, группа получила 51% в стартапе: вложила $1 млн, еще $2 млн вложат в будущем. Полученные средства компания направит на совершенствование модуля машинного обучения и выхода на рынки США и Латинской Америки в ближайшие два года.
По данным «Контур.Фокуса», 51% Core принадлежит ООО «Хакерю», 95% которой владеет Prytek, 49% владеет гендиректор Core Антон Сажин.
Антон Сажин основал Core в 2017 году, сейчас, по собственным данным, на платформе зарегистрировано около 180 тысяч преподавателей. Сервис ориентирован на школы, корпоративных клиентов и экспертов.
Core — это конструктор онлайн-уроков с набором различных блоков: текст, изображения, инструкции, аудио и видео, опросы, тесты. С их помощью можно создавать собственные уроки, а затем делиться ими, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения, говорится на сайте платформы. Также можно принимать платежи за онлайн-курсы без касс c 10% комиссией.
Платформа предлагает создавать курсы бесплатно и по подписке: от 990 рублей до 22 тысяч рублей в месяц. Подписка дает возможность интеграции с Zoom, аналитику по каждому курсу, позволяет подключить систему платежей, электронную рассылку приглашений на курсы и так далее.
По собственным данным, общее количество пользователей платформы около 1 млн, ежедневно на сайте проводят около 250 тысяч учебных сессий. Компания заняла 23 место в рейтинге лидеров онлайн-образования за второй квартал 2020 года, который составляет РБК.
Согласно базе данных «Контур.Фокус», выручка компании за 2019 год составила 11,4 млн рублей, чистый убыток — 3,4 млн рублей.
В планах компании увеличить число авторов курса до 20 тысяч, обслуживать до 100 корпораций в b2b-сегменте и увеличить выручку до 200 млн рублей в год.
Теперь ищут 20.000 инфоцыган.
Скоро лопнет этот "образовательный" пузырь👇
Рыбаков уже не знает как еще из*ебнуться, чтобы поменять мир и остаться в книжках на тысячелетия вперед. 😂
Что то там в разделе https://coreapp.ai/solutions большинство квадратиков не кликается. Не рано ли на рынки США выходить?
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