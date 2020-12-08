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«Тинькофф» запустил проект по борьбе с подменой номеров мошенниками — такие же сервисы запустят «Сбер» и ВТБ Материал редакции

ЦБ за первое полугодие 2020 года заблокировал более 9,7 тысяч мошеннических номеров. Около 80% злоумышленников звонили с подменных номеров банков.

16 комментариев
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Крупнейшие российские банки и операторы мобильной связи начали запускать антифрод-решения по борьбе с подменой номеров банков телефонными мошенниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на компании.

  • «Тинькофф» уже запустил платформу Tinkoff Call Defender вместе с «Мегафоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл» для клиентов своей экосистемы.
  • «Сбер» запускает свой проект с Tele2 и «Мегафоном», в процессе подключения МТС и «Билайн». Сроки в банке не назвали.
  • ВТБ протестировал систему и планирует запустить её в ближайшее время. Детали в банке не раскрыли «в целях безопасности».
  • В МТС рассказали, что тестируют систему с «Тинькофф» и «Сбером». «Сейчас мы начинаем пилоты с ВТБ, “Райффайзенбанком” и “МТС Банком”», — добавил оператор.

В «Тинькофф» рассказали, что антифрод-платформа предусматривает обмен данными между банком и операторами для выявления подозрительных звонков. В Tele2 сообщили, что операторы создадут общую базу мошеннических номеров для более точного выявления звонков от мошенников.

Одна из распространенных схем мошенничества — звонки с подменных банковских номеров. Во время таких вызовов платформа устанавливает, действительно ли вызов инициирован банком. Если подтверждение о подлинности не приходит, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет сообщение об этом в банк.

«Тинькофф»

По мнению генерального директора дата-центров Oxygen Павла Кулакова, система будет эффективно работать, если мошенники используют подмену банковских номеров. Но «в семи из десяти случаев» они не пытаются заменить номер на банковский, а используют другие подставные номера — идентифицировать такой звонок как мошеннический практически невозможно.

О том, что банки совместно с операторами начали тестировать такие проекты, в феврале 2020 года писало РБК. Операторы разрабатывали сервисы на базе программного обеспечения шведского производителя Hexagon. По данным издания, в эксперименте участвовали «Тинькофф», ВТБ, «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «Московский кредитный банк» и «МТС банк».

#новость #банки #мошенники

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16 комментариев Накачай стартап
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Трайчик

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А кто-нибудь мог бы пояснить, как вообще работает подмена номеров телефонов? Это какой-то механизм на уровне операторов сотовой связи? Ее, кроме как для мошенничества, хоть для чего-то используют? 

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Роман

Трайчик
6

Это базовая возможность протоколов связи. Вызывающий абонент сам указывает свой номер. Нормальные операторы запрещают указывать чужие номера, но есть операторы, которые не следят за этим. Жулики этим пользуются.

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Anton Ulianov

Роман
1

То есть вместо "запуска проектов по предотвращению", выпуска всяких дефендеров и  для пользователей своей экосистемы и прочего достаточно просто операторам стать нормальными и запретить указывать чужие номера?
Это просто халатность или там не все так просто?

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Nikita Rogatov

Anton
0

Ну это граничная фича на самом деле. Есть много нормальных сервисов внутри оператора которые работают на основе этого. Но этот хаос что кто угодно и откуда угодно гонит трафик и называется как хочет давно стоит прекратить. 

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max smirnoff

Nikita
0

Это должно делаться законодательно, разве нет?

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Хозяин

Anton
0

Да это психологическая проблема вообще. По какой-то причине некоторые люди считают что номер звонящего как-то верифицирует его, а это не так.

Если я вам отправлю письмо где обратным адресом напишу Москва, Кремль, Путин - вы ведь не поведётесь. А на телефон люди почему-то ведутся.

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The Greatest

Anton
0

Думаю, что не все так просто

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Arthur Niazyan

4

Ну наконец-то! Молодцы. 

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Vasya Aksyonov

2

А ловить мошенников и сажать их? Тех кто сидить сажать ещё глубже прост :))) Не, это не наш путь и лень чот, пусть операторы возятся, блокируют там, полиция пусть идёт школьникам руки ломает

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Антон Адамов

1

Было бы неплохо по тем же принципам блокировать номера всех банков с рекламой услуг, те же мошенники только в профиль

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saketh varma

–3

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Артём Баженов

0

Было бы здорово, если бы эта схема заработала.

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Саша Толстых

0

Не понятно за каким притянули "эксперта" из дата-центра Oxygen. Это знаток особенностей протоколов телефонной сигнализации? Или телефонных антифрод-систем? Или у него большая экспертиза по расследованию инцидентов с применением телефонного мошенничества?

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Nikita Rogatov

Саша
0

Судя по фрод лавине звонков на стороне операторов не лучше.

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Саша Толстых

Nikita
0

А кто сказал, что они "фродовые"? Классифицировать вызов может вызываемый абонент, а не оператор. С т.з. оператора вызовы пришли от одного абонента и ушли другому. И для оператора вызовы вполне легитимные.

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Nikita Rogatov

Саша
0

неверно, не может номер ростелекома например прийти из Зимбабве, но приходит. Просто оператору не хочется строить систему проверки. Дорого и денег не приносит. Весь антифрод оператора направлен на защиту оператора и совсем не защищает абонента. А хотелось бы.

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