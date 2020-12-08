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«Тинькофф» запустил проект по борьбе с подменой номеров мошенниками — такие же сервисы запустят «Сбер» и ВТБ Материал редакции
ЦБ за первое полугодие 2020 года заблокировал более 9,7 тысяч мошеннических номеров. Около 80% злоумышленников звонили с подменных номеров банков.
Крупнейшие российские банки и операторы мобильной связи начали запускать антифрод-решения по борьбе с подменой номеров банков телефонными мошенниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на компании.
- «Тинькофф» уже запустил платформу Tinkoff Call Defender вместе с «Мегафоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл» для клиентов своей экосистемы.
- «Сбер» запускает свой проект с Tele2 и «Мегафоном», в процессе подключения МТС и «Билайн». Сроки в банке не назвали.
- ВТБ протестировал систему и планирует запустить её в ближайшее время. Детали в банке не раскрыли «в целях безопасности».
- В МТС рассказали, что тестируют систему с «Тинькофф» и «Сбером». «Сейчас мы начинаем пилоты с ВТБ, “Райффайзенбанком” и “МТС Банком”», — добавил оператор.
В «Тинькофф» рассказали, что антифрод-платформа предусматривает обмен данными между банком и операторами для выявления подозрительных звонков. В Tele2 сообщили, что операторы создадут общую базу мошеннических номеров для более точного выявления звонков от мошенников.
По мнению генерального директора дата-центров Oxygen Павла Кулакова, система будет эффективно работать, если мошенники используют подмену банковских номеров. Но «в семи из десяти случаев» они не пытаются заменить номер на банковский, а используют другие подставные номера — идентифицировать такой звонок как мошеннический практически невозможно.
О том, что банки совместно с операторами начали тестировать такие проекты, в феврале 2020 года писало РБК. Операторы разрабатывали сервисы на базе программного обеспечения шведского производителя Hexagon. По данным издания, в эксперименте участвовали «Тинькофф», ВТБ, «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «Московский кредитный банк» и «МТС банк».
А кто-нибудь мог бы пояснить, как вообще работает подмена номеров телефонов? Это какой-то механизм на уровне операторов сотовой связи? Ее, кроме как для мошенничества, хоть для чего-то используют?
То есть вместо "запуска проектов по предотвращению", выпуска всяких дефендеров и для пользователей своей экосистемы и прочего достаточно просто операторам стать нормальными и запретить указывать чужие номера?
Это просто халатность или там не все так просто?
Ну это граничная фича на самом деле. Есть много нормальных сервисов внутри оператора которые работают на основе этого. Но этот хаос что кто угодно и откуда угодно гонит трафик и называется как хочет давно стоит прекратить.
Да это психологическая проблема вообще. По какой-то причине некоторые люди считают что номер звонящего как-то верифицирует его, а это не так.
Если я вам отправлю письмо где обратным адресом напишу Москва, Кремль, Путин - вы ведь не поведётесь. А на телефон люди почему-то ведутся.
А ловить мошенников и сажать их? Тех кто сидить сажать ещё глубже прост :))) Не, это не наш путь и лень чот, пусть операторы возятся, блокируют там, полиция пусть идёт школьникам руки ломает
Было бы неплохо по тем же принципам блокировать номера всех банков с рекламой услуг, те же мошенники только в профиль
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Не понятно за каким притянули "эксперта" из дата-центра Oxygen. Это знаток особенностей протоколов телефонной сигнализации? Или телефонных антифрод-систем? Или у него большая экспертиза по расследованию инцидентов с применением телефонного мошенничества?
Судя по фрод лавине звонков на стороне операторов не лучше.
А кто сказал, что они "фродовые"? Классифицировать вызов может вызываемый абонент, а не оператор. С т.з. оператора вызовы пришли от одного абонента и ушли другому. И для оператора вызовы вполне легитимные.
неверно, не может номер ростелекома например прийти из Зимбабве, но приходит. Просто оператору не хочется строить систему проверки. Дорого и денег не приносит. Весь антифрод оператора направлен на защиту оператора и совсем не защищает абонента. А хотелось бы.
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