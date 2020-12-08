ЦБ за первое полугодие 2020 года заблокировал более 9,7 тысяч мошеннических номеров. Около 80% злоумышленников звонили с подменных номеров банков.

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Крупнейшие российские банки и операторы мобильной связи начали запускать антифрод-решения по борьбе с подменой номеров банков телефонными мошенниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на компании.

«Тинькофф» уже запустил платформу Tinkoff Call Defender вместе с «Мегафоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл» для клиентов своей экосистемы.

«Сбер» запускает свой проект с Tele2 и «Мегафоном», в процессе подключения МТС и «Билайн». Сроки в банке не назвали.



ВТБ протестировал систему и планирует запустить её в ближайшее время. Детали в банке не раскрыли «в целях безопасности».



В МТС рассказали, что тестируют систему с «Тинькофф» и «Сбером». «Сейчас мы начинаем пилоты с ВТБ, “Райффайзенбанком” и “МТС Банком”», — добавил оператор.

В «Тинькофф» рассказали, что антифрод-платформа предусматривает обмен данными между банком и операторами для выявления подозрительных звонков. В Tele2 сообщили, что операторы создадут общую базу мошеннических номеров для более точного выявления звонков от мошенников.

Одна из распространенных схем мошенничества — звонки с подменных банковских номеров. Во время таких вызовов платформа устанавливает, действительно ли вызов инициирован банком. Если подтверждение о подлинности не приходит, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет сообщение об этом в банк. «Тинькофф»

По мнению генерального директора дата-центров Oxygen Павла Кулакова, система будет эффективно работать, если мошенники используют подмену банковских номеров. Но «в семи из десяти случаев» они не пытаются заменить номер на банковский, а используют другие подставные номера — идентифицировать такой звонок как мошеннический практически невозможно.