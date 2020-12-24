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Финансы
Лиана Липанова

Неизвестные выставили на продажу данные 16,8 тысяч клиентов брокера «Фридом Финанс» Материал редакции

Паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках.

21 комментарий
Деньги в мандаринах
2659 просмотров

На специальных сайтах появились данные клиентов брокера «Фридом Финанс». Источник РБК, близкий к ЦБ, подтвердил, что регулятор знает об утечке.

На момент публикации заметки в ЦБ и «Фридом Финанс» не ответили на запрос РБК.

Всего 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы.

В объявлении есть бесплатный «пробник» с данными 50 клиентов. Сведения о каждом клиенте содержат заявления от 2019 года на признание квалифицированными инвесторами, где указаны паспортные данные и адрес, а также ответы от «Фридом Финанс» с удовлетворением просьбы, банковские справки с номерами счетов и суммами на них (для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо иметь на счетах минимум 6 млн рублей), но нет телефонных номеров.

По словам продавца, номера есть в платной базе. РБК связался с некоторыми указанными в «пробнике» клиентами в соцсетях — они подтвердили свои данные.

«Пробник» доступен всем после регистрации. По словам продавца, каждую неделю в открытый доступ будет выкладываться 50 новых пользователей.

Неизвестные также уверяют, что в базе есть «информация с компьютеров начальников подразделений, трейдеров и системных администраторов. Много паролей от различных сервисов, включая банк Freedom Finance и брокера "Церих"».

По данным основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна, утечка произошла в результате хакерской атаки ориентировочно в ноябре.

«Паспортные данные и информация о наличии счетов с остатками более $100 тысяч делает их [клиентов] мишенью не для банального фишинга или мошеннических звонков, а для серьезных схем с изготовлением поддельных документов и замены SIM-карт, которые могут обернуться миллионными потерями», — цитирует РБК Оганесяна.

Из-за утечки договоров, переписки и других документов могут быть раскрыты используемые брокером юридические схемы, поясняет эксперт. Кроме того, из-за слива содержимого компьютеров системных администраторов мошенники могут получить доступ к ИТ-инфраструктуре.

Это серьезный удар по репутации, который может привести к оттоку клиентов, а конкуренты могут проработать эти списки с более выгодными предложениями и усилить отток, считает руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления ИБ Softline Илья Тихонов.

#новость #утечкиданных

21 комментарий
13
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21 комментарий
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Александр Кузнецов

6

Надо подключать ФСБ, они должны разобраться.

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Airat Kafman

Александр
15

Ага. Провести внутреннее расследование))

Ответить

irmr

Александр
8

Что-то я не увидел в статье ни одних трусов.

Ответить

Alex Illarionov

irmr
0

Оплатите подписку и получайте каждый месяц новые не свежие трусы

Ответить

Юрий Другач

4

Больше публичности об утечках, быстрее начнут принимать меры по борьбе с ними

Ответить

max smirnoff

3

 Всего 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы

остальные - мамкины инвесторы? ))))

Ответить

Даниил Орел

max
1

Инвестор — это Сорос, а тут мы имеем дело с любителями купить на грош пятаков.

Ответить

Гала Перидоловна

max
1

Квал - может работать с зарубежными бумагами, не квал - московская биржа с ограниченным набором зарубежных бумаг.

Ответить

Anton Belyakov

2

Это не база простых смертных. Каждый квал обладает депом от 6 мультов (реже - аттестацией фсфр). Серьезный залет

Ответить

Nat Lat

1

ФФ ответили же уже вроде, сми постят друг от друга что-то и ниче не проверяют. всех атакуют, вон и сбер седня снова
https://ffin.ru/about/company/us/100870/

Ответить

Stanislav Kupriyanov

0

Только не «брокера», а «финансовой пирамиды»

Ответить

Александр Дунаев

Stanislav
1

А аргументы есть?

Ответить

Alex Illarionov

Александр
2

Как всегда, не очень весомые и в штанах 

Ответить

Stanislav Kupriyanov

Александр
0

“Имеющаяся отчетность Freedom Holding показывает, что более половины своих доходов компания получает в виде комиссионных от сделок с другими компаниями, принадлежащими Турлову, при этом Freedom Holding платит своим брокерам 15% комиссии, если их клиенты вносят (1000 долларов США или евро) наличными, что является чистейшим признаком мошеннической финансовой пирамиды”

Ответить

Иван Иванов

1

Это не ковидных больных данные терять, оштрафуют.

Ответить

Наивный блик

1

2020 год на дворе, а у них всё сканы в pdf по папочкам разложены на локале )) нет слов.

Ответить

globalstocks

0

Жестко. Я клиент Фридом Финанс. Чем на эту утечку ответит Тимур Турлов?

Ответить

Anderson Silva

globalstocks
0

Чем вы занимались?

Ответить

Denis Bystruev

globalstocks
0

Будете подавать коллективный иск?

Ответить

globalstocks

Denis
0

Зачем иск? Я еще ничего не потерял от этой утечки.

Ответить

Степан Марципан

0

а я на днях писал, что стоит кому-то дать свои данные это сразу становится достоянием общественности, не верили тупицы)

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