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Неизвестные выставили на продажу данные 16,8 тысяч клиентов брокера «Фридом Финанс» Материал редакции
Паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках.
На специальных сайтах появились данные клиентов брокера «Фридом Финанс». Источник РБК, близкий к ЦБ, подтвердил, что регулятор знает об утечке.
На момент публикации заметки в ЦБ и «Фридом Финанс» не ответили на запрос РБК.
Всего 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы.
В объявлении есть бесплатный «пробник» с данными 50 клиентов. Сведения о каждом клиенте содержат заявления от 2019 года на признание квалифицированными инвесторами, где указаны паспортные данные и адрес, а также ответы от «Фридом Финанс» с удовлетворением просьбы, банковские справки с номерами счетов и суммами на них (для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо иметь на счетах минимум 6 млн рублей), но нет телефонных номеров.
По словам продавца, номера есть в платной базе. РБК связался с некоторыми указанными в «пробнике» клиентами в соцсетях — они подтвердили свои данные.
«Пробник» доступен всем после регистрации. По словам продавца, каждую неделю в открытый доступ будет выкладываться 50 новых пользователей.
Неизвестные также уверяют, что в базе есть «информация с компьютеров начальников подразделений, трейдеров и системных администраторов. Много паролей от различных сервисов, включая банк Freedom Finance и брокера "Церих"».
По данным основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна, утечка произошла в результате хакерской атаки ориентировочно в ноябре.
«Паспортные данные и информация о наличии счетов с остатками более $100 тысяч делает их [клиентов] мишенью не для банального фишинга или мошеннических звонков, а для серьезных схем с изготовлением поддельных документов и замены SIM-карт, которые могут обернуться миллионными потерями», — цитирует РБК Оганесяна.
Из-за утечки договоров, переписки и других документов могут быть раскрыты используемые брокером юридические схемы, поясняет эксперт. Кроме того, из-за слива содержимого компьютеров системных администраторов мошенники могут получить доступ к ИТ-инфраструктуре.
Это серьезный удар по репутации, который может привести к оттоку клиентов, а конкуренты могут проработать эти списки с более выгодными предложениями и усилить отток, считает руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления ИБ Softline Илья Тихонов.
Надо подключать ФСБ, они должны разобраться.
Больше публичности об утечках, быстрее начнут принимать меры по борьбе с ними
Всего 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы
остальные - мамкины инвесторы? ))))
Инвестор — это Сорос, а тут мы имеем дело с любителями купить на грош пятаков.
Квал - может работать с зарубежными бумагами, не квал - московская биржа с ограниченным набором зарубежных бумаг.
Это не база простых смертных. Каждый квал обладает депом от 6 мультов (реже - аттестацией фсфр). Серьезный залет
ФФ ответили же уже вроде, сми постят друг от друга что-то и ниче не проверяют. всех атакуют, вон и сбер седня снова
https://ffin.ru/about/company/us/100870/
Только не «брокера», а «финансовой пирамиды»
А аргументы есть?
“Имеющаяся отчетность Freedom Holding показывает, что более половины своих доходов компания получает в виде комиссионных от сделок с другими компаниями, принадлежащими Турлову, при этом Freedom Holding платит своим брокерам 15% комиссии, если их клиенты вносят (1000 долларов США или евро) наличными, что является чистейшим признаком мошеннической финансовой пирамиды”
Жестко. Я клиент Фридом Финанс. Чем на эту утечку ответит Тимур Турлов?
Будете подавать коллективный иск?
а я на днях писал, что стоит кому-то дать свои данные это сразу становится достоянием общественности, не верили тупицы)
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