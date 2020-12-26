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Финансы
Рая Хачатрян

Bloomberg: из-за пандемии экономика Китая обгонит американскую в 2028 году — на пять лет раньше, чем ожидалось Статьи редакции

А Индия выйдет на третье место к 2030 году.

Китайская экономика обгонит США в 2028 году, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование американского Centre for Economics and Business Research (CEBR). Это связано с тем, что Китай перенес пандемию коронавируса лучше и восстановился быстрее.

В 2019 году эксперты предсказывали, что Китай догонит США не ранее 2033 года. Вдобавок, еще одна азиатская страна, Индия, может занять третье место в рейтинге мировых экономик к 2030 году — сейчас она на шестом, пишет издание.

Китай занимает второе место в рейтинге крупнейших экономик, после него идут Япония, Германия, Великобритания, Индия и Франция. Согласно прогнозу CEBR, к 2030 году первая тройка опустится на одну строчку каждая, и останется так до 2035 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ноябре, что экономика страны «вполне возможно» удвоится к 2035 году, согласно новому пятилетнему плану правительства, пишет Bloomberg.

По данным властей, китайская экономика, которая первая пострадала от коронавируса, быстро восстановилась. Согласно докладу CEBR, это должно подтолкнуть западные власти уделять гораздо больше внимания тому, что происходит в Азии.

#новость #китай

875 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Николай Синицын

2

Российская кстати тоже не далеко. В 35 году и мы уравняемся. В 3035.

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Кирилл Макеев

Николай
2

c Арменией разве что

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Ol Ka

Николай
1

Всё, мы с Ильёй порешали о будущем России — расслабься, всё будет хорошо.

p.s.
Но не у всех.

p.p.s.
И не очень долго.

Ответить

Ol Ka

Николай
0

Откуда столько пессимизма?

Нужно мыслить позитивно.

Европу окончательно захватят мусульмане.

Китай с Индией ушатают друг друга — главное, не мешать им.

В сухом остатке остаются США, Япония и Великобритания. Решить вопрос с ними (и амбициями Турции), и всё — Россия снова на коне!

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Максим Никитин

Ol
1

Европу окончательно захватят мусульмане

Но почему-то фоточки с мусульманам, занимающими целые улицы и режущими баранов на улицах в Курбан-Байрам приходят только из Москвы 

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Ol Ka

Максим
5

В Европе с тобой поспорил бы один учитель. Но он уже не сможет.

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Крутой будильник

Ol
2

Чего там решать?
Японию землетрясением уничтожит.
В США нигры все сожгут.
Ну и к 3035 от Британии тоже мало что останется (уровень океана поднимется).
Туркам традиционно наваляем, если что. Изи )

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Ol Ka

Крутой
0

Гениально 👌

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Крутой будильник

Ol
0

Ну и еще не стоит забывать, что в Британии имя Мухаммед уже в топ 10, так шо, скоро и королева будет черной мусульманкой, а это будет уже не Британия, а (хе-хе-хе) - колония xD Так что, тут может и без океана все получится.

P.S. Кстати, насчет Китая и Индии ты почти прав. Правда я думаю, что заварушка с ЯО все же начнется между Индией и Пакистаном )

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Ol Ka

Крутой
1

Так там уже никакие историки никогда не разберут, кусал ли крокодил (Пакистан) одного из двух слонов (Индия, Китай) до или во время их падения с обрыва (военный конфликт, который вряд ли закончится быстро или малой кровью). Поэтому столь малозначительные (с точки зрения геополитики) факты на общую картину мира не повлияют.

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Жесткий рубин

Крутой
1
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Эдуард Гладышев

Ol
1

Россия устроит репрессии как в Беларуси, весь IT двух стран осядет в Украине и странах Балтии. Украина и Латвия займут 7 и 8 строчку в рейтинге экномик 🙃

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Давид Арзуманян

Эдуард
0

вы переоцениваете долю IT-сектора в мировом ВВП

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Bobo Momo

0

Интересно, какие у Китая планы на Россию.

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Кирилл Макеев

Bobo
0

засадить всю Россию лесом, чтобы русские собирали для них женьшень

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Nikolay Pomeschenko

0

Будет ли существовать единый Китай к тому году:) обгонители великие, гонконг пусть обгонят сперва

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