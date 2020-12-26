А Индия выйдет на третье место к 2030 году.

Китайская экономика обгонит США в 2028 году, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование американского Centre for Economics and Business Research (CEBR). Это связано с тем, что Китай перенес пандемию коронавируса лучше и восстановился быстрее.

В 2019 году эксперты предсказывали, что Китай догонит США не ранее 2033 года. Вдобавок, еще одна азиатская страна, Индия, может занять третье место в рейтинге мировых экономик к 2030 году — сейчас она на шестом, пишет издание.

Китай занимает второе место в рейтинге крупнейших экономик, после него идут Япония, Германия, Великобритания, Индия и Франция. Согласно прогнозу CEBR, к 2030 году первая тройка опустится на одну строчку каждая, и останется так до 2035 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ноябре, что экономика страны «вполне возможно» удвоится к 2035 году, согласно новому пятилетнему плану правительства, пишет Bloomberg.

По данным властей, китайская экономика, которая первая пострадала от коронавируса, быстро восстановилась. Согласно докладу CEBR, это должно подтолкнуть западные власти уделять гораздо больше внимания тому, что происходит в Азии.