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Участники проекта Z Fellows получат $10 тысяч — им нужно на неделю отложить работу и заняться созданием стартапа Статьи редакции
Программа создана для того, чтобы люди могли оценить риски и изучить проект, прежде чем посвятят ему полный рабочий день.
Американский инвестор Кори Леви запустил проект Z Fellows — участники оставят на неделю основное место работы и получат $10 тысяч инвестиций для создания стартапа, пишет TechCrunch.
По словам Леви, у нескольких его друзей уже есть идеи, или они работают над проектами параллельно учёбе или работе. Они часто говорят фразы вроде «Я собираюсь уйти из Google, чтобы работать над этим». Программа Z Fellows предназначена для того, чтобы люди могли оценить риски и изучить проект, прежде чем посвятят ему полный рабочий день.
Прием заявок открыт и продлится до 15 января 2021 года. Леви выберет 10 участников под руководством наставников программы. В их числе — основатель AngelList Навал Равикант, основательница Scale AI Люси Го, основатель Figma Дилан Фил, сооснователь Tinder Шон Рэд и сооснователь Netflix Марк Рэндольф.
Программа начнётся 27 января и будет полностью виртуальной: в неё входят утренние встречи с наставниками по десять минут, час рабочего времени вечером и лекции с приглашенными спикерами.
После окончания недели, если проект окажется перспективным, его создателю помогут получить дальнейшее финансирование.
Цель Z Fellows — увидеть, может ли устранение коммуникационных барьеров между основателями стартапов и инвесторами изменить скорость создания стартапов. Леви намерен «быстро направить специалистов в мир Кремниевой долины», пишет издание.
Леви отметил, что ни одному участнику не придётся бросать учёбу или работу на следующий день после принятия в программу. Переговоры, которые начнутся там, могут продлиться месяцы или даже годы.
«Надеюсь, через два года пара человек продвинется вперёд в работе над своими проектами», заявил Леви. Если проект будет успешен, инвестор объявит ещё один набор.
А смысол
Возможно для создания особого рода культуры.
Вероятно уровень стартаперов требует коррекции. Возможно потом на основе этого опыта выпустят новый проект.
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Стартап - потому и стартап, что создаётся, и первое время растёт на деньги основателей, а здесь инвестор - фактически нанимает себе работников, приносящих ему хорошие проекты. К слову, а что потом с этими нанятыми происходит? Они же - не инвесторы-акционеры, у них же никаких долей и акций - нет. А когда/если проект взлетел, зачем их в этом проекте дальше держать, если можно нормальных специалистов с рынка нанять?
«Я собираюсь уйти из Google, чтобы работать над этим»
у сотрудников гугла нет 10к, чтобы проверить риски? или это такой поджопник для того, чтобы растормошить?
з.ы. тема только для технических фаундеров.
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