Программа создана для того, чтобы люди могли оценить риски и изучить проект, прежде чем посвятят ему полный рабочий день.

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Американский инвестор Кори Леви запустил проект Z Fellows — участники оставят на неделю основное место работы и получат $10 тысяч инвестиций для создания стартапа, пишет TechCrunch.

По словам Леви, у нескольких его друзей уже есть идеи, или они работают над проектами параллельно учёбе или работе. Они часто говорят фразы вроде «Я собираюсь уйти из Google, чтобы работать над этим». Программа Z Fellows предназначена для того, чтобы люди могли оценить риски и изучить проект, прежде чем посвятят ему полный рабочий день.

Прием заявок открыт и продлится до 15 января 2021 года. Леви выберет 10 участников под руководством наставников программы. В их числе — основатель AngelList Навал Равикант, основательница Scale AI Люси Го, основатель Figma Дилан Фил, сооснователь Tinder Шон Рэд и сооснователь Netflix Марк Рэндольф.

Программа начнётся 27 января и будет полностью виртуальной: в неё входят утренние встречи с наставниками по десять минут, час рабочего времени вечером и лекции с приглашенными спикерами.

После окончания недели, если проект окажется перспективным, его создателю помогут получить дальнейшее финансирование.

Цель Z Fellows — увидеть, может ли устранение коммуникационных барьеров между основателями стартапов и инвесторами изменить скорость создания стартапов. Леви намерен «быстро направить специалистов в мир Кремниевой долины», пишет издание.

Леви отметил, что ни одному участнику не придётся бросать учёбу или работу на следующий день после принятия в программу. Переговоры, которые начнутся там, могут продлиться месяцы или даже годы.