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Финансы
Евгения Евсеева

Участники проекта Z Fellows получат $10 тысяч — им нужно на неделю отложить работу и заняться созданием стартапа Статьи редакции

Программа создана для того, чтобы люди могли оценить риски и изучить проект, прежде чем посвятят ему полный рабочий день.

8 8 комментариев
1270 просмотров

Американский инвестор Кори Леви запустил проект Z Fellows — участники оставят на неделю основное место работы и получат $10 тысяч инвестиций для создания стартапа, пишет TechCrunch.

По словам Леви, у нескольких его друзей уже есть идеи, или они работают над проектами параллельно учёбе или работе. Они часто говорят фразы вроде «Я собираюсь уйти из Google, чтобы работать над этим». Программа Z Fellows предназначена для того, чтобы люди могли оценить риски и изучить проект, прежде чем посвятят ему полный рабочий день.

Прием заявок открыт и продлится до 15 января 2021 года. Леви выберет 10 участников под руководством наставников программы. В их числе — основатель AngelList Навал Равикант, основательница Scale AI Люси Го, основатель Figma Дилан Фил, сооснователь Tinder Шон Рэд и сооснователь Netflix Марк Рэндольф.

Программа начнётся 27 января и будет полностью виртуальной: в неё входят утренние встречи с наставниками по десять минут, час рабочего времени вечером и лекции с приглашенными спикерами.

После окончания недели, если проект окажется перспективным, его создателю помогут получить дальнейшее финансирование.

Цель Z Fellows — увидеть, может ли устранение коммуникационных барьеров между основателями стартапов и инвесторами изменить скорость создания стартапов. Леви намерен «быстро направить специалистов в мир Кремниевой долины», пишет издание.

Леви отметил, что ни одному участнику не придётся бросать учёбу или работу на следующий день после принятия в программу. Переговоры, которые начнутся там, могут продлиться месяцы или даже годы.

«Надеюсь, через два года пара человек продвинется вперёд в работе над своими проектами», заявил Леви. Если проект будет успешен, инвестор объявит ещё один набор.

#новость #стартапы #инвестиции

8 8 комментариев
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Roman Moskovskiy

3

А смысол 

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Вася Пражкин

Roman
0

 получат $10 тысяч

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Иван Сергеев

Roman
0

Возможно для создания особого рода культуры.
Вероятно уровень стартаперов требует коррекции. Возможно потом на основе этого опыта выпустят новый проект.

Ответить

Константин Полухтин

1

Это стартап для создания стартапов?

Ответить

Павел Рокет

0

Где кнопка регистрации

Ответить

Вася Пражкин

Павел
0

за $5к готов подсказать

Ответить

Invent Valley

0

Стартап - потому и  стартап, что создаётся, и первое время растёт на деньги основателей, а здесь инвестор - фактически нанимает себе работников, приносящих ему хорошие проекты. К слову, а что потом с этими нанятыми происходит? Они же - не инвесторы-акционеры, у них же никаких долей и акций - нет. А когда/если проект взлетел, зачем их в этом проекте дальше держать, если можно нормальных специалистов с рынка нанять?

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Michael Petrov

0

«Я собираюсь уйти из Google, чтобы работать над этим»

у сотрудников гугла нет 10к, чтобы проверить риски? или это такой поджопник для того, чтобы растормошить?

з.ы. тема только для технических фаундеров.

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