Исследование: покупка правительством «Сбербанка» не дала российскому рынку слияний упасть до минимума с 2002 года Статьи редакции
Рынок M&A достиг $46,7 млрд.
- В 2020 году завершились 22 сделки по выпуску акций и других ценных бумаг вырос на 131% — до $7,7 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные Refinitiv.
- Среди самых крупных сделок аналитики Refinitiv называют привлечение «Яндексом» $1,25 млрд в результате размещения конвертируемых облигаций, а также IPO интернет-магазина Ozon на бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого компания привлекла $1,2 млрд.
- Рынок сделок по слияниям и поглощениям в 2020 году оценивался в $46,7 млрд. По объему он вдвое превышает результат 2019 года. Сократилось количество анонсированных сделок на 17%, до 774 — это минимальное значение с 2006 года.
- Рынок вырос за счет покупки правительством России контрольного пакета акций «Сбербанка» у ЦБ, отмечают эксперты. Она оценивалась в $33,9 млрд — это более 70% от суммы всех сделок. Если бы сделка не состоялась, рынок упал бы до минимума с 2002 года, когда он оценивался в $8,8 млрд, говорится в обзоре.
- Выросла также сумма сделок по поглощению российских компаний иностранными — на 13%, до $5 млрд. Сумма сделок по приобретению российскими компаниями зарубежных сократилась на 28%, составив $663 млн, пишет издание.
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6 комментариев
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У страны, где 70% рынка сделок делает государство - поистине великое будущее! И я горд, что мы все к этому причастны.
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Скоро у народа деньги будут только на доставку воды из ашана...
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Что, у вас есть деньги на доставку воды из ашана? Вы видимо из этих, среднеклассовых, которые 17 тыс. получают. Зажрались!
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ребрендинговый, модный, прогрессивный Сбер с доставкой еды из Ашана за бабки налогоплательщиков
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