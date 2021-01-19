Финансы
Рая Хачатрян

Исследование: покупка правительством «Сбербанка» не дала российскому рынку слияний упасть до минимума с 2002 года Статьи редакции

Рынок M&A достиг $46,7 млрд.

  • В 2020 году завершились 22 сделки по выпуску акций и других ценных бумаг вырос на 131% — до $7,7 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные Refinitiv.
  • Среди самых крупных сделок аналитики Refinitiv называют привлечение «Яндексом» $1,25 млрд в результате размещения конвертируемых облигаций, а также IPO интернет-магазина Ozon на бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого компания привлекла $1,2 млрд.
  • Рынок сделок по слияниям и поглощениям в 2020 году оценивался в $46,7 млрд. По объему он вдвое превышает результат 2019 года. Сократилось количество анонсированных сделок на 17%, до 774 — это минимальное значение с 2006 года.
  • Рынок вырос за счет покупки правительством России контрольного пакета акций «Сбербанка» у ЦБ, отмечают эксперты. Она оценивалась в $33,9 млрд — это более 70% от суммы всех сделок. Если бы сделка не состоялась, рынок упал бы до минимума с 2002 года, когда он оценивался в $8,8 млрд, говорится в обзоре.
  • Выросла также сумма сделок по поглощению российских компаний иностранными — на 13%, до $5 млрд. Сумма сделок по приобретению российскими компаниями зарубежных сократилась на 28%, составив $663 млн, пишет издание.

#новость #ipo

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Airat Kafman

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У страны, где 70% рынка сделок делает государство - поистине великое будущее! И я горд, что мы все к этому причастны.

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Николай Синицын

4
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Константин Босов

0

Скоро у народа деньги будут только на доставку воды из ашана... 

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Sergei Bakharev

Константин
3

Что, у вас есть деньги на доставку воды из ашана? Вы видимо из этих, среднеклассовых, которые 17 тыс. получают. Зажрались!  

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Andrey Arsentyev

0

ребрендинговый,  модный, прогрессивный Сбер с доставкой еды из Ашана за бабки налогоплательщиков

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Артур

Andrey
0

Какие бабки налогоплательщиков?

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