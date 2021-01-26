Forbes: участники венчурного Фонда фондов должны будут внести по 1 млрд рублей в его бюджет Статьи редакции
Фонд запустят в феврале 2021 года, в нём согласились участвовать десять компаний.
Бизнесмены-участники частно-государственного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий должны будут внести в его бюджет по 1 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой четыре источника, знакомые с работой по созданию фонда.
Один из источников подчеркнул, что решение ещё не принято и сумма не окончательная.
Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес. В октябре 2020 года правительство планировало вложить в него 14 млрд рублей.
Источник Forbes сообщил, что общий бюджет фонда составит 15-20 млрд рублей, «причём говорилось, что лучше 20 млрд рублей». Ещё один источник говорит изданию, что бюджет составит 16-20 млрд рублей.
Федеральный чиновник сказал Forbes, что количество участников фонда может увеличится — это повлияет на общий бюджет фонда или размер взноса с компаний.
Деньги потратят на проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, медицины, генетики, зеленой энергетики и сельского хозяйства.
Идею создания Фонда фондов Путин обсуждал в марте 2020 года на встрече с инвесторами, на которой присутствовали в том числе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и инвестор Леонид Богуславский
Венчурный Фонд фондов запустят в феврале. Соглашения об участии в фонде подписали восемь инвесторов: это группы компаний AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Берёзкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, ТМК и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева.
Фонд будет работать как инвестиционное товарищество, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Управляющим станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Фонд фондов для распила распилов
«Причем говорилось, что лучше 20 млрд. рублей» - ну так конечно лучше...)
Что там пилить? Деньги смешные
А вот и миллиардеры пожаловали.
На какой-нибудь никому не нужный футбольный клуб Локомотив тратят 6 млрд госденег в год, там поорите лучше о воровстве
Пфффф, тесниться между мирами и жаться в тисках пространств? Ну уж нет, мы свободные рептилоиды или где.
Какой же бред в очередной раз. Вот прямо бред.
Как будто проблемы инноваций, технологий и прочего у нас именно в том что недостаточно финансирование. А законодательные препоны нет? А то что все более менее живые производства "у друзей" сами знаете кого, и им глубоко плевать на экономическую эффективность, потому что гос.заказ получается не качеством и инновацией. На повышение эффективности они плевали с большой колокольни.
Хотя чего можно ожидать от людей, которые поклоняются и восхваляют человека интересы которого убогие дворцы за бесконечное количество бабла.
Вообще насколько надо быть ущербным в развитии чтобы дворцы могли хоть как-то интересовать.
Проблема комплексная, многофакторная, уходящая корнями на столетия в прошлое, а масштабы страны и ментальность, инерция населения/властей/элит не позволят ничего в сжатые сроки изменить ещё долгое-долгое время. Даже если мы начнём двигаться в нужном направлении без раскачки, на которую у нас нет времени, то сомневаюсь, что мы с вами лично застанем светлое будущее, не меняя локацию. Да и предпосылок к изменениям нет, только серьёзное потрясение глобального масштаба сможет дать пинок под зад и заставить кувыркаясь лететь к русской мечте. Вопрос только какая она, эта русская мечта.
"Фонд для достройки дворца"
- для достройки дворца не хватает 16-20 млрд. ₽
Фонд фондов... Управление по управлению всеми управлениями
Достаточно популярный механизм. В Китае работает и очень успешно.
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