Фонд запустят в феврале 2021 года, в нём согласились участвовать десять компаний.

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Бизнесмены-участники частно-государственного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий должны будут внести в его бюджет по 1 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой четыре источника, знакомые с работой по созданию фонда.

Один из источников подчеркнул, что решение ещё не принято и сумма не окончательная.

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Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес. В октябре 2020 года правительство планировало вложить в него 14 млрд рублей.

Источник Forbes сообщил, что общий бюджет фонда составит 15-20 млрд рублей, «причём говорилось, что лучше 20 млрд рублей». Ещё один источник говорит изданию, что бюджет составит 16-20 млрд рублей.

Федеральный чиновник сказал Forbes, что количество участников фонда может увеличится — это повлияет на общий бюджет фонда или размер взноса с компаний.

Деньги потратят на проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, медицины, генетики, зеленой энергетики и сельского хозяйства.

Идею создания Фонда фондов Путин обсуждал в марте 2020 года на встрече с инвесторами, на которой присутствовали в том числе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и инвестор Леонид Богуславский

Венчурный Фонд фондов запустят в феврале. Соглашения об участии в фонде подписали восемь инвесторов: это группы компаний AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Берёзкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, ТМК и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева.