Финансы
Таня Боброва

Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit Статьи редакции

Акции компаний взлетели на сотни процентов из-за пользователей, которые хотели «проучить» Уолл-стрит.

39 39 комментариев
1909 просмотров

Американский сервис для торговли акциями Robinhood отключил возможность покупать акции розничных магазинов игр GameStop и некоторых других компаний после резкого роста стоимости бумаг. Об этом сообщили пользователи в Twitter.

На страницах компаний в приложении появляется сообщение, что акции не поддерживаются Robinhood или недоступны для покупки. Помимо GameStop ограничения затронули сеть кинотеатров AMC и Nokia, сообщили пользователи.

The Bryce Institute For Peace @TheGreeneBJ
@energyblazer This is what I got https://t.co/qQr8ZGjQO5
Lars Olson @energyblazer
They disabled for AMC too. Any other stocks? https://t.co/kqGoqmZq2v

В компании подтвердили, что из-за сильных колебаний акций ограничили операции с бумагами AMC, GameStop, Nokia, Naked Brand, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, а также Express и Koss. Как долго продлятся ограничения, в компании не уточнили.

Robinhood ввёл ограничения на фоне резкого роста акций этих компаний: за несколько дней акции GameStop выросли на бирже более чем на 400%, AMC — на 450%. Акции Nokia показали самый большой недельный прирост более чем за семь лет, писало Bloomberg.

27 января в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.

Так участники сообщества Wall Street Bets на Reddit хотели помешать шорт-продавцам, которые ставили на падение акций. Их возмутило, что хедж-фонды «топят» GameStop. Сами инвестфирмы в результате кампании уже потеряли миллиарды долларов.

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#новость #robinhood

39 39 комментариев
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39 комментариев
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evilnw

24

Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.

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Парвиз Мадаминов

evilnw
3

Так и сделают

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Evil Pechenka

Парвиз
–2

А другого нет. 🤷‍♀️

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Парвиз Мадаминов

Evil
1

В Америке брокеров полно

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Evil Pechenka

Парвиз
1

Без комиссий в телефончике? Robinhood не просто так выстрелил.

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Парвиз Мадаминов

Evil
1

Да без комиссии и в телефончике.  Раньше RH был первопроходцем.   Сейчас у любого брокера есть приложение.  И комиссии мизерные

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Evil Pechenka

Парвиз
0

Пока Robinhood уверенно лидирует по количеству клиентов и сделок среди розничных брокеров. И эта тенденция сохраняется. При том, что остальные фирмы хреннилиад лет на рынке. И как раз приложения они завели из-за них, да и комиссии подрезали, и пороги убрали.

Пока я вижу как Robinhood диктует правила, а не наоборот.

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Парвиз

Evil
0

До сегодняшнего дня. 

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Evil

Парвиз
0

Ага, точно, как же я забыл, когда Google стал делать китайский поисковик, то все пользователи обиделись и ушли, а сейчас вот все с Facebook убежали. Теперь и Robinhood конец придёт.

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Парвиз

Evil
1

Не сравнивай монополистов в своём рынке с приложением у которого есть хреново кучу аналогов.  

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Ринат Хафизов

Evil
0

Как нет? Первое что приходит на ум - Webull.

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colorless

evilnw
2

Просто еще не все привыкли к новой реальности) Теперь рулят не толстые кошельки, а скооперированные мамкины инвесторы.

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semen matrasov

colorless
0

Sharing Economy, взгляд сбоку или не только uber

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Kot Wild

evilnw
0

Они привлекли ненужное внимание,деньги любят тишину...

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Alexey Ivanov

evilnw
0

Я думаю, понимаете, почему... Потому что фонды имеют деньги и влияния. И робин гуд зарабатывает на продаже потока ордеров кому? Правильно - фондам.

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Z K

9

У приложения РобинХ рейтинг уже упал до 1.5, все ставят единицу и уходят к другим брокерам.

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Алексис Второй

Z
3

Эппл/гугл сторы удалят негативные отзывы и рейтинг вернётся к норме, не впервой.

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Странный

8

Пизда приложению.

Ответить

Syzygy

7

Уроды, чо. Хедж-фонды - это хорошо, а вот обычные пользователи - это плохо. Ни разу не ненавистник США, но что-то последнее время у них дела реально идут не очень. Страна, долгие годы бывшая примером другим, на поверку оказалась не очень-то демократичной и с весьма весомой толикой лицемерия. Что демократы, что республиканцы выродились напрочь.

Ответить

Sergey Ontime

Syzygy
0

Демократия ж фейк

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Ло Цзи

Syzygy
0

Не могу не согласиться. Последний год поток антирекламы такой, какой ни один вечерний мудозвон не обеспечит.
На пользователей еще дело по картельному сговору хотят бахнуть, чтобы совсем неповадно было.

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Денис Файзулин

Syzygy
0

америка такой была только на экранах голливудских фильмов

Ответить

Парвиз Мадаминов

6

Интересно скллько хеджфонды заплатили владельцам робиногуда?

Ответить

Jack Sparrow

Парвиз
2

они с первого дня им платят.

https://www.ft.com/content/4a439398-88ab-442a-9927-e743a3ff609b

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www.ft.com
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smpeon

4

Робингуд забирает у бедных и отдает богатым. Вроде бы так там было в легенде

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Max Edush

smpeon
0

А не наоборот? )

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Robinhood то что? Они же комиссию получают даже

Ответить

Captain Bebop

Roman
5

Серьезные дяди позвонили и сказали, что или ты убираешь позиции, или хер тебе а не IPO

Ответить

Roman Moskovskiy

Roman
1

Глава шортами занимается и теперь в депресухе?

Ответить

Искандер Гарифуллин

2

Ну да, хомяки поимели китов, так же нельзя типа, вот и блокируют, рад за ребят из реддита на самом деле

Ответить

Никита Спере

2

Красивые слова о мини инвесторах... Красивые дела когда они качнули рынок

Ответить

Артём Палённый

2

Какой-то неправильный Робин Гуд получается.

Ответить

Парвиз Мадаминов

1

Щас начнут шортить бумаги GameStop.    Пользователи редит попали неслабо

Ответить

Странный

Парвиз
0

Что значит начнут? Все и началась с того, что там только шорты и были и потом все скупили акции на реддите и получили огромный рост.

Ответить

Парвиз Мадаминов

Странный
0

Перечитай статью и мой комментарии. 

Ответить

Николай Глущенко

Парвиз
0

Выглядит как атака ежа голой задницей) Эти психи уже продемонстрировали что готовы выжимать шортеров, почему бы им не сделать этого ещё раз? Ну не обязаны они продавать свои акции на Робигуде, и если узнают что акции снова зашортили - продолжат их держать и скупать у других брокеров)

Ответить

Jack Sparrow

0

Вот и началось. У меня в Ameritrade тоже ограничили покупку GME. Практически все эти брокеры у Citadel в  кармане, особенно Robinhood . Сейчас эти хедж фонды восстановят порядок ибо негоже крестьянам хлеб со стола у бояр воровать

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Василий

0

Вначале они заблокировали твиты Трампа, теперь они блокируют возможность покупать акции компаний, которые не нарушают закон. Это еще не диктатура? 

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Рекорд Надоев

0

Печаль всей этой истории не в том, что мамкины инвесторы поимели Wall st, а в том, что мамкины инвесторы начали пинать ноги глиняного колосса под названием "Святой Свободный Рынок", который (внезапно) заточен под спекуляции и добычу денег из ничего, а не на оценку бизнесов по их продукту и результатам работы.
С другой стороны, он скоро и так развалится, будет кого обвинить.

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Лучшие комментарии
Finzilla
за день
В работе Robinhood и других брокеров произошел сбой из-за пользователей, скупающих акции GameStop «по приколу»
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
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