Акции компаний взлетели на сотни процентов из-за пользователей, которые хотели «проучить» Уолл-стрит.

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Американский сервис для торговли акциями Robinhood отключил возможность покупать акции розничных магазинов игр GameStop и некоторых других компаний после резкого роста стоимости бумаг. Об этом сообщили пользователи в Twitter.

На страницах компаний в приложении появляется сообщение, что акции не поддерживаются Robinhood или недоступны для покупки. Помимо GameStop ограничения затронули сеть кинотеатров AMC и Nokia, сообщили пользователи.

В компании подтвердили, что из-за сильных колебаний акций ограничили операции с бумагами AMC, GameStop, Nokia, Naked Brand, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, а также Express и Koss. Как долго продлятся ограничения, в компании не уточнили.

Robinhood ввёл ограничения на фоне резкого роста акций этих компаний: за несколько дней акции GameStop выросли на бирже более чем на 400%, AMC — на 450%. Акции Nokia показали самый большой недельный прирост более чем за семь лет, писало Bloomberg.

27 января в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.