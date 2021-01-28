Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit Статьи редакции
Акции компаний взлетели на сотни процентов из-за пользователей, которые хотели «проучить» Уолл-стрит.
Американский сервис для торговли акциями Robinhood отключил возможность покупать акции розничных магазинов игр GameStop и некоторых других компаний после резкого роста стоимости бумаг. Об этом сообщили пользователи в Twitter.
На страницах компаний в приложении появляется сообщение, что акции не поддерживаются Robinhood или недоступны для покупки. Помимо GameStop ограничения затронули сеть кинотеатров AMC и Nokia, сообщили пользователи.
В компании подтвердили, что из-за сильных колебаний акций ограничили операции с бумагами AMC, GameStop, Nokia, Naked Brand, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, а также Express и Koss. Как долго продлятся ограничения, в компании не уточнили.
Robinhood ввёл ограничения на фоне резкого роста акций этих компаний: за несколько дней акции GameStop выросли на бирже более чем на 400%, AMC — на 450%. Акции Nokia показали самый большой недельный прирост более чем за семь лет, писало Bloomberg.
27 января в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.
Так участники сообщества Wall Street Bets на Reddit хотели помешать шорт-продавцам, которые ставили на падение акций. Их возмутило, что хедж-фонды «топят» GameStop. Сами инвестфирмы в результате кампании уже потеряли миллиарды долларов.
Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.
Так и сделают
А другого нет. 🤷♀️
В Америке брокеров полно
Без комиссий в телефончике? Robinhood не просто так выстрелил.
Да без комиссии и в телефончике. Раньше RH был первопроходцем. Сейчас у любого брокера есть приложение. И комиссии мизерные
Пока Robinhood уверенно лидирует по количеству клиентов и сделок среди розничных брокеров. И эта тенденция сохраняется. При том, что остальные фирмы хреннилиад лет на рынке. И как раз приложения они завели из-за них, да и комиссии подрезали, и пороги убрали.
Пока я вижу как Robinhood диктует правила, а не наоборот.
Я думаю, понимаете, почему... Потому что фонды имеют деньги и влияния. И робин гуд зарабатывает на продаже потока ордеров кому? Правильно - фондам.
У приложения РобинХ рейтинг уже упал до 1.5, все ставят единицу и уходят к другим брокерам.
Эппл/гугл сторы удалят негативные отзывы и рейтинг вернётся к норме, не впервой.
Уроды, чо. Хедж-фонды - это хорошо, а вот обычные пользователи - это плохо. Ни разу не ненавистник США, но что-то последнее время у них дела реально идут не очень. Страна, долгие годы бывшая примером другим, на поверку оказалась не очень-то демократичной и с весьма весомой толикой лицемерия. Что демократы, что республиканцы выродились напрочь.
Интересно скллько хеджфонды заплатили владельцам робиногуда?
Робингуд забирает у бедных и отдает богатым. Вроде бы так там было в легенде
Robinhood то что? Они же комиссию получают даже
Серьезные дяди позвонили и сказали, что или ты убираешь позиции, или хер тебе а не IPO
Ну да, хомяки поимели китов, так же нельзя типа, вот и блокируют, рад за ребят из реддита на самом деле
Щас начнут шортить бумаги GameStop. Пользователи редит попали неслабо
Перечитай статью и мой комментарии.
Выглядит как атака ежа голой задницей) Эти психи уже продемонстрировали что готовы выжимать шортеров, почему бы им не сделать этого ещё раз? Ну не обязаны они продавать свои акции на Робигуде, и если узнают что акции снова зашортили - продолжат их держать и скупать у других брокеров)
Вот и началось. У меня в Ameritrade тоже ограничили покупку GME. Практически все эти брокеры у Citadel в кармане, особенно Robinhood . Сейчас эти хедж фонды восстановят порядок ибо негоже крестьянам хлеб со стола у бояр воровать
Вначале они заблокировали твиты Трампа, теперь они блокируют возможность покупать акции компаний, которые не нарушают закон. Это еще не диктатура?
Печаль всей этой истории не в том, что мамкины инвесторы поимели Wall st, а в том, что мамкины инвесторы начали пинать ноги глиняного колосса под названием "Святой Свободный Рынок", который (внезапно) заточен под спекуляции и добычу денег из ничего, а не на оценку бизнесов по их продукту и результатам работы.
С другой стороны, он скоро и так развалится, будет кого обвинить.
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