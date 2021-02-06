Венчурный инвестор и основатель инвестиционной компании А.Partners Алексей Соловьёв опубликовал на своей странице в Facebook «карту» для молодых компаний, которые хотят найти деньги.

Компания, которая разрабатывает или внедряет новые технологии, может обратиться к бизнес-ангелам и венчурным фондам — в зависимости от стадии.