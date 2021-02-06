Финансы
Евгения Евсеева

У каких инвесторов искать деньги: простая «карта» для молодых компаний Статьи редакции

Поможет сориентироваться.

Венчурный инвестор и основатель инвестиционной компании А.Partners Алексей Соловьёв опубликовал на своей странице в Facebook «карту» для молодых компаний, которые хотят найти деньги.

Например, отмечает Соловьёв, стартапу из реального сектора на ранней стадии стоит искать частных инвесторов.

Компания, которая разрабатывает или внедряет новые технологии, может обратиться к бизнес-ангелам и венчурным фондам — в зависимости от стадии.

#стартапы #инвестиции

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Бесконечный диод

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Алексей Соловьёв опубликовал на своей странице в Facebook «карту» для молодых компаний, которые хотят найти деньги

Читается как «устал и послал на ••• всех, кто заманал его постоянными просьбами дать денег, нарисовав им до кучи карту с точным маршрутом, чтобы не заблудились» 🤭

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Дмитрий Духовник

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👌

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