В документах «Яндекса» появилось упоминание платёжного сервиса Yandex Pay Статьи редакции
Компания постоянно развивает возможности для онлайн-оплаты, заявили в «Яндексе».
Условия использования собственного сервиса безналичной оплаты Yandex Pay есть среди опубликованных документов «Яндекса», обратило внимание издание VTimes. Соответствующий документ опубликован 1 февраля 2021 года.
Согласно ему, пользователи в том числе смогут вводить и сохранять данные своих банковских карт и использовать их для безналичной оплаты продавцам, подключенным к сервису. Yandex Pay будет доступен на «веб-страницах “Яндекса”».
В «Яндексе» не ответили на вопрос издания о создании Yandex Pay, но напомнили, что сейчас пользователи могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и так оплачивать покупки и заказы из разных сервисов компании.
«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах “Яндекса”. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — заявили в «Яндексе».
Издание отмечает, что получать отдельную лицензию для создания платёжного сервиса не нужно. По данным ЦБ, сейчас в России работает 66 таких сервисов, но среди их создателей VTimes не установило юрлиц, относящихся к группе «Яндекса».
Создание собственного платёжного сервиса — это, скорее, маркетинговое предложение для развития экосистемы, отметил в разговоре с изданием представитель крупного банка. По его мнению, компания может так бороться за время и лояльность пользователя, а также за данные о его транзакциях.
- У «Яндекса» сейчас нет своих финансовых сервисов. В 2020 году «Яндекс» и «Сбер» разделили совместные активы, где «Яндекс.Деньги» отошли банку (сейчас «ЮMoney»).
- В июле компания добавила в подписку «Плюс» возможность управлять деньгами в партнёрстве с «ВТБ Капитал Инвестиции». После этого «Яндекс» пытался заключить сделку с «Тинькофф», но она не состоялась.
- «Сбер» в июле 2020 года запустил SberPay, к которому можно подключить карты Visa или Mastercard только самого банка и через приложение «Сбербанк Онлайн». С 2016 года в России также работают платёжные системы Apple Pay и Samsung Pay, а с 2017-го — Android Pay.
А там тоже за подписку будут накидывать на ценник 10% чтобы потом вернуть их наеБонусами?
Ушло 100 рублей от клиента 1. Пришло 90 рублей клиенту 2.
Зато клиент 1 получит кешбек! :)))
Проценты по вкладам будут списываться со счёта и приходить в конце месяца плюс баллами
Это не так работает же -.-
В Яндекс.Такси при подключенной подписке Яндекс.Плюс это работает именно так...
Продали Я.Деньги Сберу - теперь сделают Yandex Pay и за 2-3 года соберут такую же аудиторию как раньше.
Наверное с тиньковым мутить хотели и теперь тоже отошло)) просто про доки забыли
А если буквы переставить получается Я.Ару
Совпадение?
Четверо знакомятся в поезде:
- Иванов. Шофер.
- Петров. Врач.
- А у меня фамилия-загадка. Первая часть то, что большевики обещали до
революции, а вторая часть то, что все получили после...
- Пронин. Майор. А вы, гражданин Райхер, на следующей станции пройдете со мной.
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