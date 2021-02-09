Компания постоянно развивает возможности для онлайн-оплаты, заявили в «Яндексе».

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Условия использования собственного сервиса безналичной оплаты Yandex Pay есть среди опубликованных документов «Яндекса», обратило внимание издание VTimes. Соответствующий документ опубликован 1 февраля 2021 года.

Согласно ему, пользователи в том числе смогут вводить и сохранять данные своих банковских карт и использовать их для безналичной оплаты продавцам, подключенным к сервису. Yandex Pay будет доступен на «веб-страницах “Яндекса”».

В «Яндексе» не ответили на вопрос издания о создании Yandex Pay, но напомнили, что сейчас пользователи могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и так оплачивать покупки и заказы из разных сервисов компании.

«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах “Яндекса”. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — заявили в «Яндексе».

Издание отмечает, что получать отдельную лицензию для создания платёжного сервиса не нужно. По данным ЦБ, сейчас в России работает 66 таких сервисов, но среди их создателей VTimes не установило юрлиц, относящихся к группе «Яндекса».

Создание собственного платёжного сервиса — это, скорее, маркетинговое предложение для развития экосистемы, отметил в разговоре с изданием представитель крупного банка. По его мнению, компания может так бороться за время и лояльность пользователя, а также за данные о его транзакциях.