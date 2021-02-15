Мы планируем объединить и развивать наши платёжные технологии и продукты. Под брендом «Tinkoff Касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платёжной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие.