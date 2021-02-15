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«Тинькофф» запланировал запустить платёжный сервис Tinkoff Pay Статьи редакции

За неделю до этого о запуске аналогичного сервиса сообщил и «Яндекс», с которым у «Тинькофф» сорвалась сделка.

«Тинькофф» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса», это следует из реестра заявок. Первым на это обратило внимание издание VTimes.

Представитель банка подтвердил подачу обеих заявок в Роспатент.

Мы планируем объединить и развивать наши платёжные технологии и продукты. Под брендом «Tinkoff Касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платёжной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие.

«Тинькофф»

  • Осенью 2020 года «Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф банка» за $5,5 млрд. Однако сделка не состоялась.

  • 9 февраля VTimes сообщили, что в документах «Яндекса» появилось упоминание платёжного сервиса Yandex Pay. В компании говорили, что она постоянно развивает возможности для онлайн-оплаты.

#новость #тинькофф

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21 комментарий
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Andrei Smirnovsky

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А в чем прикол этих сервисов? В чем отличие от applepay, google pay, Samsung?

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Д Хб

Andrei
4

Заходишь такой в магазин, а там: мы принимаем к оплате Smirnovsky Pay. Разве не приятно?)

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greg chudnoff

Д
0

Ахахах )) Pupkin Pay

Ответить

Холден Колфилд

Andrei
3

Это больше данных, скорее всего
Более точных данных на что тратят, кто и какое гео

Ответить

Виталий

Andrei
0

например, это будет полезно для Huawei, в котором сейчас нет google сервисов. Если, конечно, Tinkoff будет работать без Google

Ответить

Перси Джексон

Виталий
1

Так у них же уже в приложении есть своя отдельная NFC-платилка, без гуглов и прочего. Просто с главного экрана приложения

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Денис Демидов

Andrei
0

Он может вообще с ними не конкурировать, как не конкурирует с ними sber pay, которые из себя представляет просто интернет-эквайринг, в котором не нужно вводить карту, если ты хоть раз через него оплачивал где-то.
 

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Алексей Афанасьев

5

А мне нравится. Тинькоф был когда-то говнобанком мне говорили, типа кредиты и прочее с бешеным процентом. Однако я пользуюсь им сейчас и это лучший банк, самый удобный. Как для предпринимателей, так и простых граждан. Если сравнить со сбером, то это дино, ноль плюшек, кроме спасибо бесполезных.
Уверен что касса и Пэй интегрируется в бизнес процессы. И упростит порядок расчетов) я был бы рад

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Timur Artemev

Алексей
8

говнобанком он был для тех кто с удовольствием бежал снимал с их карты деньги кредитные, а потом же ОТДАВАТЬ НАДО.

Ответить

Алексей Афанасьев

Timur
0

Может быть. Я ещё мелким был тогда)

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Всеволод Акиньшин

Timur
0

Ничего не понял. Объясните

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Andrew Smirnoff

1

Tinkoff пытается набить себе цену. Мол, смотрите, какие мы технологичные. Но это все пшик. К данному банку у меня доверия нет. Закрыть кредитку - целая история. Врут, отсрачивают, снимают кредитные платежи и СМС обслугу, когда сумма кредита уже погашена. Мерзкий банк, который рекламируют за деньги во всех соцсетях. Лживые сервисы, лживые сотрудники, лживое преимущество. 

Ответить

Виктор Булов

0

Почему это хорошо, а не плохо для клиентов?

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Александр Кучеряев

Виктор
0

Больше конкуренции, лучше условия.
Сам же сервис ничего для клиента не несет полезного) так что это будет на уровне уговариваний)

Ответить

Артур

0

«Tinkoff Касса» - это случайно не онлайн касса имеется в виду? Просто у них ведь уже есть интернет эквайринг.

Ответить

Артур

Артур
0

А, нет, жаль... Сначала надо было прочитать новость полностью, а уже потом писать комментарий

Ответить

greg chudnoff

0

 «Tinkoff Касса»

А чо не «Tinkoff Cashbox»?

Ответить

Ольга Маркова

greg
0

Tinkoff Cashbox уже есть
https://www.tinkoff.ru/business/cashbox/

Ответить

greg chudnoff

Ольга
0

эх ((

Ответить

Andrey Lc

0

Для андроид - гугл пей, для аппл - аппл пей. Нативные сервисы оплаты интегрированы в экосистему. Зачем изобретать велосипед?

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Вячеслав Юрьевич

Andrey
0

Что бы забирать себе 3% за проведение платежа... хули тут не ясно.

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