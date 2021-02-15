«Тинькофф» запланировал запустить платёжный сервис Tinkoff Pay Статьи редакции
За неделю до этого о запуске аналогичного сервиса сообщил и «Яндекс», с которым у «Тинькофф» сорвалась сделка.
«Тинькофф» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса», это следует из реестра заявок. Первым на это обратило внимание издание VTimes.
Представитель банка подтвердил подачу обеих заявок в Роспатент.
Осенью 2020 года «Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф банка» за $5,5 млрд. Однако сделка не состоялась.
- 9 февраля VTimes сообщили, что в документах «Яндекса» появилось упоминание платёжного сервиса Yandex Pay. В компании говорили, что она постоянно развивает возможности для онлайн-оплаты.
А в чем прикол этих сервисов? В чем отличие от applepay, google pay, Samsung?
Это больше данных, скорее всего
Более точных данных на что тратят, кто и какое гео
Так у них же уже в приложении есть своя отдельная NFC-платилка, без гуглов и прочего. Просто с главного экрана приложения
Он может вообще с ними не конкурировать, как не конкурирует с ними sber pay, которые из себя представляет просто интернет-эквайринг, в котором не нужно вводить карту, если ты хоть раз через него оплачивал где-то.
А мне нравится. Тинькоф был когда-то говнобанком мне говорили, типа кредиты и прочее с бешеным процентом. Однако я пользуюсь им сейчас и это лучший банк, самый удобный. Как для предпринимателей, так и простых граждан. Если сравнить со сбером, то это дино, ноль плюшек, кроме спасибо бесполезных.
Уверен что касса и Пэй интегрируется в бизнес процессы. И упростит порядок расчетов) я был бы рад
говнобанком он был для тех кто с удовольствием бежал снимал с их карты деньги кредитные, а потом же ОТДАВАТЬ НАДО.
Tinkoff пытается набить себе цену. Мол, смотрите, какие мы технологичные. Но это все пшик. К данному банку у меня доверия нет. Закрыть кредитку - целая история. Врут, отсрачивают, снимают кредитные платежи и СМС обслугу, когда сумма кредита уже погашена. Мерзкий банк, который рекламируют за деньги во всех соцсетях. Лживые сервисы, лживые сотрудники, лживое преимущество.
Почему это хорошо, а не плохо для клиентов?
Больше конкуренции, лучше условия.
Сам же сервис ничего для клиента не несет полезного) так что это будет на уровне уговариваний)
«Tinkoff Касса» - это случайно не онлайн касса имеется в виду? Просто у них ведь уже есть интернет эквайринг.
«Tinkoff Касса»
А чо не «Tinkoff Cashbox»?
Tinkoff Cashbox уже есть
https://www.tinkoff.ru/business/cashbox/
Для андроид - гугл пей, для аппл - аппл пей. Нативные сервисы оплаты интегрированы в экосистему. Зачем изобретать велосипед?
Что бы забирать себе 3% за проведение платежа... хули тут не ясно.
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