Этом следует из данных компании на Лондонской бирже. Отметки в $5 млрд TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») достигла в феврале 2020 года.

За июль-сентябрь 2020 года компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019 года, — 12,6 млрд рублей, а количество клиентов группы достигло 12 млн. В «Тинькофф» ожидали более 42 млрд рублей прибыли к концу года. Отчётность за год компания должна выпустить в марте.

В январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84% до 35%. Сейчас у акционеров TCS Group нет акций класса B.

К концу 2020 года больше всего акций TCS Group, 58,4% долей в капитале компании, находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».

В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» предварительно договорились о сделке — ИТ-компания должна была купить весь бизнес группы за $5,48 млрд. Однако сделка сорвалась, по словам Олега Тинькова, было «мало денег» — он просил за бизнес $6,2 млрд, а «Яндекс» предлагал $6 млрд․