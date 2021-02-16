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Финансы
Рая Хачатрян

Капитализация группы «Тинькофф» превысила $10 млрд Статьи редакции

Стоимость акций компании выросла до $50,95.

Этом следует из данных компании на Лондонской бирже. Отметки в $5 млрд TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») достигла в феврале 2020 года.

По данным на 19:00 капитализация компании упала — до $9,905 млрд. Акции стоят $50,80.

За июль-сентябрь 2020 года компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019 года, — 12,6 млрд рублей, а количество клиентов группы достигло 12 млн. В «Тинькофф» ожидали более 42 млрд рублей прибыли к концу года. Отчётность за год компания должна выпустить в марте.

В январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84% до 35%. Сейчас у акционеров TCS Group нет акций класса B.

К концу 2020 года больше всего акций TCS Group, 58,4% долей в капитале компании, находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».

В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» предварительно договорились о сделке — ИТ-компания должна была купить весь бизнес группы за $5,48 млрд. Однако сделка сорвалась, по словам Олега Тинькова, было «мало денег» — он просил за бизнес $6,2 млрд, а «Яндекс» предлагал $6 млрд․

#новость #тинькофф

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Nick

13

Что делают две статьи в vc 😁

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Это

4

Хочу чтоб тинькофф поглатил  сбербанк 

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MAx Shvedov

Это
2

двоякое заявление :)

Ответить

Это

3

Олег ,классный банк сделал .

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Илья Попов

Это
0

Вот, что значит головой работать, а не как некоторые.....

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Roman Moskovskiy

3

@Олег Тиньков 
Мощно, когда говно-Яндекс покупаете?))

Ответить

Роман Александров

2

Пора продавать Сберу

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Александр Субботин

Роман
0

Ещё не поздно с Яндексом объединиться)

Ответить

BearStrikesBack

Роман
0

коммент явно будет недооценен. интересно, они о сбер окешатся? куда капитализацию так надувают? 

Ответить

Олег Кравченко

2

Единственный нормальный банк, молодцом 🔥👍

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Антон Гранд

2

Олег, давай всем VC по кружке пива за твой счёт!

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Павел Логинов

Антон
2

Бутылочку не выбрасывайте, молодой человек

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Алексей Кравцов

1

В свете последних новостей от Тинькова, искренне желаю здоровья Олегу и реализации задуманного. Капитализация растет, а следовательно можно сделать больше задуманного.

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Кирилл Загоскин

0

Т.е. выход Олега дал буст капитализации в два раза? 

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Грузовой волк

Кирилл
1

Пост на VC от Олега зарешал, про бутылки и металлолом.

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Даниил Поляков

0

Ждём пока тиньк поглотит сбер

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Vitaly

0

А когда-то казался и за $2 млрд дорогим)

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Илья Попов

0

Молодцы! Я рад за них и мне тоже хочется. Говорят - плохой пример заразителен. По моему хороший пример тысяча раз больше.😊👍

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Олег Стаин

0

Красавцы, лучший банк

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Лев Щенин

0

Отличная новость, господа из группы Тинькофф !
Значит, деньги есть?
Будет чем заплатить после суда в Америке !
Соблюдать законы страны, где ведёшь бизнес - обязанность каждого бизнесмена.
Вы согласны со мной, уважаемый Олег ?

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Дмитрий Евсеев

0

Такие унылые метрики. Типа больше бабла, больше клиентов, дороже акция. Никакой фантазии

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