Капитализация группы «Тинькофф» превысила $10 млрд Статьи редакции
Стоимость акций компании выросла до $50,95.
Этом следует из данных компании на Лондонской бирже. Отметки в $5 млрд TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») достигла в феврале 2020 года.
По данным на 19:00 капитализация компании упала — до $9,905 млрд. Акции стоят $50,80.
За июль-сентябрь 2020 года компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019 года, — 12,6 млрд рублей, а количество клиентов группы достигло 12 млн. В «Тинькофф» ожидали более 42 млрд рублей прибыли к концу года. Отчётность за год компания должна выпустить в марте.
В январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84% до 35%. Сейчас у акционеров TCS Group нет акций класса B.
К концу 2020 года больше всего акций TCS Group, 58,4% долей в капитале компании, находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».
В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» предварительно договорились о сделке — ИТ-компания должна была купить весь бизнес группы за $5,48 млрд. Однако сделка сорвалась, по словам Олега Тинькова, было «мало денег» — он просил за бизнес $6,2 млрд, а «Яндекс» предлагал $6 млрд․
Хочу чтоб тинькофф поглатил сбербанк
Олег ,классный банк сделал .
Пора продавать Сберу
коммент явно будет недооценен. интересно, они о сбер окешатся? куда капитализацию так надувают?
Олег, давай всем VC по кружке пива за твой счёт!
В свете последних новостей от Тинькова, искренне желаю здоровья Олегу и реализации задуманного. Капитализация растет, а следовательно можно сделать больше задуманного.
Т.е. выход Олега дал буст капитализации в два раза?
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Молодцы! Я рад за них и мне тоже хочется. Говорят - плохой пример заразителен. По моему хороший пример тысяча раз больше.😊👍
Отличная новость, господа из группы Тинькофф !
Значит, деньги есть?
Будет чем заплатить после суда в Америке !
Соблюдать законы страны, где ведёшь бизнес - обязанность каждого бизнесмена.
Вы согласны со мной, уважаемый Олег ?
Такие унылые метрики. Типа больше бабла, больше клиентов, дороже акция. Никакой фантазии
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