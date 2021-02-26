Банки попросили уменьшить минимальный лимит для переводов по СБП в 150 тысяч рублей в сутки — ЦБ не согласен Статьи редакции
Большинство россиян не переводят столько денег и в месяц, а риски мошенничества растут, считают участники рынка.
Участники рынка представили ЦБ отзывы на проект изменений в положение о Системе быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ».
По новым условиям банки не смогут устанавливать лимит отправки средств через СБП в размере менее 150 тысяч рублей в день, должны будут использовать приложение СБП Pay (с 1 апреля 2022 года) и подключить все разрабатываемые сервисы СБП, в частности переводы в пользу юрлиц.
По данным «Ъ», серьёзных возражений пункт про СБП Pay не вызвал: приложение тестируется с 2020 года, но официально рынку пока не представлено.
Наибольшей критике подверглась идея о дневном лимите, пишет «Ъ». В Ассоциации банков России сообщили со ссылкой на статистику компаний, что 47% клиентов переводят до 10 тысяч рублей в месяц, а почти 90% — до 50 тысяч. Доля тех, кто переводит более 100 тысяч рублей в месяц, — всего 4%.
Предложенный ЦБ лимит в 150 тысяч рублей в день создаёт дополнительные риски мошенничества с помощью социальной инженерии, считают в ассоциации. В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов также считают лимит избыточным.
В ЦБ заявили газете, что рассматривают поступившие предложения к проекту. Однако величину минимального лимита переводов со счетов через СБП менять не планируется в любом случае.
Регулятор заявил о минимальном лимите для переводов по СБП в 150 тысяч рублей в сутки в начале февраля. Эта мера затронет, в первую очередь, «Сбер» — банку придётся поднять лимит в три раза.
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