Основатели Fix Price стали миллиардерами после IPO Статьи редакции
Состояние каждого оценивается в $3,4 млрд по версии Forbes и в $3,6 млрд — по версии Bloomberg.
В ходе размещения основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продали акции ритейлера больше чем на $1 млрд. Состояние каждого из них оценивается в $3,4 млрд, подсчитал Forbes.
Bloomberg оценивает состояние каждого чуть выше — в $3,6 млрд.
Компания разместила акции на Лондонской бирже по цене $9,75 за штуку. Было размещено 178,37 млн — около 21% от общего числа выпущенных акций.
Ломакину и Хачатряну до размещения принадлежало по 354 млн акций (41,66%) компании, сейчас — по 301 млн акций (35,43%). В ходе IPO каждый из них продал по 52,9 млн акций, стоимость такого пакета — $516 млн, пишет издание.
Торги акциями на Лондонской бирже под тикером FIXP начнутся 10 марта 2021 года в 8 утра по Лондону (11 часов по Москве). Инвесторы, которые подали заявку на GDR (1 GDR = 1 акция), могут совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.
По собственным данным компании, в 2020 году её выручка составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. У Fix Price есть 4,2 тысячи магазинов в России и соседних странах — Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.
Как основатели смогли за 13 лет сохранить почти все акции в своих руках?
Инвестиции под честное слово привлекали, или тут снова зиц-председатели,
за которыми торчат уши Игорей Ивановичей?
дык потому что все эти 13 лет у них не было никаких акций, а была только доля в бизнесе
а появились акции только после IPO
Ваш Капитан Очевидность
У них 7 из 18 млрд всего на двоих, плюс инвесторы не обязательно хотят окешиться сразу
Внизу ссылка на предыдущую статью про фикспрайс. Там, тоже в самом конце, интересное: в 2016-м фаундеры как-бы вышли из компании, продав всё менеджменту и инвесторам, а потом спустя несколько лет (и перед самым IPO - вот это совпадение!) как-бы передумали, и сказали что такого не было.
«Новые инвесторы — один из фондов прямых инвестиций, группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе [гендиректор Дмитрий] Кирсанов», — сообщил изданию Хачатрян. Он отметил, что Ломакин полностью вышел из сети. Хачатрян не уточнил «Ведомостям» остался ли он акционером компании.
Что бы такое тоже на IPO вывести ...?
Есть сарай на даче? Можем попробовать скромно, на $500 млн. сделать 🤣
Такс, один пузырь уже просел на 350$, скоро и этих обнесут. Что-то "гений" давно в твиттере не говорил, а то там паника у "инвесторов" уже, они и предположить не могут, что фондовый рынок не может расти всегда.
Они денег что ли занесли ?
Из каждой щели всю неделю про это пишут...
Тут уже раз 10й точно было
Уже сил нет завидовать
Хреновый знак, если основатели первыми сливают сразу же
если кучу бабла можно обналичить после IPO на преферанс и блудниц, то почему бы и нет?
Не подскажете где записывают в блудницы к этим господам?
Они продали всего 6% акций. О каком сливе идёт речь?
Были бы сами были уверены в росте, то и эти 6% подождали бы, пока превратятся в 12%, а не сливали в 1 день торгов, не так ли?
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