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Финансы
Евгения Евсеева

Основатели Fix Price стали миллиардерами после IPO Статьи редакции

Состояние каждого оценивается в $3,4 млрд по версии Forbes и в $3,6 млрд — по версии Bloomberg.

25 25 комментариев
2867 просмотров

В ходе размещения основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продали акции ритейлера больше чем на $1 млрд. Состояние каждого из них оценивается в $3,4 млрд, подсчитал Forbes.

Bloomberg оценивает состояние каждого чуть выше — в $3,6 млрд.

Компания разместила акции на Лондонской бирже по цене $9,75 за штуку. Было размещено 178,37 млн — около 21% от общего числа выпущенных акций.

Ломакину и Хачатряну до размещения принадлежало по 354 млн акций (41,66%) компании, сейчас — по 301 млн акций (35,43%). В ходе IPO каждый из них продал по 52,9 млн акций, стоимость такого пакета — $516 млн, пишет издание.

Торги акциями на Лондонской бирже под тикером FIXP начнутся 10 марта 2021 года в 8 утра по Лондону (11 часов по Москве). Инвесторы, которые подали заявку на GDR (1 GDR = 1 акция), могут совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.

По собственным данным компании, в 2020 году её выручка составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. У Fix Price есть 4,2 тысячи магазинов в России и соседних странах — Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.

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#новость #fixprice

25 25 комментариев
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25 комментариев
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Sergey Furtaev

13

Как основатели смогли за 13 лет сохранить почти все акции в своих руках?
Инвестиции под честное слово привлекали, или тут снова зиц-председатели,
за которыми торчат уши Игорей Ивановичей?

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Vitaliy Sitnikov

Sergey
2

дык потому что все эти 13 лет у них не было никаких акций, а была только доля в бизнесе
а появились акции только после IPO

Ваш Капитан Очевидность

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Roman Moskovskiy

Sergey
0

У них 7 из 18 млрд всего на двоих, плюс инвесторы не обязательно хотят окешиться сразу

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Roman
0

как торги начнутся на бирже, то и окешатся как делать нефиг

Ответить

Sergey Furtaev

Roman
0

Внизу ссылка на предыдущую статью про фикспрайс. Там, тоже в самом конце, интересное: в 2016-м фаундеры как-бы вышли из компании, продав всё менеджменту и инвесторам, а потом спустя несколько лет (и перед самым IPO - вот это совпадение!) как-бы передумали, и сказали что такого не было.

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Илья М

Sergey
0

вряд ли на лондонскую биржу выпустили бы "как бы" принадлежащие акции?

Ответить

Sergey Furtaev

Илья
0

«Новые инвесторы — один из фондов прямых инвестиций, группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе [гендиректор Дмитрий] Кирсанов», — сообщил изданию Хачатрян. Он отметил, что Ломакин полностью вышел из сети. Хачатрян не уточнил «Ведомостям» остался ли он акционером компании.

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евгений аношин

Sergey
0

про Костина знают все -  еще с Центрообуви...

Ответить

Хозяин

10

Что бы такое тоже на IPO вывести ...?

Ответить

ЯжПрограммист

Хозяин
5

Есть сарай на даче? Можем попробовать скромно, на $500 млн. сделать 🤣

Ответить

Евгений Бв

2

Такс, один пузырь уже просел на 350$, скоро и этих обнесут. Что-то "гений" давно в твиттере не говорил, а то там паника у "инвесторов" уже, они и предположить не могут, что фондовый рынок не может расти всегда.

Ответить

3216q114

Евгений
2

Кого обнесут, лохов на бирже может быть ? А эти если не дураки в кэш потихоньку выйдут. Если конечно все бабло привлеченное на IPO не пустил на дивиденды и уже не окэшились. 

Ответить

Роман Александров

2
Ответить

Владислав Мурыгин

1

Они денег что ли занесли ?
Из каждой щели всю неделю про это пишут...
Тут уже раз 10й точно было

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Уже сил нет завидовать

Ответить

Михаил Коновалов

Roman
1

и не говори!

Ответить

Дмитрий Пелипас

–6

Хреновый знак, если основатели первыми сливают сразу же

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Дмитрий
2

если кучу бабла можно обналичить после IPO на преферанс и блудниц, то почему бы и нет?

Ответить

Igor Filippov

Vitaliy
0

Не подскажете где записывают в блудницы к этим господам?

Ответить

3216q114

Igor
0

В клубном доме спросите

Ответить

Илья М

Дмитрий
0

почему "сливают"? они же кусок своего пакета и вывели в обращение, оставив на двоих 70%.

Ответить

Murat Oshroev

Дмитрий
0

Они продали всего 6% акций. О каком сливе идёт речь?

Ответить

Дмитрий Пелипас

Murat
0

Были бы сами были уверены в росте, то и эти 6% подождали бы, пока превратятся в 12%, а не сливали в 1 день торгов, не так ли?

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Murat Oshroev

Дмитрий
0

Так деньги привлекают под рост. Они это и сделали

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Green Base

0

.

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