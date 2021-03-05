Состояние каждого оценивается в $3,4 млрд по версии Forbes и в $3,6 млрд — по версии Bloomberg.

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В ходе размещения основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продали акции ритейлера больше чем на $1 млрд. Состояние каждого из них оценивается в $3,4 млрд, подсчитал Forbes.

Bloomberg оценивает состояние каждого чуть выше — в $3,6 млрд.

Компания разместила акции на Лондонской бирже по цене $9,75 за штуку. Было размещено 178,37 млн — около 21% от общего числа выпущенных акций.

Ломакину и Хачатряну до размещения принадлежало по 354 млн акций (41,66%) компании, сейчас — по 301 млн акций (35,43%). В ходе IPO каждый из них продал по 52,9 млн акций, стоимость такого пакета — $516 млн, пишет издание.

Торги акциями на Лондонской бирже под тикером FIXP начнутся 10 марта 2021 года в 8 утра по Лондону (11 часов по Москве). Инвесторы, которые подали заявку на GDR (1 GDR = 1 акция), могут совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.