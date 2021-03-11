Также группа объявила о первой выплате дивидендов в 2021 году. Совет директоров одобрил промежуточные выплаты в размере $0,24 на акцию, всего компания выплатит около $48 млн. Группа также планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, чтобы инвестировать капитал в дополнительный рост: детали компания расскажет на Дне стратегии 7 апреля.