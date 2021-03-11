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Финансы
Таня Боброва

Годовой отчёт «Тинькофф»: прибыль выросла до рекордных 44,2 млрд рублей, число клиентов — 13,3 млн Статьи редакции

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование») опубликовал финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и 2020 год.

  • В четвёртом квартале 2020 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 17% год к году и составила 53,1 млрд рублей, за весь 2020 год — на 21%, до 195,8 млрд рублей. Годовая чистая прибыль увеличилась на 22%, до 44,2 млрд рублей, квартальная — на 12%, до 12,3 млрд рублей.
  • Количество клиентов «Тинькофф» за год выросл с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Компания рассчитывает, что это число превысит 20 млн в течение трёх лет. Среднее число продуктов на одного пользователя увеличилось с 1,3 в конце 2019 года до 1,4 в конце 2020-го.
  • Выручка не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг») выросла на 47% и составила 73 млрд рублей. Это 37% в общей выручке группы. Прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза и составила 20,6 млрд рублей.
  • Общее число клиентов «Тинькофф Инвестиции» к концу года превысило 1,25 млн человек. В декабре, по данным компании, более 60% всех активных трейдеров на Мосбирже были клиентами брокерской платформы.
  • Число подписчиков финансовой подписки Tinkoff Pro на конец года превысило 150 тысяч человек. «Тинькофф» запустил её в ноябре 2020 года.
  • На конец года TCS Group Holding обслуживала текущие счета более 7,5 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 323,1 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 385 тысяч с 89,1 млрд рублей на их счетах.
«Тинькофф»

Также группа объявила о первой выплате дивидендов в 2021 году. Совет директоров одобрил промежуточные выплаты в размере $0,24 на акцию, всего компания выплатит около $48 млн. Группа также планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, чтобы инвестировать капитал в дополнительный рост: детали компания расскажет на Дне стратегии 7 апреля.

#новость #тинькофф

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52 52 комментария
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Контрольный Мурод

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А почему прибыль в рублях, а не в настоящих деньгах? 

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alex twit

Контрольный
16

Настоящие деньги олеже придется уплатить сша

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Nino Nekret

alex
8

Отличная шутка.

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Петя Иванов

Nino
1

Это не шутка - годовой чистой прибыли даже не хватит.

Ответить

Антон Гранд

Контрольный
0

Вооьще сумбур. Прибыль в рублях, выплата дивидендов $48. Опять рубли, опять доллары.

Ответить

EK

Антон
1

Они торгуются в лондоне за $, и поэтому выплаты и цена в $. Доход получают в рублях в РФ.

Ответить

Vadim Medvedev

Антон
1

это не сумбур, это корпоративная структура. 

прибыль получает российское АО "тинькоф банк", которое естественно ведёт учёт в рублях

а дивы платит кипрская TCS Group Holding Plc, чьи GDR торгуются на лондонской бирже в долларах

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Артем Баранов

0

Я один прибыль компаний мерю в дворцах Путина? Тут даже на один не хватит (

Ответить

Алексей Горячев

Артем
5

Изменяй в Захарченко)

Ответить

Alexander Mitryashkin

Артем
2

Дворец Путина - дорогая купюра. Используй более мелкие: кровать Захарченко, домик для уточки или на крайний случай в золотые батоны переводи

Ответить

Эдуард Муха

Alexander
1

В ершиках считать проще

Ответить

Igor Kachura

3

Рост пользовательской базы - жесть. Идеальный (в прошлом) саппорт Тинькофф может по 10 минут не переводить на оператора. Для себя выход нашёл в Premium, дороговато, но куда деваться?

Ответить

Lev Shokhirev

Igor
4

Качество саппорта упало очень ощутимо. Рекомендовал Тинькова знакомой - пожалел, т.к. в итоге она очень долго жаловалась на их саппорт, который не мог разобраться с блокировкой счёта.

Ответить

Тинькофф

Lev
3

Мы всегда готовы дать развернутые комментарии. Пусть подруга напишет нам, во всем разберемся. 

Ответить

Контрольный

Тинькофф
0

Давайте я вам напишу ?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Igor
1

И полдня легко можно оператора прождать

Ответить

Syzygy

Igor
0

Да, саппорт очень сдал. И судя по творящимся делам, это теперь политика компании, а не флуктуации.

Ответить

Yury Kotov

4

Покупайте Яндекс )

Ответить

Roman Kotov

0

Это очень хорошо или как?

Ответить

Чит Чат

Roman
5

Скорее всего накручивают для продажи.

Ответить

Кирилл Теодорович

Чит
2

Аналитика уровень диванный эксперт

Ответить

Чит Чат

Кирилл
2

Хорошо, что в коментах на VC, есть такие профессионалы, как Кирилл Теодорович

Ответить

Mark Rudov

2

Вот вроде же коронакризис был, а как не посмотришь все в плюсе по концу года) Или как раз из за кризиса кредиты все полетели брать?

Ответить

Александр Хруслов

Mark
0

Помимо прочего они молодцы в том, что перестроились и агрессивно продвинули Инвестиции. Тинькоф - сейчас крупнейший брокер в стране. 

Ответить

Александр Якунин

Александр
4

Фантазии свои при себе держите.

Ответить

Даниил Поляков

Алексан…
0

Всяко лучше мыслей сберовода

Ответить

Александр Якунин

Даниил
1

А чем Сбер, ВТБ, Открытие лучше или хуже Тинькофф?

Это всего лишь ощущение и маркетинг, люди даже лекарства в аптеке по красоте упаковке покупают.

Святая наивность, отстаивать чужой бренд и с Пеной у рта обвинять в чем то апонентов.

Ответить

Миша Магадан

Алексан…
0

это типа госконторы, а ТКС - частная контора, т.е. рисков для хранителя своих денег больше. 

Ответить

Александр Якунин

Миша
0

Скажем так, Тинькофф модно и современно, но количество настоящих Приват клиентов нечто же.

Тинькофф не заре своего развития обесценил золотые карточки которые раздавал всем подряд чутьём не с кассы Магнита.

Агрессивная маркетинговая истирия и все.
Вот вам картинка что бы за пиздабола не приняли.

Тинькофф в приложение на каждом шагу мне что то дополнительно хочет продать, с точки зрения бизнеса это верно, но меня бесит когда это делает мой банк.

Ответить

Олег

Алексан…
0

А для чего используете TradingView, если данные есть как в Акции, так и в приложениях от брокеров?

Ответить

Александр

Олег
0

Исторические данные других инструментов, и новостные события на графиках

Ответить

EK

Миша
0

Ну хз. втб, сбер и т.д. вкладывают деньги в непойми что, + безвозратные кредиты на "нацпроекты". В ТКС - la dacha, новая яхта и т.д.) Все открыто))) Поэтому лучше деньги Олегу отдать, он если что, потом будет красивые фото в инсте выкладывать.

Ответить

Александр

EK
0

@Олег Тиньков зацени.

Ответить

Александр Хруслов

–1

Тинькофф молодцы, но помимо прибыли опасение вызывает их кредитный портфель. Уж больно высока доля кредитов с повышенным риском.

Ответить

Антон Гранд

Александр
0

Коллекторам больше работы.

Ответить

Nikita Misharin

Александр
0

Уж больно высока доля кредитов с повышенным риском.

А вот откуда эта инфа?

Ответить

Anton Larchenkov

Nikita
–1

Дак вы что, телеграм каналов не читаете? Там один шаг до санации банка.

Ответить

Nino Nekret

Anton
0

Откуда в них такая инфа, у меня там котики?

Ответить

Nikita Misharin

Anton
0

Ну вот я про то же. Перед покупкой тинька был очевидный вброс (интересно от кого) про "кредиты с повышенным риском" и мне любопытно есть ли у кого хоть какие-то пруфы

Ответить

An Ar

0

кто нить подогнал бы лям - другой, как было бы збс

Ответить

Alexander Mitryashkin

An
1

Ну вы же знаете крылатую фразу Олега

Ответить

An Ar

Alexander
0

не знаю. я даже этого челика не особо знаю. конечно в курсе что это какой то банкир, не более того

Ответить

Roman Kotov

0

Это очень хорошо или как?

Ответить

Канищев Максим

Roman
–2

Это не очень хорошо для облапошенных клиентов.

Ответить

Илья Ямов

Roman
–2

Любой рост бизнеса это хорошо. Сбер так, вроде, минус показал кв/кв.

Ответить

Андрей Якушин

0

Ждём комментариев под постом от Олега Тинькова!)

Ответить

Александр Якунин

Андрей
0

Ждём ждём

Ответить

Vadim Medvedev

Александр
0

Котировки ткс выросли с января в 1,5 раза, сейчас небольшая коррекция. Сам по себе отчёт не несёт ничего неожиданного, чтобы влиять на рынок. 

Ответить

Александр Якунин

Vadim
0

Небольшая коррекция второй месяц как.
Отказ от дивидендов так себе история для инвестора.
То есть изначальная цена была разогнана до предела.
Косвенно отношения $/₽ тоже влияет на снижение цены акции но не настолько же.

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Руслан Газизов

0

Тинькофф красавцы! 

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Paavo Ulmanis

–3

Следующий вариант спихнуть банк - народное IPO?

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Иван Шеметов

Paavo
0

Так они уже на бирже

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Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
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