Годовой отчёт «Тинькофф»: прибыль выросла до рекордных 44,2 млрд рублей, число клиентов — 13,3 млн Статьи редакции
TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование») опубликовал финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и 2020 год.
- В четвёртом квартале 2020 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 17% год к году и составила 53,1 млрд рублей, за весь 2020 год — на 21%, до 195,8 млрд рублей. Годовая чистая прибыль увеличилась на 22%, до 44,2 млрд рублей, квартальная — на 12%, до 12,3 млрд рублей.
- Количество клиентов «Тинькофф» за год выросл с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Компания рассчитывает, что это число превысит 20 млн в течение трёх лет. Среднее число продуктов на одного пользователя увеличилось с 1,3 в конце 2019 года до 1,4 в конце 2020-го.
- Выручка не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг») выросла на 47% и составила 73 млрд рублей. Это 37% в общей выручке группы. Прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза и составила 20,6 млрд рублей.
- Общее число клиентов «Тинькофф Инвестиции» к концу года превысило 1,25 млн человек. В декабре, по данным компании, более 60% всех активных трейдеров на Мосбирже были клиентами брокерской платформы.
- Число подписчиков финансовой подписки Tinkoff Pro на конец года превысило 150 тысяч человек. «Тинькофф» запустил её в ноябре 2020 года.
- На конец года TCS Group Holding обслуживала текущие счета более 7,5 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 323,1 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 385 тысяч с 89,1 млрд рублей на их счетах.
Также группа объявила о первой выплате дивидендов в 2021 году. Совет директоров одобрил промежуточные выплаты в размере $0,24 на акцию, всего компания выплатит около $48 млн. Группа также планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, чтобы инвестировать капитал в дополнительный рост: детали компания расскажет на Дне стратегии 7 апреля.
Настоящие деньги олеже придется уплатить сша
Отличная шутка.
Вооьще сумбур. Прибыль в рублях, выплата дивидендов $48. Опять рубли, опять доллары.
это не сумбур, это корпоративная структура.
прибыль получает российское АО "тинькоф банк", которое естественно ведёт учёт в рублях
а дивы платит кипрская TCS Group Holding Plc, чьи GDR торгуются на лондонской бирже в долларах
Я один прибыль компаний мерю в дворцах Путина? Тут даже на один не хватит (
Дворец Путина - дорогая купюра. Используй более мелкие: кровать Захарченко, домик для уточки или на крайний случай в золотые батоны переводи
Рост пользовательской базы - жесть. Идеальный (в прошлом) саппорт Тинькофф может по 10 минут не переводить на оператора. Для себя выход нашёл в Premium, дороговато, но куда деваться?
Качество саппорта упало очень ощутимо. Рекомендовал Тинькова знакомой - пожалел, т.к. в итоге она очень долго жаловалась на их саппорт, который не мог разобраться с блокировкой счёта.
Вот вроде же коронакризис был, а как не посмотришь все в плюсе по концу года) Или как раз из за кризиса кредиты все полетели брать?
Помимо прочего они молодцы в том, что перестроились и агрессивно продвинули Инвестиции. Тинькоф - сейчас крупнейший брокер в стране.
Фантазии свои при себе держите.
Всяко лучше мыслей сберовода
А чем Сбер, ВТБ, Открытие лучше или хуже Тинькофф?
Это всего лишь ощущение и маркетинг, люди даже лекарства в аптеке по красоте упаковке покупают.
Святая наивность, отстаивать чужой бренд и с Пеной у рта обвинять в чем то апонентов.
это типа госконторы, а ТКС - частная контора, т.е. рисков для хранителя своих денег больше.
Скажем так, Тинькофф модно и современно, но количество настоящих Приват клиентов нечто же.
Тинькофф не заре своего развития обесценил золотые карточки которые раздавал всем подряд чутьём не с кассы Магнита.
Агрессивная маркетинговая истирия и все.
Вот вам картинка что бы за пиздабола не приняли.
Тинькофф в приложение на каждом шагу мне что то дополнительно хочет продать, с точки зрения бизнеса это верно, но меня бесит когда это делает мой банк.
Тинькофф молодцы, но помимо прибыли опасение вызывает их кредитный портфель. Уж больно высока доля кредитов с повышенным риском.
Уж больно высока доля кредитов с повышенным риском.
А вот откуда эта инфа?
Дак вы что, телеграм каналов не читаете? Там один шаг до санации банка.
Ну вот я про то же. Перед покупкой тинька был очевидный вброс (интересно от кого) про "кредиты с повышенным риском" и мне любопытно есть ли у кого хоть какие-то пруфы
кто нить подогнал бы лям - другой, как было бы збс
Ну вы же знаете крылатую фразу Олега
Ждём комментариев под постом от Олега Тинькова!)
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Котировки ткс выросли с января в 1,5 раза, сейчас небольшая коррекция. Сам по себе отчёт не несёт ничего неожиданного, чтобы влиять на рынок.
Небольшая коррекция второй месяц как.
Отказ от дивидендов так себе история для инвестора.
То есть изначальная цена была разогнана до предела.
Косвенно отношения $/₽ тоже влияет на снижение цены акции но не настолько же.
Следующий вариант спихнуть банк - народное IPO?
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