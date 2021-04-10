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Рая Хачатрян

Минпромторг предложил выделять до 3 млрд рублей компаниям, внедряющим ИИ Статьи редакции

По 500 млн рублей в год на протяжении максимум шести лет.

  • Ведомство предложило облегчить получение госсубсидий разработчикам «конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей ИИ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.

  • Информацию издания в ведомстве подтвердили. По одному проекту разработчики могут получить не более 500 млн рублей в год, а реализовать его они должны в течение шести лет. Это значит, что за всё время компания может получить до 3 млрд рублей.
  • В Минпромторге добавили, что не менее 30% от стоимости проекта должен покрыть разработчики. В 2021 году власти планируют выделить на субсидии для ИИ всего 1,5 млрд рублей.
  • Глава ведомства Денис Мантуров ожидает, что получатели субсидий создадут нишевые конкурентоспособные системы для медицинских целей, распознавания образов и речи, а также обеспечения безопасности. Разработчики будут обязаны внедрять решения в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза, отметил он.

  • Претендентов правительство будет отбирать по конкурсу, пишет издание. Компании должны быть зарегистрированы в России, существовать не менее трех лет или входить в перечень системообразующих предприятий (можно также быть «дочкой» такой организации).

  • Таких компаний в сегменте радиоэлектроники более 30, отмечает «Коммерсантъ». Среди них — концерны «Автоматика», «Созвездие» и холдинг «Швабе» (принадлежат «Ростеху»), а также разработчик микропроцессоров «Байкал Электроникс», АО НПЦ «Элвис» и НТЦ «Модуль». Источник издания на рынке отмечает, что именно последние две станут основными претендентами на субсидии.

#новость #ии

295 просмотров
11 11 комментариев
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Alex Bach

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Деньги бюджетные, результат неизмерим. Красота

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Роман Александров

5

Брежнев: «Всё для человека!»
Народ: «И мы знаем имя этого человека».

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Чит Чат

0

А что такое ИИ они пояснили?

Ответить

KINCH

Чит
1

ИИИИИГОРЬ!!!

Ответить

Sergei Timofeyev

KINCH
0

Пурмель?

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Сергей Янзин

KINCH
0

Скорее Аркадий

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Экологический Канал

Чит
0

https://vc.ru/u/668089-ekologicheskiy-kanal/229481-chto-takoe-ii

Что такое ИИ?
На кафедре нейронных сетей было дело . Конец 90-х. Краткий вводный курс.
vc.ru
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Чит Чат

Экологический
0

а выдержку можно?

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Экологический

Чит
0

даже бесконечно большие блоки из операторов IF и Else в алгоритмах , называемые маркетинговым хайпом ИИ имеют к нему слабое отношение

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Оптимальный клуб

Чит
0

Мы берём ваши три миллиарда. ИИииииии, их нет (с) 

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Just Adam

0

На старт. Внимание. Пилим

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