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Минпромторг предложил выделять до 3 млрд рублей компаниям, внедряющим ИИ Статьи редакции
По 500 млн рублей в год на протяжении максимум шести лет.
Ведомство предложило облегчить получение госсубсидий разработчикам «конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей ИИ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.
- Информацию издания в ведомстве подтвердили. По одному проекту разработчики могут получить не более 500 млн рублей в год, а реализовать его они должны в течение шести лет. Это значит, что за всё время компания может получить до 3 млрд рублей.
- В Минпромторге добавили, что не менее 30% от стоимости проекта должен покрыть разработчики. В 2021 году власти планируют выделить на субсидии для ИИ всего 1,5 млрд рублей.
- Глава ведомства Денис Мантуров ожидает, что получатели субсидий создадут нишевые конкурентоспособные системы для медицинских целей, распознавания образов и речи, а также обеспечения безопасности. Разработчики будут обязаны внедрять решения в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза, отметил он.
Претендентов правительство будет отбирать по конкурсу, пишет издание. Компании должны быть зарегистрированы в России, существовать не менее трех лет или входить в перечень системообразующих предприятий (можно также быть «дочкой» такой организации).
- Таких компаний в сегменте радиоэлектроники более 30, отмечает «Коммерсантъ». Среди них — концерны «Автоматика», «Созвездие» и холдинг «Швабе» (принадлежат «Ростеху»), а также разработчик микропроцессоров «Байкал Электроникс», АО НПЦ «Элвис» и НТЦ «Модуль». Источник издания на рынке отмечает, что именно последние две станут основными претендентами на субсидии.
А что такое ИИ они пояснили?
а выдержку можно?
даже бесконечно большие блоки из операторов IF и Else в алгоритмах , называемые маркетинговым хайпом ИИ имеют к нему слабое отношение
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