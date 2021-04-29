Фонд «Тилтех капитал» вложит ещё 1 млрд рублей в малую и среднюю розницу и другие проекты на потребительских рынках Статьи редакции
В фокусе фонда — компании, которые адаптировались к кризису из-за пандемии, показали стабильный рост и прибыльность.
- «Тилтех капитал» с участием «Вкусвилла», «Агама» и «Химрар» планирует распределить средства в течение шести-девяти месяцев, рассказали vc.ru в фонде. Он будет вкладываться в проекты розничной торговли, медицины, образования и другие.
- «Тилтех капитал» планирует выдавать конвертируемые займы и прямые инвестиции в капитал в обмен на миноритарную долю.
- Сумма инвестиций — от 15 млн до 350 млн рублей. Компании с выручкой до 100 млн рублей в 2020 году смогут претендовать на 20 млн рублей инвестиций, до 1 млрд рублей выручки — до 300 млн рублей инвестиций, уточнили в компании.
- Заявки можно оставлять на сайте фонда или лично инвестиционным менеджерам на почту и через соцсети, уточнили в компании.
- В 2020 году «Тилтех капитал» уже инвестировал 1 млрд рублей в малую и среднюю розницу, которая адаптировалась к кризису. Всего фонд вложился в 13 проектов, уточнили в компании, в том числе бренд товаров для сна Blue Sleep, сервис доставки «последней мили» для бизнеса «Чекбокс» и другие.
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