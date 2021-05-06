Uber сократил убыток почти в 9 раз за квартал после продажи подразделения по производству беспилотных автомобилей ATG Статьи редакции
Сделка принесла компании $1,6 млрд.
Uber отчитался перед инвесторами о финансовых показателях за первый квартал 2021 года, сообщает CNBC.
Чистый убыток компании составил $108 млн, это в 8,9 раз меньше, чем в четвертом квартале 2020 года — $968 млн. Главная причина снижения убытков — продажа производства беспилотных автомобилей ATG за $1,6 млрд. В декабре 2020 года Uber продал подразделение стартапу Aurora Innovation, но получил долю в компании. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи вошел в состав совета директоров стартапа.
Выручка Uber от сервисов доставки выросла с $853 млн до $1,7 млрд, в частности от сервиса доставки еды Uber Eats — на 28% за квартал. Общая выручка по итогам квартала — $2,9 млрд.
Представители компании сообщают, что по итогам первого квартала на платформе работает около 3,5 млн водителей и курьеров, это на 4% больше, чем в по итогам прошлого квартала, но на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле Uber заявил, что потратит $250 млн на единовременное поощрение водителей, чтобы увеличить штат.
Количество посещений платформы Uber не изменилось по сравнению с прошлым кварталом — 1,45 млрд, показатель ниже, чем в прошлом году.
Операционный убыток Uber остается высоким — $1,5 млрд по итогам первого квартала 2021 года.
- В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании, теперь компания должна считать водителей штатными сотрудниками и платить им минимальную зарплату. По данным CNBC, чтобы удовлетворить требования суда, Uber потратил $600 млн.
Напоминаю что при ipo Lyft написал что его бизнес вообще будет окупаемым и прибыльным если вместо кожаных мешков автомобиль будет самоуправляемым
А сейчас я понимаю сделали бухгалтерско-юридический трюк. Когда типа у тебя на балансе как публичной компании нет убытков но они спрятаны под пеленой соглашений и сделок с непубличной компанией
Есть вариант, что они хотели поднять капитализацию за счёт хайпа на искусственном интеллекте и самоуправляемых автомобилей, как части этого хайпа
Все так делают ии машинлернинг биг дата и тд... а по факту толпа индусов или филипинцев на удаленке
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