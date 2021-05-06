Сделка принесла компании $1,6 млрд.

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Uber отчитался перед инвесторами о финансовых показателях за первый квартал 2021 года, сообщает CNBC.

Чистый убыток компании составил $108 млн, это в 8,9 раз меньше, чем в четвертом квартале 2020 года — $968 млн. Главная причина снижения убытков — продажа производства беспилотных автомобилей ATG за $1,6 млрд. В декабре 2020 года Uber продал подразделение стартапу Aurora Innovation, но получил долю в компании. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи вошел в состав совета директоров стартапа.

Выручка Uber от сервисов доставки выросла с $853 млн до $1,7 млрд, в частности от сервиса доставки еды Uber Eats — на 28% за квартал. Общая выручка по итогам квартала — $2,9 млрд.

Представители компании сообщают, что по итогам первого квартала на платформе работает около 3,5 млн водителей и курьеров, это на 4% больше, чем в по итогам прошлого квартала, но на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле Uber заявил, что потратит $250 млн на единовременное поощрение водителей, чтобы увеличить штат.

Количество посещений платформы Uber не изменилось по сравнению с прошлым кварталом — 1,45 млрд, показатель ниже, чем в прошлом году.

Операционный убыток Uber остается высоким — $1,5 млрд по итогам первого квартала 2021 года.