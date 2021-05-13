Финансы
Маша Цепелева

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал криптовалюты на $1,5 млрд на помощь Индии и развитие медицины Статьи редакции

После транзакции стоимость мем-криптовалюты Shiba Inu упала на 35%.

  • Создатель Ethereum и самый молодой криптовалютный миллиардер мира Виталик Бутерин сделал крупнейшие благотворительные пожертвования в некоммерческие организации и фонды, сообщает TechCrunch.
  • Бутерин перевел 500 ETH (Ethereum) и более 50 трлн SHIB (Shiba Inu) общей стоимостью около $1,14 млрд на момент транзакции в фонд India COVID-Crypto Relief. Фонд тратит деньги на помощь Индии в борьбе с коронавирусом. В стране регистрируется более 350 тысяч случаев заболевания Covid-19 в сутки и более 3500 смертей в день последние две недели.
  • Сделка вызвала панику среди некоторых инвесторов, и цена SHIB упала более чем на 35% за последние 24 часа.
  • Бутерин также перевел Ethereum и Dogelon Mars (ELON) на $336 млн в Methuselah Foundation, некоммерческую организацию, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину.
  • Еще более 13 тысяч ETH Бутерин перевел в Givewell — организацию, которая курирует лучшие благотворительные фонды по всему миру. Также он сделал пожертвования в Gitcoin (помогает разработчикам проектов с открытым кодом), MIRI (занимается созданием безопасного искусственного интеллекта) и Charter Cities Institute (занимается решением глобальных проблем в обособленных городах).

#новость #криптовалюты #благотворительность

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Михаил Синицын

23

Виталик, молодец, если есть возможность, обрати внимание на РФ, тут тоже есть кому помочь

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Денис Боенсков

Михаил
12

По пути разворуют и новый дворец построят

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Denis G

Денис
3

Индусы:
- Hold my beer

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Alexey Ivanov

Михаил
0

Да, могу дать адрес криптокошелька  ))))

Ответить

MEGAtraXXXer666

Михаил
–1

Например «фонду ФСБ» через Царьград
См. BTC-e, Wex

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Сергей Коро

9

Вывел бабки

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MEGAtraXXXer666

2

Лол, пожертвовал токен SHIB, который за собой ничего не представляет, такой суммой пущенной в оборот фактически обвалил его
Создатель токена говорил, что «сжёг» половину токенов, передав их Виталику. Кек
Фактически Виталик передал часть денег держателей токена. Чёт свой эфир в эквивалентной сумме он никому не перевёл)

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MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
0

П.с. такой токен могу наебашить за пару часов, технологической сложности вообще нет

Ответить

Роман Бублик

MEGAtraXXXer666
11

Я тоже, просто лень становиться миллиардером

Ответить

MEGAtraXXXer666

Роман
0

Лол, токен не он создал

Ответить

Andrey Fedorov

MEGAtraXXXer666
1

Согласен, проблема в том как «наебашить» такое коммюнити.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Andrey
1

Какое? Вокруг токена? Есть ответ, сделать лого с шибой или други крутым мемом

Ответить

Andrey Fedorov

MEGAtra…
0

Именно, рост стоимости токена обеспечивается хайпом вокруг него. Если у тебя есть ресурсы / идеи как привлечь к своему шиткоину тысячи (а лучше - десятки тысяч) адептов, то ты богат.

Ответить

Andreas Lapueros

MEGAtraXXXer666
1

«Наебашить» можно щас что угодно, поменял размер блока в битке - уже типа новая крипта 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Andreas
0

О чем и речь

Ответить

Andrey Fedorov

MEGAtraXXXer666
1

Сами создатели токена отправили ему 50% эмиссии, с Виталика никто не брал расписку о том, что токены нельзя тратить. Хотели бы обезопасить себя от такого развития событий - отправили бы на burn address. Так что сами виноваты.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Andrey
1

Согласен

Ответить

MEGAtraXXXer666

MEGAtra…
0

Все пидоры, индустрия хочет нас наебать

Ответить

Хитрый рак

Andrey
1

Плюс, там в вайтпепере писалось типа «если не ректанет Виталик».

Ответить

Gosoo Gosoo

MEGAtraXXXer666
0

Такой мусор эта крипта, только попробуешь вывести бабло, как пузырь нахуй лопается.

Ответить

Minimal Culture

–1

Интересно.
Кто ж его прижал так?

Ответить

В А

Minimal
2

Так он не бабками дал, а своей же криптой. Теперь её обналичить 30% вернётся к тому же виталику)

Ответить

Minimal Culture

В
0

Оу, теперь узнаю украинский почерк)

Ответить

Жалкий щит

1

Подскажите, пожалуйста, адрес фонда - я переводу туда 372 http://защекойн.рф на сумму 1.43 триллиона долларов

Защекойн
Защекойн
xn--80akeketf9f.xn--p1ai
Ответить

Drivinglight

0

Тарим Шибу!

Ответить

Сергей Ларионов

0

Виталик убил собаку

Ответить

Сергей Ларионов

Сергей
0

либо по слабоумию, либо из корыстных целей

Ответить

Anton Ilabanau

0

лол помог всяким мусором )

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Gleb Kichigin

–1

Молодец Виталик

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Vladimir Ivanov

Gleb
0

Будь как Виталик? 🤣

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