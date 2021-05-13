Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал криптовалюты на $1,5 млрд на помощь Индии и развитие медицины Статьи редакции
После транзакции стоимость мем-криптовалюты Shiba Inu упала на 35%.
- Создатель Ethereum и самый молодой криптовалютный миллиардер мира Виталик Бутерин сделал крупнейшие благотворительные пожертвования в некоммерческие организации и фонды, сообщает TechCrunch.
- Бутерин перевел 500 ETH (Ethereum) и более 50 трлн SHIB (Shiba Inu) общей стоимостью около $1,14 млрд на момент транзакции в фонд India COVID-Crypto Relief. Фонд тратит деньги на помощь Индии в борьбе с коронавирусом. В стране регистрируется более 350 тысяч случаев заболевания Covid-19 в сутки и более 3500 смертей в день последние две недели.
- Сделка вызвала панику среди некоторых инвесторов, и цена SHIB упала более чем на 35% за последние 24 часа.
- Бутерин также перевел Ethereum и Dogelon Mars (ELON) на $336 млн в Methuselah Foundation, некоммерческую организацию, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину.
- Еще более 13 тысяч ETH Бутерин перевел в Givewell — организацию, которая курирует лучшие благотворительные фонды по всему миру. Также он сделал пожертвования в Gitcoin (помогает разработчикам проектов с открытым кодом), MIRI (занимается созданием безопасного искусственного интеллекта) и Charter Cities Institute (занимается решением глобальных проблем в обособленных городах).
Виталик, молодец, если есть возможность, обрати внимание на РФ, тут тоже есть кому помочь
По пути разворуют и новый дворец построят
Лол, пожертвовал токен SHIB, который за собой ничего не представляет, такой суммой пущенной в оборот фактически обвалил его
Создатель токена говорил, что «сжёг» половину токенов, передав их Виталику. Кек
Фактически Виталик передал часть денег держателей токена. Чёт свой эфир в эквивалентной сумме он никому не перевёл)
П.с. такой токен могу наебашить за пару часов, технологической сложности вообще нет
Я тоже, просто лень становиться миллиардером
Согласен, проблема в том как «наебашить» такое коммюнити.
Какое? Вокруг токена? Есть ответ, сделать лого с шибой или други крутым мемом
Именно, рост стоимости токена обеспечивается хайпом вокруг него. Если у тебя есть ресурсы / идеи как привлечь к своему шиткоину тысячи (а лучше - десятки тысяч) адептов, то ты богат.
«Наебашить» можно щас что угодно, поменял размер блока в битке - уже типа новая крипта
Сами создатели токена отправили ему 50% эмиссии, с Виталика никто не брал расписку о том, что токены нельзя тратить. Хотели бы обезопасить себя от такого развития событий - отправили бы на burn address. Так что сами виноваты.
Согласен
Такой мусор эта крипта, только попробуешь вывести бабло, как пузырь нахуй лопается.
Интересно.
Кто ж его прижал так?
Подскажите, пожалуйста, адрес фонда - я переводу туда 372 http://защекойн.рф на сумму 1.43 триллиона долларов
Виталик убил собаку
Молодец Виталик
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