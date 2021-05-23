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Виктория Степанова

Правительство России выделит 5,26 млрд рублей на субсидии бизнесу за внедрение искусственного интеллекта до 2024 года Статьи редакции

Максимальный размер гранта на одного получателя — 100 млн рублей.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила господдержки бизнесу, который внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ).
  • Одна из мер поддержки — субсидии, которые компании могут потратить на закупку программного обеспечения и оборудования, зарплаты программистов, аренду офисов и обслуживание рабочих мест. Деньги будут распределяться на конкурсной основе.

  • Помимо этого, правительство планирует субсидировать разработку проектов в сфере ИИ для школьников и студентов и финансировать профильное дополнительное образование. До 2024 года власти выделят на эти цели 1,23 млрд рублей.

#новость #правительство #искусственныйинтеллект #субсидии

254 просмотров
3 3 комментария
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Комментарий удален

Вася Пражкин

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 Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора.

Огласили бы сразу размер отката что-ли.

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Valery Oficerov

0

Ряд чиновников и их приближённых уже потирают руки. Вангую: будет сценарий как с поисковиком «спутник».

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Denis1710

0

То есть во время пандемии для поддержки бизнеса нет денег. А для проектов на основе ИИ появились внезапно...

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