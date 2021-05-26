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Финансы
Таня Боброва

Путин подписал закон о разрыве налогового соглашения с Нидерландами: чем это может грозить российским компаниям Статьи редакции

В стране зарегистрированы головные офисы в том числе X5 Group и «Яндекса».

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Форум
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26 мая президент России Владимир Путин подписал закон о разрыве соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, над соглашением Минфин работал с декабря 2020 года.

Тогда ведомство предложило стране пересмотреть налоговое соглашение с теми же условиями, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Но «переговоры не увенчались успехом».

Теперь до 30 июня 2021 года Россия должна направить уведомление о расторжении соглашения. В этом случае действие документа прекратится с 1 января 2022 года, уточняет «Интерфакс».

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юрлиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам).

Минфин

Минфин предлагал повысить налог на дивиденды и проценты до 15%, писало VTimes. Исключения для льготной пятипроцентной ставки: для дивидендов, если их получает публичная компания со свободным обращением не менее 15% акций, уточнял изданию федеральный чиновник. Также она должна иметь долю в компании, выплачивающей дивиденды, не менее 15%.

Другой собеседник говорил, что Нидерланды настаивали на дополнительных льготах для крупного бизнеса, который инвестировал в Россию.

Кого и как может затронуть разрыв соглашения

«Яндекс» и X5 Group отказались от комментариев vc.ru, в «Билайне» на момент публикации заметки не ответили на запрос — головные холдинги этих компаний зарегистрированы в Нидерландах. Там же находится материнская компания «Связного» — представитель ритейлера говорил ТАСС, что на работу ООО «Сеть Связной» данные изменения не повлияют.

В апреле в X5 Group говорили, что изучают потенциальный эффект денонсации соглашения на группу, но не рассматривают смену юрисдикции. «Мы исходим из того, что негативные последствия такого развития событий могут быть нивелированы на законодательном уровне», — отмечали в компании.

«Яндекс» предупреждал, что разрыв соглашения «окажет значимое негативное влияние на возможность “поднимать” дивиденды на уровень материнской компании и может потребовать рассмотрения изменений корпоративной структуры группы», пишет РБК. Veon также сообщал, что это может привести к изменениям корпоративной структуры.

«Денонсация налогового соглашения с Нидерландами не приведет для резидентов к катастрофическим последствиям», — отметил в разговоре с vc.ru Алексей Павлов, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку. Компании смогут нивелировать негативные последствии на законодательном уровне или перерегистрировать головную компанию группы в другую юрисдикцию, пояснил он.

От расторжения соглашения могут пострадать и американские инвесторы, которые обычно работают с российским бизнесом через свои офисы в Нидерландах, отметил в разговоре с Forbes Антон Именнов, управляющий партнёр московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper.

По его словам, часть инвесторов вкладывались в экономику России через свои местные холдинги. Поэтому повышение налогов может сделать российский бизнес невыгодным для инвестиций и повлечь за собой их отток.

Россия не видит рисков двойного налогообложения для компаний после денонсации налогового соглашения с Нидерландами, говорил в апреле замминистра финансов Алексей Сазанов.

Мы своих не бросим. Когда расторгаются соглашения, регулирование остается на уровне Налогового кодекса России. Если есть сейчас некие условия, которые предусмотрены международным соглашением, то после того, как оно будет расторгнуто, эти же условия можно предусмотреть в кодексе.

Варианты, как им обеспечить неувеличение налоговой нагрузки, например, при выплатах по бондам, по кредитам, при распределении прибыли из России, они остаются. Только это будет регулироваться уже российским Налоговым кодексом.

Алексей Сазанов
цитата по «Прайму»

Пока поправки в Налоговый кодекс, которые бы урегулировали проблемы для российских компаний, в Госдуму не внесены, добавляет «Интерфакс».

#новость #нидерланды #налоги

3 3 комментария
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Shlomo Goldenberg

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а в чем прикол Нидерландов? туда даже ирландцы дела переводят, неужели там настолько хорошие условия?

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Raimond Vladimirov

Shlomo
0

В Нидерландах условия прям улётные :)

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Alexandr Brovin

0

Вот схерали, малому честному бизнесу 33% за дивиденты(20+13), который недорос до нидерландов. А яндексу 2-3%, что в разы ниже ставки самой чернушной "помойки".

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