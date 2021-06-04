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Финансы
Евгений Делюкин

ЦБ: «Нас беспокоят банки, которые идут в небанковский бизнес и занимаются непрофильными активами на деньги вкладчиков» Статьи редакции

В июне Центральный Банк опубликует доклад по инвестициям банков и экосистемы — с рекомендациями о том, как регулировать отрасль.

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Первый зампред Центрального банка Сергей Швецов выступил на панели «Супераппы против суперсервисов» на ПМЭФ 2021.

Он высказал беспокойство о развитии у банков небанковских сервисов и рассказал о вопросах, которые хочет решать регулятор, чтобы не допустить на рынке монополии.

Конкуренция — ключевой вопрос. Любая компания хочет стать монополией, за это нельзя как-то наказывать, это естественное желание бизнеса — забрать весь кошелек и время у человека.

Роль государства — устанавливать такие правила игры, чтобы ни у кого не получилось. Государство определяет, что такое злоупотребление доминированием, можно ли совмещать ту или иную деятельность.

Например, бирже нельзя быть брокером, иначе другие брокеры попадают в плохое положение — она должна быть нейтральна.

ЦБ считает, что некоторые банки используют деньги вкладчиков, чтобы развивать рискованные и инвестиционные проекты — хотя «было бы комфортнее, чтобы это происходило на деньги акционеров банка».

Сергей Швецов

Как не допустить монополии компании

Запред ЦБ отмечает, что есть несколько подходов в бизнес-модели экосистем, которые нужно изучить и установить правила:

  • Может ли компания выпустить суперапп, одновременно производить то, что продаёт через суперапп и одновременно быть открытой — допускать конкурентов, обделяя их данными или «ставя их на полку не на первой странице».
  • Может ли компания требовать эксклюзивности от предпринимателей-партнеров.
  • Должна ли быть возможность купить конкретный продукт из подписки экосистемы — сейчас компании навязывают весь комплект услуг.

Очень сложный вопрос с подписками — если человек свободен в своём выборе, это означает, что если ему нужно в супераппе купить нужный продукт, должна быть такая возможность.

Но ты не можешь купить конкретный продукт, экосистемы предлагают купить с ним ещё вот это и это, не интересуясь, нужно тебе или нет: «Мы хотим дать тебе всё, для тебя стараемся, за тебя придумали, что тебе всё нужно, а чтобы тебе не переплачивать за каждый продукт в отдельности, мы сразу всё продаём».

Но человек не может подписаться на все экосистемы, потому что у него нет столько денег. И вопрос, который мы создаем себе и рынку — это правильно комбинированная продажа или же у человека должна быть возможность недискриминационно купить в супераппе то, что ему нужно.

Что делать с нефинансовыми услугами банков

Важный вопрос по мнению Швецова — как банки развивают нефинансовые услуги и как их контролировать.

У нас есть 115 закон (О противодействии отмыванию доходов), который требует особого контакта с клиентом, чтобы продавать ему банковские продукты. Электронная коммерция не может использовать свою клиентскую базу, чтобы продавать банковские продукты. А банки могут.

Поэтому у них появляется идея монетизировать [услуги электронной коммерции], предложив своим заёмщикам продавать через них свою продукцию, и покупать её. Некоторые сервисы блестящие — которые «нанизаны» на финансовые. Например, регистрация ипотеки в Росреестре в один клик при получении ипотеки.

Но есть совсем далёкие от банкинга вещи.

Здесь есть две проблемы, отмечает Швецов:

  • Банки идут в венчурный бизнес, который работает на «одержимости, сжигании мостов и безальтернативности» — это позволительно стартапам, но не банкам, а количество денег «не играет здесь решающей роли».
  • Природа денег: банки могут использовать деньги вкладчиков для инвестиций в непрофильные проекты — но это рисковое дело, за которое несет ответственность и регулятор, и банк, поэтому неясно, можно ли это разрешать.

У нас есть супераппы — это «Госуслуги». Он делается на деньги налогоплательщиков. Государство так решило, что населению это удобно — и я как пользователь могу это подтвердить.

Но налогоплательщик доверяет государству распоряжаться теми налогами, которые он заплатил. Когда он приносит деньги в банк, он считает, что ответственность регулятора за то, чтобы банк правильно управлял своими рисками и он полагается на регулятора, страхование вкладов, а если принес более 1,4 млн рублей, то и на сам банк.

Не очень понятно с точки зрения рисков разрешать на деньги вкладчиков реализовывать венчурные проекты. И, конечно, нам было бы гораздо комфортнее, если бы это реализовывалось на деньги акционеров этих банков.

Но сегодня резервы так выстроены, что нет вычета из капитала. Какая-то аллокация капитала на венчур происходит, но не 100%.

В июне на международном финансовом конгрессе ЦБ опубликует консультационный доклад, посвященный инвестициям банков в непрофильные и небанковские активы — этому будет посвящен отдельный круглый стол.

Швецов отметил, что в разных странах регулирование банков отличается. Например, в США есть строгий запрет, по которому «invest banking отделен от обычного» — там нельзя привлечь деньги у населения и заниматься венчурным инвестированием.

Санации ЦБ проводил как раз из-за использования денег вкладчиков на собственные проекты владельцев банков, рассказал зампред ЦБ.

В значительной степени та санация банковской системы, когда было отозвано достаточно много лицензий, была проведена, из-за того, что собственники и руководители банков увлекались использованием депозитов, которые они привлекали с рынка, для реализации собственных бизнес-проектов.

То есть ущербность модели привлечения денег под страховку АСВ и инвестирование в венчуры очевидна. Но правильно всё это настроить — это задача, которую мы должны будем решать в ближайшем будущем.

#банки #регулятор

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