ЦБ: «Нас беспокоят банки, которые идут в небанковский бизнес и занимаются непрофильными активами на деньги вкладчиков» Статьи редакции
В июне Центральный Банк опубликует доклад по инвестициям банков и экосистемы — с рекомендациями о том, как регулировать отрасль.
Первый зампред Центрального банка Сергей Швецов выступил на панели «Супераппы против суперсервисов» на ПМЭФ 2021.
Он высказал беспокойство о развитии у банков небанковских сервисов и рассказал о вопросах, которые хочет решать регулятор, чтобы не допустить на рынке монополии.
ЦБ считает, что некоторые банки используют деньги вкладчиков, чтобы развивать рискованные и инвестиционные проекты — хотя «было бы комфортнее, чтобы это происходило на деньги акционеров банка».
Как не допустить монополии компании
Запред ЦБ отмечает, что есть несколько подходов в бизнес-модели экосистем, которые нужно изучить и установить правила:
- Может ли компания выпустить суперапп, одновременно производить то, что продаёт через суперапп и одновременно быть открытой — допускать конкурентов, обделяя их данными или «ставя их на полку не на первой странице».
- Может ли компания требовать эксклюзивности от предпринимателей-партнеров.
- Должна ли быть возможность купить конкретный продукт из подписки экосистемы — сейчас компании навязывают весь комплект услуг.
Что делать с нефинансовыми услугами банков
Важный вопрос по мнению Швецова — как банки развивают нефинансовые услуги и как их контролировать.
Здесь есть две проблемы, отмечает Швецов:
- Банки идут в венчурный бизнес, который работает на «одержимости, сжигании мостов и безальтернативности» — это позволительно стартапам, но не банкам, а количество денег «не играет здесь решающей роли».
- Природа денег: банки могут использовать деньги вкладчиков для инвестиций в непрофильные проекты — но это рисковое дело, за которое несет ответственность и регулятор, и банк, поэтому неясно, можно ли это разрешать.
В июне на международном финансовом конгрессе ЦБ опубликует консультационный доклад, посвященный инвестициям банков в непрофильные и небанковские активы — этому будет посвящен отдельный круглый стол.
Швецов отметил, что в разных странах регулирование банков отличается. Например, в США есть строгий запрет, по которому «invest banking отделен от обычного» — там нельзя привлечь деньги у населения и заниматься венчурным инвестированием.
Санации ЦБ проводил как раз из-за использования денег вкладчиков на собственные проекты владельцев банков, рассказал зампред ЦБ.
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