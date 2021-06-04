Конкуренция — ключевой вопрос. Любая компания хочет стать монополией, за это нельзя как-то наказывать, это естественное желание бизнеса — забрать весь кошелек и время у человека.

Роль государства — устанавливать такие правила игры, чтобы ни у кого не получилось. Государство определяет, что такое злоупотребление доминированием, можно ли совмещать ту или иную деятельность.

Например, бирже нельзя быть брокером, иначе другие брокеры попадают в плохое положение — она должна быть нейтральна.

