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Финансы
Маша Цепелева

Основанный россиянами американский финтех-стартап B9 для иммигрантов привлёк $1,7 млн Статьи редакции

Приложение B9 даёт пользователям без регистрации в США доступ к финансовым услугам, который не предоставляют большинство банков.

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B9 потратит $1,7 млн от неназванных инвесторов на расширение штата и совершенствование технологий, чтобы к концу 2021 года охватить 100 тысяч клиентов, сообщает компания.

Стартап основали иммигранты из России Сергей Терентьев, Сергей Мосунов и Дмитрий Егоренков в августе 2020 года. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, по данным Crunchbase.

B9 разработала приложение, которое помогает пользоваться банковскими услугами в США тем, кто не зарегистрирован в стране. Приложение работает по подписке от $4,99 в месяц. Через него можно оформить виртуальную дебетовую карту, делать покупки, брать кредиты, переводить деньги внутри страны и за рубеж.

B9 оценивает потенциальный рынок в $1 трлн – это уровень покупательской способности иммигрантов в США. В стране живут 40 млн иммигрантов, из них 15 млн — без документов, но хотят получить вид на жительство. «Несмотря на необходимость и возможности, традиционные банки не предоставляют услуги, в которых нуждаются клиенты», — говорят в компании.

Банковские услуги B9 предоставляют BAAS Corporation и Evolve Bank & Trust. Чтобы зарегистрироваться в приложении пользователям нужен адрес проживания в США, номер соцстрахования, индивидуальный номер налогоплательщика и удостоверение личности гособразца любой страны.

«Сообщества иммигрантов и другие маргинализированные группы невидимы для традиционных банков. Реакция на B9 была ошеломляющей: сотни тысяч людей присоединились к нашему списку ожидания, а коэффициент конверсии составил 15%», — рассказал гендиректор B9 Сергей Терентьев.

#новость #стартапы #инвестиции

2 2 комментария
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Небольшой бокал

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основанный россиянами американский финтех...

Это все, что вам нужно знать об Этой стране 🧐

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Ненужный бокал

Небольшой
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Про Сергея Брина вам лучше не рассказывать. 

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