Приложение B9 даёт пользователям без регистрации в США доступ к финансовым услугам, который не предоставляют большинство банков.

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B9 потратит $1,7 млн от неназванных инвесторов на расширение штата и совершенствование технологий, чтобы к концу 2021 года охватить 100 тысяч клиентов, сообщает компания.

Стартап основали иммигранты из России Сергей Терентьев, Сергей Мосунов и Дмитрий Егоренков в августе 2020 года. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, по данным Crunchbase.

B9 разработала приложение, которое помогает пользоваться банковскими услугами в США тем, кто не зарегистрирован в стране. Приложение работает по подписке от $4,99 в месяц. Через него можно оформить виртуальную дебетовую карту, делать покупки, брать кредиты, переводить деньги внутри страны и за рубеж.

B9 оценивает потенциальный рынок в $1 трлн – это уровень покупательской способности иммигрантов в США. В стране живут 40 млн иммигрантов, из них 15 млн — без документов, но хотят получить вид на жительство. «Несмотря на необходимость и возможности, традиционные банки не предоставляют услуги, в которых нуждаются клиенты», — говорят в компании.

Банковские услуги B9 предоставляют BAAS Corporation и Evolve Bank & Trust. Чтобы зарегистрироваться в приложении пользователям нужен адрес проживания в США, номер соцстрахования, индивидуальный номер налогоплательщика и удостоверение личности гособразца любой страны.