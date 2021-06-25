Каннабис, премиум-шампанское и агенты для спортсменов: на чем заработал свои $1,4 млрд первый рэпер-миллиардер Jay-Z Статьи редакции
В 2005 году рэпер Jay-Z произнёс ставшую пророческой фразу: «Я не бизнесмен, я бизнес, мэн». В июне 2019 года Forbes назвал его первым рэпером-миллиардером, но своё состояние исполнитель заработал не только благодаря музыке.
Jay-Z интересовался бизнесом давно: в 1997 году создал свой бренд одежды, а в 2003 году купил баскетбольную команду. Сейчас рэпер зарабатывает на инвестициях и алкоголе, у него своё музыкальное издательство и другой бизнес.
В феврале и марте 2021 года он заключил сделки с двумя крупными компаниями: продал 50% своего бренда шампанского LVMH, а контрольный пакет акций стримингового сервиса Tidal — платёжной системе Square основателя Twitter Джека Дорси. Всего за несколько недель состояние Jay-Z выросло на 40% — до $1,4 млрд.
Капитал и инвестиции
Jay-Z зарабатывает $760 млн до уплаты налогов в год, значительную часть этой суммы он инвестирует, например, в:
- Uber: по словам источников, рэпер впервые инвестировал в сервис в 2013 году $2 млн — сейчас его доля стоит $70 млн.
- NFT-платформу Bitski — в мае 2021 года участвовал в раунде на $19 млн. Точная сумма инвестиций рэпера не раскрывается.
- Через агентство развлечений и спортивного менеджмента Roc Nation рэпер в июле 2020 года инвестировал нераскрытую сумму в компанию по производству овсяного молока Oatly, которая планирует выйти на IPO в 2021 году с оценкой в $10 млрд.
- Другая компания из портфеля Jay-Z — сеть салатных ресторанов Sweetgreen — подала заявку на IPO при оценке $1,8 млрд, узнало Axios.
- Рэпер также вложился в SpaceX, платформу для инвестиций Rise, производителя технологичных сумок Arrive, страховой стартап Ethos, агрегатор для частных самолётов JetSmart и другое.
В 2019 году исполнитель создал инвестиционный фонд Marcy Venture Partners на $85 млн. Портфель рэпера оценивается в $425 млн.
Шампанское Armand de Brignac
В 2006 году рэпер купил половину компании Armand de Brignac по производству шампанского, также известного как Ace of Spades («Пиковый туз»), а в 2014 году Jay-Z стал единственным владельцем.
Бренд быстро набрал популярность благодаря упоминаниям в музыке Jay-Z и необычному дизайну — шампанское разлито в золотые бутылки. Цена одной бутылки колеблется от $300 до $1000.
В феврале 2021 года французский концерн LVMH Moët Hennessy купил у Jay-Z половину Armand de Brignac. В рамках сделки бренд оценили в $640 млн — это в два раза больше, чем в 2019 году. За продажу половины компании Jay-Z получил не менее $315 млн.
Стриминговый сервис Tidal
В 2015 году Jay-Z купил сервис Tidal за $56 млн. Проект поддержали его жена Бейонсе, Мадонна, Daft Punk, Канье Уэст и другие. Исполнители провели презентацию Tidal и назвали его сервисом, который полностью принадлежит артистам.
В марте 2021 года Jay-Z продал 80% Tidal компании основателя Twitter Джека Дорси Square за $350 млн наличными и акциями. Также рэпер получил место в совете директоров Square.
Другие артисты, владеющие долями в сервисе, остались второй крупнейшей группой акционеров. Сам Jay-Z оставил себе «небольшой процент» компании.
По словам рэпера, Square сможет обеспечить Tidal ресурсами, которые нужны для конкуренции со Spotify и Apple Music.
Roc Nation
В 2008 году Jay-Z в партнёрстве с американской компанией развлечений Live Nation основал компанию Roc Nation, которая обслуживает знаменитостей — от Рианны и Алишы Киз до спортсменов вроде баскетболиста NBA Кайри Ирвинга.
Компания отвечает за проведение Super Bowl Halftime Show, музыкального фестиваля Made in America, а также сотрудничает с издательством Random House. Стоимость актива — $140 млн.
Коньяк D’Usse
Jay-Z впервые выпустил коньяк под брендом D’Usse в 2012 году. Рэпер разработал его вместе с ликеро-водочным гигантом Bacardi. Forbes оценил долю Jay-Z в компании в $120 млн.
D’Usse обычно продаётся по цене $30 за бутылку, но 50 редких бутылок, включая хрустальный графин в форме бриллианта, сейчас выставлены на продажу на аукционе Sotheby's по цене от $24 тысяч до $75 тысяч за каждую.
Музыкальный каталог
Большинство артистов при записи альбома передают все права на него лейблу. Но когда в 2004 году Jay-Z подписывал контракт на должность президента лейбла Def Jam, он договорился о возвращении прав на свои песни в 2014 году.
То есть рэпер зарабатывает деньги всякий раз, когда его музыка используется на телевидении, в кино или в сэмплах других артистов. По оценке Forbes, в марте 2021 года библиотека Jay-Z из почти 300 песен стоила $95 млн — на $20 млн больше, чем два года назад.
Сам Jay-Z в 2010 году говорил, что только его дебютный альбом Reasonable Doubt приносит ему $100 тысяч в год — при том, что в этом альбоме нет громких синглов, которые были в следующих работах Jay-Z. Выручка всего каталога в 2014 году оценивалась более чем в $5 млн в год.
Гастроли
Большинство артистов получают основной доход от живых выступлений.
- Например, туры On the Run в 2014 году и On the Run II в 2018 году с Бейонсе принесли Jay-Z в общей сложности $364 млн.
- С осени 2013 года по конец января 2014 года Jay-Z заработал на туре Magna Carter $48,9 мл за 52 концерта.
- В 2017 году тур 4:44 из 32 концертов по Северной Америке принёс рэперу $48,7 млн.
Компания по производству каннабиса
В декабре 2020 года исполнитель запустил премиальный бренд каннабиса под названием Monogram. Компания продаёт сигары, самокрутки и банки с цветками конопли по цене от $40 до $70.
Рэпер создал свой бренд в партнёрстве с компанией Subversive Capital Acquisition, которая специализируется на покупке предприятий по выращиванию конопли.
«Безусловно, Jay-Z и аффилированность с Roc Nation привлекут внимание к нашей компании и к нашим акциям», — заявил CNBC председатель совета директоров компании Майкл Ауэрбах. Кроме того, спрос на продукцию из каннабиса резко вырос из-за стресса потребителей на фоне пандемии, добавили в компании.
Кроме того:
- В 1997 году Jay-Z основал свою линию одежды RocaWear, а через 10 лет продал бренд за $204 млн.
- В 2003 году Jay-Z купил долю в баскетбольной команде, которая тогда называлась New Jersey Nets, а затем вернул её в свой родной город Бруклин. Он также владел долей в Barclays Center, арене, где команда проводит свои матчи. В 2013 году он продал свои доли в команде и арене примерно за $1,5 млн, чтобы избежать конфликта интересов с его агентством Roc Nation Sports.
- Рэпер владеет коллекцией произведений искусства на $70 млн и недвижимостью на $50 млн.
Какой богатый продавец каннабиса.
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