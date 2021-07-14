Европейский Центробанк запустил пилотный проект создания цифрового евро Статьи редакции
Цифровой евро будет дополнять наличные деньги, а не заменять их.
- Этап исследований продлится два года, говорится на сайте регулятора. За это время разработчики решат вопросы функционального дизайна, проведя фокус-группы и создав прототипы, а также изучат варианты использования.
- Цифровой евро должен отвечать потребностям граждан, а также помогать предотвращать незаконную деятельность и препятствовать любому воздействию на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.
- С исследованием цифрового евро помогут эксперименты, проведённые ЕЦБ и европейскими банками. В частности, они показали, что создание архитектуры, сочетающей централизованные и децентрализованные элементы, возможно.
- Цифровой евро позволит пользователям расплачиваться за товары и услуги без наличных денег. Однако он лишь дополнит существующую систему, а не заменит её, отметил регулятор. Окончательное решение о возможном запуске будет принято позже.
- Над цифровым рублём работает и российский Центробанк. Его можно будет использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Систему протестируют 12 банков в начале 2022 года.
Когда они уже введут "Кредиты" чтобы заучало по si-fiски, а то рубли, далары, еврики. Прошлый век
Кто-нибудь понял, чем цифровой евро / рубль отличается от евро / рублей на дебетовой карте? Из новости не понял
Контролем и отслеживанием
Универсальный файл
Те, что на дебетовой - это обязательства коммерческого банка по отношению к тебе. Цифровой - обязательство ЦБ
на дебетовке деньги по сложной схеме перечисляются. Банк эмитент, банк эквайер, платежная система. Целая цепочка посредников в платежах. Здесь ничего такого нет.
Самая главная фича - избавиться от кэша, что бы каждый рубль был под контролем.
эмитента нет. ЦБ это не эмитент. В дебетовке он тоже учавствует, но эмитент - банк вашей карты. здесь же просто кошелек.
Универсальный
Нет. ЦБ - эмитент. В систему деньги попадают через "покупку" банками у ЦБ
PS. https://expert.ru/expert/2021/20/ochen-medlenniy-tsifrovoy-rubl/
ЦБ не эмитент карт.
Здесь даже нет карт.
Ок, если от исходного, то да, ЦБ эмитент цифрового рубля, но цепочка выше подразумевала эмитента кошелька или что-то подобное.
Цифровой евро будет дополнять наличные деньги, а не заменять их.
Дооооо. До следующего закона о том, что надо бы наличку потихоньку утилизировать) Медленно, но верно катимся туда, где деньги исключительно виртуальны.
Комментарий удален
Круто!
Что ЕЦБ идёт в ногу со временем и цифровизируется. Мне, как жителю Еврозоны интересно, что из этого получится.
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