Финансы
Таня Боброва

Европейский Центробанк запустил пилотный проект создания цифрового евро Статьи редакции

Цифровой евро будет дополнять наличные деньги, а не заменять их.

  • Этап исследований продлится два года, говорится на сайте регулятора. За это время разработчики решат вопросы функционального дизайна, проведя фокус-группы и создав прототипы, а также изучат варианты использования.
  • Цифровой евро должен отвечать потребностям граждан, а также помогать предотвращать незаконную деятельность и препятствовать любому воздействию на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.
  • С исследованием цифрового евро помогут эксперименты, проведённые ЕЦБ и европейскими банками. В частности, они показали, что создание архитектуры, сочетающей централизованные и децентрализованные элементы, возможно.
  • Цифровой евро позволит пользователям расплачиваться за товары и услуги без наличных денег. Однако он лишь дополнит существующую систему, а не заменит её, отметил регулятор. Окончательное решение о возможном запуске будет принято позже.
  • Над цифровым рублём работает и российский Центробанк. Его можно будет использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Систему протестируют 12 банков в начале 2022 года.

#новость #деньги

1057 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Hoken PWNZ

10

Когда они уже введут "Кредиты" чтобы заучало по si-fiски, а то рубли, далары, еврики. Прошлый век

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Anton Skorobogatov

5

Кто-нибудь понял, чем цифровой евро / рубль отличается от евро / рублей на дебетовой карте? Из новости не понял

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Алексей Штейн

Anton
10

Контролем и отслеживанием 

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Anton Skorobogatov

Алексей
1

Спасибо. Т. е. Некая Traceability... Понял

Ответить

Универсальный файл

Anton
3

Те, что на дебетовой - это обязательства коммерческого банка по отношению к тебе. Цифровой - обязательство ЦБ

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Иван Иванович

Anton
0

на дебетовке деньги по сложной схеме перечисляются. Банк эмитент, банк эквайер, платежная система. Целая цепочка посредников в платежах. Здесь ничего такого нет.
Самая главная фича - избавиться от кэша, что бы каждый рубль был под контролем. 

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Danila

Иван
0

эмитент остается в этой схеме
а так - да, тотал контроль

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Иван Иванович

Danila
0

эмитента нет. ЦБ это не эмитент. В дебетовке он тоже учавствует, но эмитент - банк вашей карты. здесь же просто кошелек. 

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Универсальный

Иван
0

Нет. ЦБ - эмитент. В систему деньги попадают через "покупку" банками у ЦБ
PS. https://expert.ru/expert/2021/20/ochen-medlenniy-tsifrovoy-rubl/

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Иван Иванович

Универс…
0

ЦБ не эмитент карт.
Здесь даже нет карт.
Ок, если от исходного, то да, ЦБ эмитент цифрового рубля, но цепочка выше подразумевала эмитента кошелька или что-то подобное.

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Андрей Николаев

3

Цифровой евро будет дополнять наличные деньги, а не заменять их.

Дооооо. До следующего закона о том, что надо бы наличку потихоньку утилизировать) Медленно, но верно катимся туда, где деньги исключительно виртуальны.

Ответить

Mihael Isaev

1

банковская тайна навсегда уйдет в прошлое...

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Комментарий удален

Антон Адамов

0

Единственный вопрос остаётся - Как майнить евро?

Ответить

Raimond Vladimirov

–2

Круто!

Ответить

Serge Bo

Raimond
0

Что именно?

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Raimond Vladimirov

Serge
0

Что ЕЦБ идёт в ногу со временем и цифровизируется. Мне, как жителю Еврозоны интересно, что из этого получится.

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