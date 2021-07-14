Как говорить с детьми о деньгах: неудобные вопросы ребенка

В возрасте от 3 до 5 лет дети начинают задавать неудобные вопросы, в том числе и о деньгах. Возможно, ваш ребенок уже просил вас купить ему весь магазин или светофор и грузовик вместе с рабочими.