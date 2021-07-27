Из Казахстана в Калифорнию, через Турцию. Как мы релоцируемся всей командой?

Где лучше начинать делать глобальный проект? Может быть сразу рвануть в Кремниевую долину, ведь там вся тусовка? Или остаться дома, пока бизнес не раскрутился? Или поехать в одну из Прибалтийских стран — там, говорят, неплохие условия для стартапов и это Европа? Я со своим проектом Farel пошел другим путем — мы решили, что идеальным выбором для…