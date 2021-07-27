Финансы
Маша Цепелева

Менеджер паролей 1Password привлёк $100 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции

Компания привлекла инвестиции на фоне пандемии и перехода на удалёнку — это привело к росту взломов и необходимости укреплять безопасность данных.

  • 1Password привлекла $100 млн от венчурного компании Accel, соучредителя и гендиректора Slack Стюарта Баттерфилда, гендиректора Shopify Тобиаса Лутке и других, сообщает Reuters. Компания хочет потратить деньги на расширение бизнеса и «возможные приобретения».
  • Предыдущие инвестиции в $200 млн 1Password получила в 2019 году, впервые за 14 лет с момента основания. За два года оценка компании выросла в два раза, рассказал гендиректор Джефф Шайнер. Также за это время компания удвоила количество клиентов с платной подпиской до 90 тысяч и достигла регулярной выручки от подписок в $120 млн в год.
  • Рустем Каримов и Дэвид Теаре запустили 1Password в 2005 году. Через сервис частные пользователи и компании могут генерировать и хранить пароли. Компания разработала новый API, который интегрирует данные с другими приложениями для безопасности, например, с Splunk. В 1Password можно хранить личные документы, лицензии, данные карт и другие данные.
  • Компания планирует выпустить новые продукты с аутентификацией без пароля в ближайшие месяцы.
Ни одной инвестиции за 14 лет: история менеджера…
14 ноября сервис привлёк $200 млн от Accel — это одна из крупнейших сделок за всю историю…
vc.ru

#новость #1password

1395 просмотров
46 46 комментариев
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46 комментариев
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Alexander Mitryashkin

21

Менеджер. Паролей. За 2 млрд.

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Alexander Mitryashkin

Alexander
5

Я ещё вот что подумал. Выручка у них 120 млн при 90000 пользователях. То есть с одного пользователя в год они имеют >$1000. Да это же золотая жила! Адоб (тот который владеет фотошопом, иллюстратором и т.д.) не может таким похвастаться

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Alexey Ivanov

Alexander
0

Похоже опечатка в кол-ве пользователей. 90 000 000 ?

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Konstantin

Alexander
0

ХЗ откуда такие данные. Первый же результат по запросу "1password users" даёт статью на Crunchbase, где приводится число в 1 млн юзеров в целом, в т.ч. 50 тысяч корпоративных клиентов.
___________________________

Так, недоглядел - та статья как раз от 2019 года, того, с которым нынешние показатели сравниваются. И, похоже, эти "удвоенные до 90 тысяч" клиенты - это только корпоративные.

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Недостаточный Женя

Alexander
2

1Password можно хранить личные документы, лицензии, данные карт и другие данные.
(главное чтоб все разом не утекло)

Ответить

Hoken PWNZ

Недостаточный
3

Да. Будем на-де-ять-ся

Ответить

Evgeniy Kazannikov

Alexander
1

Согласен. Мир обезумел

Ответить

Максим Митин

1

Сейчас инвестировать в 1Password, а не поддерживать Bitwarden

Ответить

Алексей Штейн

Максим
5

Bitwarden тема😎

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Neo

2

А мне нравится Keychain в маке. Ничего не нужно устанавливать. Политика безопасности у эпл намного строже.

Ответить

Eugene Danilov

Neo
1

Как вы определили, чья политика безопасности строже?

Ответить

Neo

Eugene
0

Закрытый код, большая корпорация, в целом эпл намного строже относится к личным данным.

Ответить

Павел Евграфович

Neo
0

В iCloud Keychain тоже храню (1Password основной) но исключительно как "рабочие пароли от сайтов" — всё важное продублировано в 1Password. Потому что доступ к что KeyChain в теории может накрываться из-за ошибки или сбоя (были прецеденты), а недельная копия 1Password у меня физически есть на другом диске и в облаке. 

В iCloud Keychain нет папок и тегов, нет возможности хранить свои файлы (русские ЭЦП всякие). Также там нет возможности сделать "карточку" — когда несколько логинов/паролей сведены в одном пункте. Это нужно, например, для карточки сервера или банка, когда учётка — это не просто логин+пароль, а ещё и куча пинов, кодовых слов, телефонов, бэкап-паролей восстановления и прочего.

Ну и самое главное б**ство: iCloud Keychain нормально недоступен с iOS. Пароли от сайтов видно через настройки, а вот сертификаты, секретные заметки и прочие элементы — нет.

Ответить

Александр Гущин

2

Новости развитого капитализма

1Password привлек от Slack,
Slack привлек от SoftBank,
SoftBank на данный момент ведёт переговоры с банками о кредите на сумму $7,5 млрд
...

Ответить

Angel Vivaldi

1

Всегда было интересно, насколько удобно пользоваться такими штуками, у кого опыт есть?

Ответить

Александр Котовский

Angel
2

Очень удобно. Я на family подписке, и теперь уверен, что жена не создает пароли из дней рождений 😄

Ответить

lakoros

Александр
2

Смотреть сайты и пароли жены, да очень удобно )

Ответить

John Doe

lakoros
1

Там так нельзя, если только у вас не общий vault

Ответить

Влад Борщ

Angel
2

Пользуюсь Roboform, очень удобно. Для каждого сайта свой пароль, под все ОС есть приложения.

Ответить

nochnoy.ru

Angel
2

У меня 1password. Не очень удобно, там подходы к дизайну американские. Но а какие варианты? В текстовом файлике хранить? В записной книжке?

Ответить

Angel Vivaldi

nochnoy.ru
0

Я пароль для сайтов на основании их названия делаю (: моя голова мой менеджер. Но в свое время думал попробовать и 1pass

Ответить

lakoros

Angel
1

Я пользуюсь бесплатным Bitwarden и как резервный с особо важными паролями локальный KeePass

Ответить

Andrey Andreev

Angel
1

Пользуюсь Bitwarden. На ПК очень удобно наличием расширения под Хром. Поставил и не париться, все пароли сами подтягиваются, генератор паролей тоже есть. На Андроиде менее удобно, но жить можно.

Ответить

Maxim Syabro

Angel
1

Пользуюсь 1Pass. Да удобно.

Ответить

Павел Евграфович

Angel
0

Пользуюсь 1Password уже лет шесть, он реально хорош. Храню там более 500 паролей, логинов, кредиток, файлов ЭЦП и сертификатов. Группы, теги, поиск, архив, синхронизация через iCloud с телефоном, планшетом и вторым компом. ИХ облаком не пользуюсь, всё храню в своём (iCloud или DropBox). 

Ответить

Igor Kowalski

0

Все яйца в одну корзину…. Так себе удовольствие. Память лучше тренировать.

Ответить

lakoros

Igor
4

И сколько вы запомните паролей, если для каждого сайта нужен свой сложный?

Ответить

Хозяин

Igor
1

У меня в 1пассворде 1488 аккаунта, кредиток и тп - сможете так память натренировать?

Сижу на старой доподписочной версии. Синкается через Dropbox.

Ответить

nochnoy.ru

Хозяин
0

Дропбокс даёт не больше трёх устройств бесплатно. Как справляетесь?

Ответить

Слава Песков

0

Кто-нибудь хочет в семейную подписку? Пользуюсь уже 3 года

Ответить

Хозяин

Слава
2

фотки жены вперёд

Ответить

Eugene Danilov

Слава
1

Хранить пароли в вашем семейном аккаунте? Ахахаха

Ответить

Хозяин

0

Вопрос пользователям парольных менеджеров.
Знает ли кто-нибудь кроме вас мастер-пароль?
Как решена проблема передачи мастер-пароля в случае вашей внезапной смерти?

Ответить

IO

Хозяин
2

Зачем?

Ответить

Александр Вербицкий

Хозяин
1

В случае LastPass
1) Надеюсь, что нет
2) Никак. Даже если забыл (совсем) пароль - свободен.

Ответить

Михаил Ероховец

Хозяин
0

Да уж..теперь в завещании ещё и мастер пароли надо будет указывать...дожили однако)

Ответить

Хозяин

Михаил
0

Есть несколько Dead Hand сервисов по аналогии с системой Периметр: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%C2%BB

У Гугла есть например.

Ответить

Eugene Danilov

0

Интересно, 1password возможно взломать?

Ответить

Александр Батищев

Eugene
1

Все что имеет доступ к интернету можно взломать

Ответить

Александр Вербицкий

Eugene
0

Смотря как сделано. Если в облаке хранится блоб, который расшифровывается только на клиенте, то разве что брутфорсом.

Ответить

Хозяин

Александр
0

Ну или они в шифровании бэкдор для спецслужб оставили. Они ведь исходники софта не публиковали?

Ответить

Александр

Хозяин
0

Ну, о таком мы вряд ли узнаем.

Ответить

Хозяин

Алексан…
0

Ну криптоаналитики рано или поздно докапываются обычно. В GPRS вот бэкдор нашли: https://www.schneier.com/blog/archives/2021/06/intentional-flaw-in-gprs-encryption-algorithm-gea-1.html

Ответить

Владимир Якин

0

Keepas а чё 🗿

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Evgeny Terentev

0

Бесплатно KeePass + dropbox

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Гладкий ихтиандр

0

На черном рынке этот лакомый кусман еще больше привлечет

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