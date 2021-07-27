Менеджер паролей 1Password привлёк $100 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции
Компания привлекла инвестиции на фоне пандемии и перехода на удалёнку — это привело к росту взломов и необходимости укреплять безопасность данных.
- 1Password привлекла $100 млн от венчурного компании Accel, соучредителя и гендиректора Slack Стюарта Баттерфилда, гендиректора Shopify Тобиаса Лутке и других, сообщает Reuters. Компания хочет потратить деньги на расширение бизнеса и «возможные приобретения».
- Предыдущие инвестиции в $200 млн 1Password получила в 2019 году, впервые за 14 лет с момента основания. За два года оценка компании выросла в два раза, рассказал гендиректор Джефф Шайнер. Также за это время компания удвоила количество клиентов с платной подпиской до 90 тысяч и достигла регулярной выручки от подписок в $120 млн в год.
- Рустем Каримов и Дэвид Теаре запустили 1Password в 2005 году. Через сервис частные пользователи и компании могут генерировать и хранить пароли. Компания разработала новый API, который интегрирует данные с другими приложениями для безопасности, например, с Splunk. В 1Password можно хранить личные документы, лицензии, данные карт и другие данные.
- Компания планирует выпустить новые продукты с аутентификацией без пароля в ближайшие месяцы.
Менеджер. Паролей. За 2 млрд.
Я ещё вот что подумал. Выручка у них 120 млн при 90000 пользователях. То есть с одного пользователя в год они имеют >$1000. Да это же золотая жила! Адоб (тот который владеет фотошопом, иллюстратором и т.д.) не может таким похвастаться
ХЗ откуда такие данные. Первый же результат по запросу "1password users" даёт статью на Crunchbase, где приводится число в 1 млн юзеров в целом, в т.ч. 50 тысяч корпоративных клиентов.
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Так, недоглядел - та статья как раз от 2019 года, того, с которым нынешние показатели сравниваются. И, похоже, эти "удвоенные до 90 тысяч" клиенты - это только корпоративные.
Недостаточный Женя
1Password можно хранить личные документы, лицензии, данные карт и другие данные.
(главное чтоб все разом не утекло)
Сейчас инвестировать в 1Password, а не поддерживать Bitwarden
А мне нравится Keychain в маке. Ничего не нужно устанавливать. Политика безопасности у эпл намного строже.
Как вы определили, чья политика безопасности строже?
В iCloud Keychain тоже храню (1Password основной) но исключительно как "рабочие пароли от сайтов" — всё важное продублировано в 1Password. Потому что доступ к что KeyChain в теории может накрываться из-за ошибки или сбоя (были прецеденты), а недельная копия 1Password у меня физически есть на другом диске и в облаке.
В iCloud Keychain нет папок и тегов, нет возможности хранить свои файлы (русские ЭЦП всякие). Также там нет возможности сделать "карточку" — когда несколько логинов/паролей сведены в одном пункте. Это нужно, например, для карточки сервера или банка, когда учётка — это не просто логин+пароль, а ещё и куча пинов, кодовых слов, телефонов, бэкап-паролей восстановления и прочего.
Ну и самое главное б**ство: iCloud Keychain нормально недоступен с iOS. Пароли от сайтов видно через настройки, а вот сертификаты, секретные заметки и прочие элементы — нет.
Новости развитого капитализма
1Password привлек от Slack,
Slack привлек от SoftBank,
SoftBank на данный момент ведёт переговоры с банками о кредите на сумму $7,5 млрд
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Всегда было интересно, насколько удобно пользоваться такими штуками, у кого опыт есть?
Очень удобно. Я на family подписке, и теперь уверен, что жена не создает пароли из дней рождений 😄
У меня 1password. Не очень удобно, там подходы к дизайну американские. Но а какие варианты? В текстовом файлике хранить? В записной книжке?
Я пароль для сайтов на основании их названия делаю (: моя голова мой менеджер. Но в свое время думал попробовать и 1pass
Пользуюсь Bitwarden. На ПК очень удобно наличием расширения под Хром. Поставил и не париться, все пароли сами подтягиваются, генератор паролей тоже есть. На Андроиде менее удобно, но жить можно.
Пользуюсь 1Password уже лет шесть, он реально хорош. Храню там более 500 паролей, логинов, кредиток, файлов ЭЦП и сертификатов. Группы, теги, поиск, архив, синхронизация через iCloud с телефоном, планшетом и вторым компом. ИХ облаком не пользуюсь, всё храню в своём (iCloud или DropBox).
Все яйца в одну корзину…. Так себе удовольствие. Память лучше тренировать.
Кто-нибудь хочет в семейную подписку? Пользуюсь уже 3 года
Вопрос пользователям парольных менеджеров.
Знает ли кто-нибудь кроме вас мастер-пароль?
Как решена проблема передачи мастер-пароля в случае вашей внезапной смерти?
В случае LastPass
1) Надеюсь, что нет
2) Никак. Даже если забыл (совсем) пароль - свободен.
Да уж..теперь в завещании ещё и мастер пароли надо будет указывать...дожили однако)
Есть несколько Dead Hand сервисов по аналогии с системой Периметр: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%C2%BB
У Гугла есть например.
Интересно, 1password возможно взломать?
Смотря как сделано. Если в облаке хранится блоб, который расшифровывается только на клиенте, то разве что брутфорсом.
Ну криптоаналитики рано или поздно докапываются обычно. В GPRS вот бэкдор нашли: https://www.schneier.com/blog/archives/2021/06/intentional-flaw-in-gprs-encryption-algorithm-gea-1.html
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