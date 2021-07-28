Финансы
Маша Цепелева

Duolingo привлекла $521 млн после выхода на биржу с капитализацией $3,7 млрд Статьи редакции

В 2020 году компанию оценили в $2,4 млрд.

  • 28 июля Duolingo начала торговаться на бирже Nasdaq по цене в $141,4 за акцию. Это на 33% выше запланированной цены в $95.

  • Компания привлекла $521 млн при капитализации $3,7 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на данные PitchBook. В ноябре 2020 года компанию оценили в $2,4 млрд.
  • Накануне выхода на биржу Duolingo сообщила о росте выручке на 129% в 2020 году до $161,7 млн. Выручка за первый квартал составила $55,4 млн, это на 97% больше год к году. Убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн.
  • Duolingo предлагает 95 курсов на 40 языках. По собственным данным, курсами пользуются около 40 млн человек в месяц. Гендиректор компании Луис фон Ан рассказал CNBC, что во время пандемии 17 из 20 лучших университетов, включая Стэнфорд, начали принимать результаты онлайн-тестов Duolingo как доказательство владения английским языком для иностранных студентов.

#новость #duolingo

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11 11 комментариев
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Alex D

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Классное приложение. Учителя не заменит, но как дополнение супер 

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Aks _9825

4

Я думаю, что эта зелёная птичка насильно заставила инвесторов вложиться, как искупление за пропуск уроков😂

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Ilya Brin

3

Хороший сигнал для EdTech 👍

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KINCH

2

 40 млн человек в месяц

Акуеть

Ответить

Дмитрий Печеркин

1

Жаль акция недоступна для покупки в брокере

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Денис Гордиенко

1

IPO, которое больше разочаровало. Большинству знакомых налили по 1-й акции. Даже при 300% росте это всего 200 баксов. Входил на $5700, аллокация менее 2%. 

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Vitaliy Sitnikov

Денис
0

А при чём тут IPO?
Это уж к брокеру обращайтесь, чо так мало налили
Какого-нить говна, типа фикспрайса или совкомфлота нальют полное ведро
А стоящие компании пипеточку, так как важным господам тоже нужно закупиться

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Gandul Bosok

Денис
–2

vsavsav

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A V

–8

Каждый день новость про очередное размещение супер-пупер технологической компании. Видимо инвесторам не понятно куда девать горячее бабло, вот и вкладывают во все подряд в надежде на какую-то прибыльность.С другой стороны те же компании объявляют о снижении своей прибыльности.Жду не дождусь когда весь этот пузырь виртуальной экономики полетит в пропасть, а то от этих глухих и слепых баранов тормозящих на улицах со смартфонами уже деваться некуда.

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Вл В

A
3

 Отправлено слепым бараном через приложение для iOS

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Илья Шишкунов

0

Приятно в очередной раз правильно отметить низкую оценку компании или высокую. 
Ссылка на мои прогнозы в комментариях, эх, надо было финансовым аналитиком идти 
https://vc.ru/finance/271576-duolingo-zaplaniroval-poluchit-ocenku-3-4-mlrd-v-hode-ipo

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