Duolingo привлекла $521 млн после выхода на биржу с капитализацией $3,7 млрд Статьи редакции
В 2020 году компанию оценили в $2,4 млрд.
28 июля Duolingo начала торговаться на бирже Nasdaq по цене в $141,4 за акцию. Это на 33% выше запланированной цены в $95.
- Компания привлекла $521 млн при капитализации $3,7 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на данные PitchBook. В ноябре 2020 года компанию оценили в $2,4 млрд.
- Накануне выхода на биржу Duolingo сообщила о росте выручке на 129% в 2020 году до $161,7 млн. Выручка за первый квартал составила $55,4 млн, это на 97% больше год к году. Убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн.
- Duolingo предлагает 95 курсов на 40 языках. По собственным данным, курсами пользуются около 40 млн человек в месяц. Гендиректор компании Луис фон Ан рассказал CNBC, что во время пандемии 17 из 20 лучших университетов, включая Стэнфорд, начали принимать результаты онлайн-тестов Duolingo как доказательство владения английским языком для иностранных студентов.
Я думаю, что эта зелёная птичка насильно заставила инвесторов вложиться, как искупление за пропуск уроков😂
IPO, которое больше разочаровало. Большинству знакомых налили по 1-й акции. Даже при 300% росте это всего 200 баксов. Входил на $5700, аллокация менее 2%.
А при чём тут IPO?
Это уж к брокеру обращайтесь, чо так мало налили
Какого-нить говна, типа фикспрайса или совкомфлота нальют полное ведро
А стоящие компании пипеточку, так как важным господам тоже нужно закупиться
vsavsav
https://community.intelex.com/explore/posts/watch-fast-furious-9-fast-saga-fullmovie-2021
https://community.intelex.com/explore/posts/watch-old-2021-fullmovie-hd-quality
Каждый день новость про очередное размещение супер-пупер технологической компании. Видимо инвесторам не понятно куда девать горячее бабло, вот и вкладывают во все подряд в надежде на какую-то прибыльность.С другой стороны те же компании объявляют о снижении своей прибыльности.Жду не дождусь когда весь этот пузырь виртуальной экономики полетит в пропасть, а то от этих глухих и слепых баранов тормозящих на улицах со смартфонами уже деваться некуда.
Приятно в очередной раз правильно отметить низкую оценку компании или высокую.
Ссылка на мои прогнозы в комментариях, эх, надо было финансовым аналитиком идти
https://vc.ru/finance/271576-duolingo-zaplaniroval-poluchit-ocenku-3-4-mlrd-v-hode-ipo
Компания первой запустила производство «гибридов», но с тех пор отстала от конкурентов.
Больше шести лет назад Феликс Зинатуллин основал сервис таргетированной рекламы Церебро Таргет и запустил его сообщество ВКонтакте. Теперь там больше 200 тысяч маркетологов и предпринимателей. За год на донатах через VK Donut паблик заработал 1,7 млн рублей. Вот как это вышло.
Привет, меня зовут Роман Рабочий. Три месяца назад я опубликовал здесь статью про свой стартап — секретаря Машу. А спустя два месяца после запуска Маши вышла копия от одного крупного банка. И вчера эстафету перенял известный сотовый оператор. Рассказываю обо всем по порядку.
Компания перенесла дату выхода сотрудников с удалёнки с 1 сентября на 18 октября из-за вспышки коронавируса.
Агентство Buman Media совместно с hh.ru провели исследование российского рынка коммуникаций. В нем приняли участие более 100 директоров и руководителей направлений по корпоративным коммуникациям, работающих в различных отраслях. Сегодня, в День PR-специалиста, мы подводим итоги года в коммуникационной отрасли.
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий и ущемляют конкурентов и своих пользователей — теперь страну интересуют более сложные сферы. И такие компании оказались стабильнее всех во время паники.
В 2020 году компанию оценили в $2,4 млрд.
Эстония не попадает в топы стран для эмиграции или в рейтинги самых счастливых государств мира. Но в этой стране больше тысячи стартапов, семь единорогов и очень комфортные условия жизни для иммигрантов из России. Подробнее про это расскажет Илья, python-разработчик, который в 2019 году переехал с супругой в Таллин. Он поделится, откуда здесь…
«Открытие Брокер» значительно упростил процедуру присвоения статуса квалифицированного инвестора для своих клиентов. Теперь его можно получить в личном кабинете на сайте и мобильном приложении «Открытие Брокер» в несколько кликов. Новый функционал позволит инвесторам не тратить время на поездку в офис для подачи документов и пользоваться всеми…