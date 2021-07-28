Финансы
Маша Цепелева

Facebook отчиталась о самом большом росте выручки за квартал с 2016 года — до $29,07 млрд Статьи редакции

Чистая прибыль выросла на 101% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

  • Facebook опубликовала итоги второго квартала 2021 года: выручка выросла на 56% год к году — до $29,07 млрд. Из них $28,58 млрд (98%) — выручка от рекламы. Это самый быстрый рост с 2016 года, считают аналитики CNBC. Рост в прошлом квартале составил 48%.
  • Чистая прибыль выросла на 101% год к году — до $10,39 млрд.
  • Рост выручки связан с увеличением цены за рекламу на 47% год к году и увеличением количества показанных объявлений на 6%.
  • Выручка Facebook от продажи гарнитур Oculus и других операций, не связанных с рекламой, составила $497 млн, это на 36% больше год к году.
  • Компания заявила, что на выручку в третьем квартале повлияет изменение требований платформ, в частности обновление iOS, которое меняет правила сбора данных.

#новость #facebook

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Sultan Karybaev

1

https://vc.ru/u/62958-sultan-karybaev/235723-pochemu-epoha-facebook-podhodit-k-koncu

Почему эпоха Facebook подходит к концу
Привет всем читателям. Я предупреждаю всех с самого начала, что это полностью субъективная и…
vc.ru
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Контрольный американец

1

И акции рухнули на 4% в расширенной сессии.
Еще один пациент антитрастовых мер США, да еще и грядущего распузыривания рекламного рынка. 

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Люц Шнайдер

Контрольный
0

Возможно, из-за опасений снижения выручки в следующем квартале.

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Станислав Сизякин

1

Скиньте по почте битков, фейсбук, а то одни принцы пишут нигерийские или взломщики моих порно-историй

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Илья Попов

0

Цукерберг на седьмом небе.

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