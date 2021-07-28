Facebook отчиталась о самом большом росте выручки за квартал с 2016 года — до $29,07 млрд Статьи редакции
Чистая прибыль выросла на 101% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
- Facebook опубликовала итоги второго квартала 2021 года: выручка выросла на 56% год к году — до $29,07 млрд. Из них $28,58 млрд (98%) — выручка от рекламы. Это самый быстрый рост с 2016 года, считают аналитики CNBC. Рост в прошлом квартале составил 48%.
- Чистая прибыль выросла на 101% год к году — до $10,39 млрд.
- Рост выручки связан с увеличением цены за рекламу на 47% год к году и увеличением количества показанных объявлений на 6%.
- Выручка Facebook от продажи гарнитур Oculus и других операций, не связанных с рекламой, составила $497 млн, это на 36% больше год к году.
- Компания заявила, что на выручку в третьем квартале повлияет изменение требований платформ, в частности обновление iOS, которое меняет правила сбора данных.
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