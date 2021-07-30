Финансы
Евгения Евсеева

Сооснователи Robinhood стали миллиардерами после IPO Статьи редакции

Состояние Влада Тенева оценивается в $2,4 млрд, Байджу Бхатта — в $2,8 млрд, по версии Bloomberg.

  • В ходе размещения сооснователи компании Влад Тенев и Байджу Бхатт продали акции на сумму около $50 млн каждый. Bloomberg оценил состояние Тенева в $2,4 млрд, Бхатта — в $2,8 млрд.
  • Тенев и Бхатт создали Robinhood в 2013 году. Сначала сервис был сообществом для выбора акций и предоставлял советы по инвестициям, а потом превратился в торговую платформу.
  • Сейчас, по собственным данным, сервисом ежемесячно пользуется 17,7 млн человек. Больше половины пользователей — начинающие инвесторы, а большинству из них от 18 до 40 лет.
  • 1 июля Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD». После чего выручка за первый квартал выросла на 309%, до $522 млн.
  • 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд. Акции онлайн-брокера потеряли в цене до 12% после начала торгов — но через час цена вернулась к начальной.
Сооснователи Robinhood Байджу Бхатт и Влад Тенев TechCrunch
Обзор: история, бизнес, конкуренты и деньги…
В 2020 году компания выручила $959 млн, а число активных пользователей на 2021 год составляет 18…
vc.ru

#новость #robinhood

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Маджид Гаджиев

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Теперь пусть деньги Robinhood раздаёт бедным. 

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Лев Щенин

0

Вопрос остаётся прежним:
нужно было участвовать в IPO Робингуда или нет?

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Сергей Милосердов

Лев
3

Если ответим "нужно было", то что?

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Mark Aster

Сергей
2

То он пойдет покупать одну акцию. Ты что, Волка с Уолл-стрит не узнал? 

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Лев Щенин

Сергей
0

Как там у классиков?
"Его прокол - другим наука" ?

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Alexandr Shilnikov

Лев
1

Никто не запрещает вам посмотреть на ход торгов после ipo и сделать вывод.

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Elven Kelevra

Лев
0

Нет, сильно дорого его оценили. Хотя на хайпе конечно есть всегда шанс, что запампят

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am8am

Лев
0

ну на IPO вышло по 38$(+2% комиссии например у Тинькоф). Сейчас можно взять за по цене чуть дешевле и с гораздо меньшей комиссией. Но это не значит что акции вверх или вниз не пойдут. Но если сравнивать IPO и первые часы торгов на СПБ бирже – то выгоднее было взять на СПБ можно было даже сразу +10% от цены IPO получить. Но тут как повезет. 

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Ruslan Umarkhanov

0

Красавчеггги)

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Superposition

0

Добро пожаловать в клуб 3-ех запятых.

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Миша Магадан

0

Тенев и Бхатт создали Robinhood в 2013 году

вот это, конечно, вдохновляет!
"...уже поздно, всё уже придумано, крупняк не даст ничего сделать" - говорили они.

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am8am

0

Бедных IPOшников Робингуд обул, зато создатели стали наконец богатыми. Я думаю в следующих сериях будет win-win.

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