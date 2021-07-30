Сооснователи Robinhood стали миллиардерами после IPO Статьи редакции
Состояние Влада Тенева оценивается в $2,4 млрд, Байджу Бхатта — в $2,8 млрд, по версии Bloomberg.
- В ходе размещения сооснователи компании Влад Тенев и Байджу Бхатт продали акции на сумму около $50 млн каждый. Bloomberg оценил состояние Тенева в $2,4 млрд, Бхатта — в $2,8 млрд.
- Тенев и Бхатт создали Robinhood в 2013 году. Сначала сервис был сообществом для выбора акций и предоставлял советы по инвестициям, а потом превратился в торговую платформу.
- Сейчас, по собственным данным, сервисом ежемесячно пользуется 17,7 млн человек. Больше половины пользователей — начинающие инвесторы, а большинству из них от 18 до 40 лет.
- 1 июля Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD». После чего выручка за первый квартал выросла на 309%, до $522 млн.
- 29 июля Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд. Акции онлайн-брокера потеряли в цене до 12% после начала торгов — но через час цена вернулась к начальной.
Вопрос остаётся прежним:
нужно было участвовать в IPO Робингуда или нет?
Если ответим "нужно было", то что?
Никто не запрещает вам посмотреть на ход торгов после ipo и сделать вывод.
Нет, сильно дорого его оценили. Хотя на хайпе конечно есть всегда шанс, что запампят
ну на IPO вышло по 38$(+2% комиссии например у Тинькоф). Сейчас можно взять за по цене чуть дешевле и с гораздо меньшей комиссией. Но это не значит что акции вверх или вниз не пойдут. Но если сравнивать IPO и первые часы торгов на СПБ бирже – то выгоднее было взять на СПБ можно было даже сразу +10% от цены IPO получить. Но тут как повезет.
Тенев и Бхатт создали Robinhood в 2013 году
вот это, конечно, вдохновляет!
"...уже поздно, всё уже придумано, крупняк не даст ничего сделать" - говорили они.
Бедных IPOшников Робингуд обул, зато создатели стали наконец богатыми. Я думаю в следующих сериях будет win-win.
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Состояние Влада Тенева оценивается в $2,4 млрд, Байджу Бхатта — в $2,8 млрд, по версии Bloomberg.
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