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Финансы
Евгения Евсеева

Выручка Huawei от смартфонов упала на 47% за полгода из-за продажи Honor Статьи редакции

Компании пришлось отделить бренд из-за санкций США.

  • В первой половине 2021 года выручка Huawei составила 320,4 млрд юаней ($49,6 млрд) — она снизилась на 29% по сравнению с 454 млрд юаней ($70,2 млрд) в первой половине 2020 года, пишет CNBC.
  • Самое большое падение выручки пришлось на подразделение компании, куда входят смартфоны — она снизилась на 47%, до 135,7 млрд юаней ($21 млрд). В компании объяснили это продажей дочернего бренда Honor.
  • Выручка подразделения, которое продаёт технологии 5G и другое телекоммуникационное оборудование, упала на 14% — до 136,9 млрд юаней ($21,1 млрд).
  • «Наша цель — выжить, и сделать это устойчиво», — заявил Эрик Сюй, председатель правления Huawei. По данным Reuters, в мае 2021 года основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй призвал компанию сосредоточиться на разработке ПО, чтобы избежать санкций.
  • В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.

#новость #huawei

953 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Viktor Mann

1

Второй год юзаю Huawei P40 Lite без Gapps. Отличный смарт.

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Serge Tikhonenko

Viktor
7

А мне без сервисов Гугла он нах не нужен. Особенно, по цене сопоставимой с Самсунгом.

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Viktor Mann

Serge
0

С каким, например? Я взял за 13К в Ситилинке, в нем 6ГБ ОЗУ, шустрый проц и IPS матрица, и АКБ не умирает к концу дня как в самсунгах или хлаоми.

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Evgeny Afanasev

Viktor
0

Если бы они поставляли в РФ смартфоны с таким же железом как в Китае, то окей, а так компания можно и тоже железо перевыпускало 3 года подряд по одинаковой цене, потому это и не нравилось людям

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Для закладок

Viktor
0

 IPS матрица

После амолед не могу юзать ипс

Ответить

Viktor Mann

Для
0

Дело вкуса, бро. Держи в курсе.

Ответить

Viktor Mann

Serge
1

И что такого есть в Гуглах, чему нельзя найти замену?
Да, и держу в курсе - если немного почитать ветку на 4pda - на этот смарт можно гаппсы поставить при желании.

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Павел

Viktor
1

А зачем искать замену, если уже есть сервисы, которые решают проблемы пользователя? Просто чтобы смартфон Хуавей купить?

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Viktor Mann

Павел
0

Альтернатива, право выбора, вытащить анальные зонды корпораций - тебе знакомы такие слова или уже привык?)
И да, из ПО на моем смарте все из F-DROID. К сожалению, аппаратные вещи из мира СПО пока слабоваты, этот смарт был сознательным выбором, чтобы уйти от Гугла.

Ответить

Павел

Viktor
3

Я рад, что у вас много свободного времени, но пользователю нужно задачи решать, а не играть в революционера, меняя американский анальный зонд на китайский.

Люди сервисы Google не по приколу используют всё-таки. И их отсутствие на смартфонах Хуавей это прежде всего проблема, а не преимущество.

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Viktor Mann

Павел
0

У людей с прямыми руками нет проблем. Смарт работает прямо из коробки. Помимо ф-дроида есть как минимум 3 магазина с апк-шками твоих любимых приложений.

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Raimond Vladimirov

4
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Леонид Белоус

–3

А не надо было на Америку бочку гнать! 

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Канищев Максим

Леонид
1

Когда хаувей на Америку бочку гнал? Напомните пожалуйста.

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Anton Ivanov

Леонид
0

Подсос америки?

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Баландина Ольга

0

Лично мне Huawei никогда не нравились. Я за самсунги.

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