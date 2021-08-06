Выручка Huawei от смартфонов упала на 47% за полгода из-за продажи Honor Статьи редакции
Компании пришлось отделить бренд из-за санкций США.
- В первой половине 2021 года выручка Huawei составила 320,4 млрд юаней ($49,6 млрд) — она снизилась на 29% по сравнению с 454 млрд юаней ($70,2 млрд) в первой половине 2020 года, пишет CNBC.
- Самое большое падение выручки пришлось на подразделение компании, куда входят смартфоны — она снизилась на 47%, до 135,7 млрд юаней ($21 млрд). В компании объяснили это продажей дочернего бренда Honor.
- Выручка подразделения, которое продаёт технологии 5G и другое телекоммуникационное оборудование, упала на 14% — до 136,9 млрд юаней ($21,1 млрд).
- «Наша цель — выжить, и сделать это устойчиво», — заявил Эрик Сюй, председатель правления Huawei. По данным Reuters, в мае 2021 года основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй призвал компанию сосредоточиться на разработке ПО, чтобы избежать санкций.
- В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.
Второй год юзаю Huawei P40 Lite без Gapps. Отличный смарт.
А мне без сервисов Гугла он нах не нужен. Особенно, по цене сопоставимой с Самсунгом.
С каким, например? Я взял за 13К в Ситилинке, в нем 6ГБ ОЗУ, шустрый проц и IPS матрица, и АКБ не умирает к концу дня как в самсунгах или хлаоми.
Если бы они поставляли в РФ смартфоны с таким же железом как в Китае, то окей, а так компания можно и тоже железо перевыпускало 3 года подряд по одинаковой цене, потому это и не нравилось людям
IPS матрица
После амолед не могу юзать ипс
И что такого есть в Гуглах, чему нельзя найти замену?
Да, и держу в курсе - если немного почитать ветку на 4pda - на этот смарт можно гаппсы поставить при желании.
Альтернатива, право выбора, вытащить анальные зонды корпораций - тебе знакомы такие слова или уже привык?)
И да, из ПО на моем смарте все из F-DROID. К сожалению, аппаратные вещи из мира СПО пока слабоваты, этот смарт был сознательным выбором, чтобы уйти от Гугла.
Я рад, что у вас много свободного времени, но пользователю нужно задачи решать, а не играть в революционера, меняя американский анальный зонд на китайский.
Люди сервисы Google не по приколу используют всё-таки. И их отсутствие на смартфонах Хуавей это прежде всего проблема, а не преимущество.
У людей с прямыми руками нет проблем. Смарт работает прямо из коробки. Помимо ф-дроида есть как минимум 3 магазина с апк-шками твоих любимых приложений.
А не надо было на Америку бочку гнать!
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