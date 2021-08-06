Wildberries переименовал банк «Стандарт-кредит» в «Вайлдберриз банк» Статьи редакции
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка в феврале.
- ООО сменило название на «Вайлдберриз банк» в начале августа, следует из данных «Контур.Фокуса». ЦБ утвердил переименование.
- В Wildberries не ответили на вопросы vc.ru о ребрендинге, но отметили, что банк поможет площадке в развитии «действующих сервисов для покупателей и предпринимателей и запуске новых». В частности, позволит улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером и решать возникающие вопросы без участия посредников.
- Например, в июне компания запустила покупку товаров в кредит и рассрочку.
- Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит» в феврале. Основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвёртую сотню банков по активам и капиталу. Собственный капитал банка составляет 337,99 млн рублей, пишет «Интерфакс».
Вот уж когда выражение «банк оставил без трусов» обретает смысл
ну почему же, китайских трусов с алика по цене x10 и под маркой известного бренда там навалом, теперь в кредит)))
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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка в феврале.
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