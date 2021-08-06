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Финансы
Таня Боброва

Wildberries переименовал банк «Стандарт-кредит» в «Вайлдберриз банк» Статьи редакции

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка в феврале.

  • ООО сменило название на «Вайлдберриз банк» в начале августа, следует из данных «Контур.Фокуса». ЦБ утвердил переименование.
  • В Wildberries не ответили на вопросы vc.ru о ребрендинге, но отметили, что банк поможет площадке в развитии «действующих сервисов для покупателей и предпринимателей и запуске новых». В частности, позволит улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером и решать возникающие вопросы без участия посредников.
  • Например, в июне компания запустила покупку товаров в кредит и рассрочку.
  • Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит» в феврале. Основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвёртую сотню банков по активам и капиталу. Собственный капитал банка составляет 337,99 млн рублей, пишет «Интерфакс».

#новость #wildberries

1793 просмотров
14 14 комментариев
6
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14 комментариев
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Sergey Ontime

11

Показалось, «входит в чёрную сотню»))

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Alex Firssoff

6

Вот уж когда выражение «банк оставил без трусов» обретает смысл

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Alex Sedoff

Alex
6

ну почему же, китайских трусов с алика по цене x10 и под маркой известного бренда там навалом, теперь в кредит)))

Ответить

Alex Firssoff

Alex
2

А вот если кредит не отдашь — оставят без трусов :-)

Ответить

Nikitinz

Alex
2

В связи с кризисом скоро все банки в России объединятся в один банк: объединенный банк -
ОБЪЕБАНК, или национальный единый банк - НАЕБАНК.

Ответить

Sergei spiridonov

6

ВаБанк какой то

Ответить

Сергей Мазур

3

надо было: Wбанке

Ответить

Антон Адамов

2

Дикие ягодки для вашего кредита! 

Ответить

Aleksandr A

Антон
3

Закредитуем по самые ягодки!

Ответить

A V

Aleksandr
0

или по самые помидоры 😀

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Илюша Шантарамка

2

Озон-банк, Яндекс.Банк, Вайдберрис банк....

Тинькофф напрягся

Ответить

Andrew Simon

Илюша
1

Главное, чтоб не расслабился неожиданно )

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Сергей Сергеев

1

Ох, даже дефис в старом названии не подсказал, что он нужен и в новом. 

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No Name

0

Спасибо, что переименовала, а то вдруг случайно бы забрел в него

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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка в феврале.

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