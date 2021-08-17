Около 30% инвесторов в США торговали нетрезвыми, столько же плакали из-за неудачных инвестиций — исследование Статьи редакции
А чуть больше трети — не могут спать.
Исследователи из сервиса по управлению финансами MagnifyMoney опросили 1100 американских инвесторов, чтобы узнать, как эмоции влияют на их поступки при торговле на бирже.
Согласно опросу, 66% инвесторов сожалеют о своих импульсивных поступках или решениях об инвестициях, которые приняли в порыве эмоций.
- Чаще всего о своих решениях жалеют «зумеры» (с 1997 года рождения и младше) — 85% и миллениалы (люди 1981-1996 года рождения) — 73%.
- 32% инвесторов торговали в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 59% — инвесторы-«зумеры».
- Большинство инвесторов (58%) согласны, что инвестиционный портфель лучше собирать, не опираясь на эмоции, но это сложно сделать. А 47% инвесторам сложно удержать эмоции при инвестировании.
- Около 37% испытывают бессонницу, так как беспокоятся о ситуации на фондовом рынке, а 30% — плакали из-за инвестиций.
- Главные причины слёз: потеря денег — 43%, подавленность — 36% и преждевременные продажи — 34%.
- Около 44% инвесторов чувствуют взволнованность от инвестиций — это самая популярная эмоция. За ней следуют стресс и облегчение.
Эх зря кое-кто продал пивной бизнес, щас бы с одним инвестиционным приложением зашло)))
Инвестируй говорили они, спокойнее жить будет говорили они..
Рубли в мешке по подушкой и отлично!
(не является индивидуальным инвест предложением)
В инвестиционный бизнес людей приводит то же нездоровое влечение, которое превращает женщину в проститутку: желание избежать любой серьезной работы и вести групповую деятельность, не требующую особого интеллекта; это лучший способ заработка для тех, кто не способен ни к чему другому.
(с) Ричард Ней, «The Wall Street Jungle»
Серьезно? То есть все управляющие хедж-фондов (успешных) - без особого интеллекта и неспособны ни к чему другому?
При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.
В апреле 2020 мы на месяц закрыли все офисы из-за пандемии и проводили встречи с покупателями в Зуме. Менеджеры использовали информацию с сайта: переключались между фотографиями районов, планировками квартир, картами и расчетом ипотеки.
В 2016 году Евгений Четвергов и Юрий Рой создали бургерную «Краснодарский парень» — за пять лет она превратилась во всероссийскую сеть с более 20 заведениями, большинство из которых принадлежат франчайзи.
Начну с пары историй. Я потерял на неудачных запусках продуктов миллионы рублей. К счастью, удачных в итоге было больше, но, разумеется, случались и фейлы. Два самых эпичных: эксклюзивное дистрибьюторство детской одежды из Финляндии и сервис печати на чехлах для смартфонов.
Статья идеально подходит для стартапов, планирующих выход на американский рынок, будучи на ранней стадии и не только.
Для IBS работа со школьниками, интересующимися технологиями, наукой и инновациями, — один из любимых и важных векторов. Это всегда интересно и влечет за собой много приятных открытий для обеих сторон — как учеников, так и их IT-наставников. IBS сотрудничает с московскими и региональными школами, помогая ребятам разобраться в мире технологий и…
Привет, это Логомашина. В этой статье мы объясняем, зачем каждой компании нужны несколько версий одного и того же логотипа.
Онлайн-ритейлер на 2% снизил комиссии для оплаты товаров через СБП, карты «Мир» и SberPay.
Пошаговая инструкция для поиска локации для открытия вашего бизнеса. Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам Яндекса.