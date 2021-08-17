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Финансы
Евгения Евсеева

Около 30% инвесторов в США торговали нетрезвыми, столько же плакали из-за неудачных инвестиций — исследование Статьи редакции

А чуть больше трети — не могут спать.

Исследователи из сервиса по управлению финансами MagnifyMoney опросили 1100 американских инвесторов, чтобы узнать, как эмоции влияют на их поступки при торговле на бирже.

Согласно опросу, 66% инвесторов сожалеют о своих импульсивных поступках или решениях об инвестициях, которые приняли в порыве эмоций.

  • Чаще всего о своих решениях жалеют «зумеры» (с 1997 года рождения и младше) — 85% и миллениалы (люди 1981-1996 года рождения) — 73%.
  • 32% инвесторов торговали в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 59% — инвесторы-«зумеры».
  • Большинство инвесторов (58%) согласны, что инвестиционный портфель лучше собирать, не опираясь на эмоции, но это сложно сделать. А 47% инвесторам сложно удержать эмоции при инвестировании.
  • Около 37% испытывают бессонницу, так как беспокоятся о ситуации на фондовом рынке, а 30% — плакали из-за инвестиций.
  • Главные причины слёз: потеря денег — 43%, подавленность — 36% и преждевременные продажи — 34%.
  • Около 44% инвесторов чувствуют взволнованность от инвестиций — это самая популярная эмоция. За ней следуют стресс и облегчение.

#стартапы #инвестиции #новость

358 просмотров
10 10 комментариев
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Амбиент Музыкантов

1

Какой инвестор пошел хлюпенький. 

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Сергей Мазур

0

Эх зря кое-кто продал пивной бизнес, щас бы с одним инвестиционным приложением зашло)))

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А. С.

0

Ха-Ха.
Узнаю загнивающий запад.

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badResistor

0

Инвестируй говорили они, спокойнее жить будет говорили они..
Рубли в мешке по подушкой и отлично!
(не является индивидуальным инвест предложением)

Ответить

умный человек

0

Плакали ваши инвестиции 

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Anderson Silva

0

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус

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Артем Богданов

0

Биржа - это в основном пузыри из соплей.

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Evgeniy Zorin

–3

В инвестиционный бизнес людей приводит то же нездоровое влечение, которое превращает женщину в проститутку: желание избежать любой серьезной работы и вести групповую деятельность, не требующую особого интеллекта; это лучший способ заработка для тех, кто не способен ни к чему другому.
(с) Ричард Ней, «The Wall Street Jungle»

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Alexey Ivanov

Evgeniy
0

Серьезно? То есть все управляющие хедж-фондов (успешных) - без особого интеллекта и неспособны ни к чему другому?

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Yarro S

Evgeniy
0

А сбережения под подушкой хранить?

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