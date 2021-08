{"items":[{"comment_id":3177478,"subsite_id":199130,"user_id":194644,"type":"comment_add","id":3177478,"hash":"822cb427312175f7b7a9e6698e55df5b","date":1629488854,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov?comment=3177478","text":"\u0432\u0441\u0451 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442

\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a \u043c\u044d\u0439\u043b \u0440\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0442\u043e\u043f\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":194644,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/194644-ivan-gesse","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d476ee47-b79a-d68d-3c69-18ea787a7c7d\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0413\u0435\u0441\u0441\u0435","isVerified":false},"content":{"id":284459,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov","title":"\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0432\u043d\u0451\u0441 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb \u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0412\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438\u00bb \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177479,"subsite_id":199122,"user_id":137473,"type":"comment_add","id":3177479,"hash":"deca431f9519933e1e92293299e5435d","date":1629488865,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/284327-wildberries-obvinil-inostrannye-platezhnye-sistemy-v-ugrozah-rossiyskim-bankam-iz-za-komissiy-na-marketpleyse?comment=3177479","text":"\u0426\u0430\u0440\u044c \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e 20 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u043e\u043d\u0435 \u0441\u0438\u0434\u0438\u0442 \ud83d\ude0f \u0438 \u043d\u0438\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0437\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":137473,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/137473-german-voronov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0b793313-3f5b-ec0e-f83c-3d4909581c87\/","name":"\u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":284327,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/284327-wildberries-obvinil-inostrannye-platezhnye-sistemy-v-ugrozah-rossiyskim-bankam-iz-za-komissiy-na-marketpleyse","title":"Wildberries \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0432 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0430\u0445 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177480,"subsite_id":199113,"user_id":139646,"type":"comment_add","id":3177480,"hash":"a71fffa81ccb477fc4dcacab736f8f89","date":1629488875,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/283572-upravlenie-reputaciey-na-otzovik-i-irecommend-kak-dobitsya-polozhitelnogo-reytinga-libo-nachat-rabotu-nad-reputaciey?comment=3177480","text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e) \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.



\u0422\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u044e \u043d\u0430 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0435\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":139646,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/139646-daniil-prokofev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/68359c76-0bcb-5abe-b2c6-6b284e605ca8\/","name":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u0438\u043b \u041f\u0440\u043e\u043a\u043e\u0444\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":283572,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/283572-upravlenie-reputaciey-na-otzovik-i-irecommend-kak-dobitsya-polozhitelnogo-reytinga-libo-nachat-rabotu-nad-reputaciey","title":"\u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043d\u0430 Otzovik \u0438 IRecommend. \u041a\u0430\u043a \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043d\u0430\u0434 \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177481,"subsite_id":199121,"user_id":700561,"type":"comment_add","id":3177481,"hash":"9785d217dc37d3a4dcddef673263802d","date":1629488878,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/284517-pokupka-raboty?comment=3177481","text":"\u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 100 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0434\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":700561,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/700561-ilya-popov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/72df5a90-37b7-8a83-258e-29283e61b6fc\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041f\u043e\u043f\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":284517,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/284517-pokupka-raboty","title":"\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177483,"subsite_id":199121,"user_id":43903,"type":"comment_add","id":3177483,"hash":"1087e4efd25612dd7f61dfd5f0c1b57c","date":1629488927,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/283787-sotrudniki-na-udalenke-sovmeshchayut-dve-raboty-vtayne-ot-nachalstva-i-poluchayut-ot-200-tysyach-do-600-tysyach-v-god?comment=3177483","text":"\u0414\u0430 \u0432\u0441\u0435\u043c \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":43903,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/43903-ivan-kulmyaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fa93f3d1-af82-08f9-1e93-0506fb3af137\/","name":"Ivan Kulmyaev","isVerified":false},"content":{"id":283787,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/283787-sotrudniki-na-udalenke-sovmeshchayut-dve-raboty-vtayne-ot-nachalstva-i-poluchayut-ot-200-tysyach-do-600-tysyach-v-god","title":"\u0421\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043a\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0432\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432\u0442\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u2014 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0442 $200 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0434\u043e $600 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0432 \u0433\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177484,"subsite_id":645869,"user_id":687403,"type":"comment_add","id":3177484,"hash":"face9469b5a862a5f77555b883fa7d30","date":1629488997,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/283703-zarplaty-aytishnikov-v-rf-puzyr-ili-zakonomernost-chastnoe-mnenie?comment=3177484","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043f\u0430\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0441 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u0424.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687403,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687403-yuri-figurin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff406eca-a50d-5300-b7ac-d8ac29ecc1aa\/","name":"Yuri Figurin","isVerified":false},"content":{"id":283703,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/283703-zarplaty-aytishnikov-v-rf-puzyr-ili-zakonomernost-chastnoe-mnenie","title":"\u0417\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424: \u043f\u0443\u0437\u044b\u0440\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c? \u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177485,"subsite_id":199120,"user_id":348400,"type":"comment_add","id":3177485,"hash":"48fc80e4482a918c36dd804cf02688d9","date":1629489009,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/284178-zapret-nintendo-na-rabotu-s-yakudza-specusloviya-dlya-netflix-the-verge-rasskazalo-detali-pisem-s-suda-apple-i-epic-games?comment=3177485","text":"\u041d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u043e\u0432\u043e\u0439, \u043d\u043e \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b. \u0410 \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f $$$","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62278670-9ff1-5264-87f5-78a4882a5532\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":348400,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/348400-andr-oid","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6c6eb969-60ab-6a66-df6b-d13a7a008e8e\/","name":"andr oid","isVerified":false},"content":{"id":284178,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/284178-zapret-nintendo-na-rabotu-s-yakudza-specusloviya-dlya-netflix-the-verge-rasskazalo-detali-pisem-s-suda-apple-i-epic-games","title":"\u0417\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 Nintendo \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0441 \u044f\u043a\u0443\u0434\u0437\u0430, \u0441\u043f\u0435\u0446\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f Netflix: The Verge \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0441\u0435\u043c \u0441 \u0441\u0443\u0434\u0430 Apple \u0438 Epic Games"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177487,"subsite_id":199124,"user_id":278837,"type":"comment_add","id":3177487,"hash":"bd2c9d4a9eed2b9b5876c24a996c524d","date":1629489033,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284289-wildberries-neskolko-raz-menyali-tekst-na-forme-oplaty-i-v-chekah?comment=3177487","text":"\u0418\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435, \u043d\u043e \u043c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0434\u0443\u0440\u043d\u044b\u0435.

\u0412\u0435\u0434\u044c \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435 \u0436\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b, \u0440\u0430\u0437 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0443, \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0443 \u0432 2% \u043f\u0440\u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435 \u041c\u0418\u0420 \u0438 \u0442.\u0434.

\u0421\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043f\u043e-\u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0432\u0443\u0447\u0438\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":278837,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/278837-mark-shader","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d4631ce6-484f-55d5-b46a-ff5755857de1\/","name":"\u041c\u0430\u0440\u043a \u0428\u0430\u0434\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":284289,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284289-wildberries-neskolko-raz-menyali-tekst-na-forme-oplaty-i-v-chekah","title":"Wildberries \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0438 \u0432 \u0447\u0435\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177488,"subsite_id":200396,"user_id":168755,"type":"comment_add","id":3177488,"hash":"6e5c341a80dd15d2ebdf008ab2bad5fc","date":1629489041,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284265-chtoby-ne-zabyt-spisok-platnyh-i-besplatnyh-menedzherov-paroley?comment=3177488","text":"\u042e\u0437\u0430\u044e \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0435. \u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u043e\u0444\u0442\u0438\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":168755,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/168755-nikolay-werner","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2dea677-4b5d-534c-9144-af727064c7c7\/","name":"Nikolay Werner","isVerified":false},"content":{"id":284265,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284265-chtoby-ne-zabyt-spisok-platnyh-i-besplatnyh-menedzherov-paroley","title":"\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0442\u044c: \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177489,"subsite_id":235819,"user_id":137473,"type":"comment_add","id":3177489,"hash":"82b8be27c2d2521740a8d18752e39f4c","date":1629489167,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-dlya-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust?comment=3177489","text":"\u0412 \u0442\u043e\u043f\u0435 \u0432 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u044f\u0437\u044b\u043a\u0438, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435, \u043d\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u044d\u043d\u0442\u0443\u0437\u0438\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432. \u041d\u0435\u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435 \u043b\u0438\u0434\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442.\u00a0

\u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043b\u0438\u0448\u044c Go - \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0441 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c C# \u0438\u043b\u0438 Java \u043e\u0449\u0443\u0449\u0430\u0435\u0448\u044c \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e-\u0442\u043e \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 )\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":137473,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/137473-german-voronov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0b793313-3f5b-ec0e-f83c-3d4909581c87\/","name":"\u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":284499,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-dlya-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust","title":"Stack Overflow \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 Rust"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177490,"subsite_id":199119,"user_id":561481,"type":"comment_add","id":3177490,"hash":"a80238bccf42f828380ffb488815e6ca","date":1629489191,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/284506-bank-rossii-utverdil-voprosy-k-testam-dlya-nekvalificirovannyh-investorov?comment=3177490","text":"\u0411\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":561481,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/561481-vsvitore","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3bcb235d-2d16-b5ab-970c-363c85f6185e\/","name":"\u0412\u0441\u0432\u0438\u0442\u043e\u0440\u0435","isVerified":false},"content":{"id":284506,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/284506-bank-rossii-utverdil-voprosy-k-testam-dlya-nekvalificirovannyh-investorov","title":"\u0411\u0430\u043d\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0443\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u0430\u043c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177492,"subsite_id":199124,"user_id":297134,"type":"comment_add","id":3177492,"hash":"a53f2008653295c4d24efe943a2aa534","date":1629489225,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284289-wildberries-neskolko-raz-menyali-tekst-na-forme-oplaty-i-v-chekah?comment=3177492","text":">\u00a0\u042d\u0442\u0443 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c, \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0435\u0442

\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432.\u00a0



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d \u0441 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043e\u043c, \u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":297134,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/297134-roman-trifonov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25146aea-5369-ed4a-83fa-4f8ed568b2d0\/","name":"Roman Trifonov","isVerified":false},"content":{"id":284289,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284289-wildberries-neskolko-raz-menyali-tekst-na-forme-oplaty-i-v-chekah","title":"Wildberries \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0438 \u0432 \u0447\u0435\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177494,"subsite_id":199118,"user_id":701628,"type":"comment_add","id":3177494,"hash":"b0f6166d7b59d545717eb48f98cd3e64","date":1629489260,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/284037-kosmicheskiy-startap-astra-poluchil-razreshenie-na-pervyy-kommercheskiy-orbitalnyy-zapusk?comment=3177494","text":"\u0414\u0430 \u043d\u0430\u0434 \u043d\u0430\u043c\u0438 \u0443\u0436\u0435 30 \u043b\u0435\u0442 \u0440\u0436\u0443\u0442 )))\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":701628,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/701628-nikita-kalitin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4aae3772-ae37-518c-784d-6984ba439ce5\/","name":"Nikita Kalitin","isVerified":false},"content":{"id":284037,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/284037-kosmicheskiy-startap-astra-poluchil-razreshenie-na-pervyy-kommercheskiy-orbitalnyy-zapusk","title":"\u041a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f Astra \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0440\u0431\u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177495,"subsite_id":199124,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3177495,"hash":"f17a356bf72fac4a521164e8d3ba0ff5","date":1629489265,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284289-wildberries-neskolko-raz-menyali-tekst-na-forme-oplaty-i-v-chekah?comment=3177495","text":"\u041d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043f\u0440\u043e \u0447\u0442\u043e \u044f \u043f\u0440\u043e \u044d\u0442\u0443 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044e \u043b\u0438\u0446 \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":284289,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284289-wildberries-neskolko-raz-menyali-tekst-na-forme-oplaty-i-v-chekah","title":"Wildberries \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0438 \u0432 \u0447\u0435\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177496,"subsite_id":199122,"user_id":624568,"type":"comment_add","id":3177496,"hash":"867f90182cde81fc30112b9f18a9c123","date":1629489278,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/284327-wildberries-obvinil-inostrannye-platezhnye-sistemy-v-ugrozah-rossiyskim-bankam-iz-za-komissiy-na-marketpleyse?comment=3177496","text":"\u0422\u0430\u043a \u0437\u0430\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0443 \u0412\u0430\u0441 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c. \u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435, \u043d\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0441 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":624568,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/624568-david-sabauri","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9cdc02f1-c40e-525d-9a03-a77434800f2a\/","name":"\u0414\u0430\u0432\u0438\u0434 \u0421\u0430\u0431\u0430\u0443\u0440\u0438","isVerified":false},"content":{"id":284327,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/284327-wildberries-obvinil-inostrannye-platezhnye-sistemy-v-ugrozah-rossiyskim-bankam-iz-za-komissiy-na-marketpleyse","title":"Wildberries \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0432 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0430\u0445 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177497,"subsite_id":199121,"user_id":700561,"type":"comment_add","id":3177497,"hash":"e9dbab71adc51965ad797711cc0bcc61","date":1629489280,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/284517-pokupka-raboty?comment=3177497","text":"\u0425\u043e\u0447\u0443 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430. \u041c\u043d\u0435 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0438\u044e \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438. \u0420\u0435\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442!

P.S.\u00a0 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0447\u043a\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f, \u043b\u044e\u0431\u043b\u044e \u0443\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":700561,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/700561-ilya-popov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/72df5a90-37b7-8a83-258e-29283e61b6fc\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041f\u043e\u043f\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":284517,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/284517-pokupka-raboty","title":"\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177498,"subsite_id":199119,"user_id":287668,"type":"comment_add","id":3177498,"hash":"7b8cc42a6e218ae00f3714052b656f6e","date":1629489298,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/283988-6-sovetov-kotorye-pomogut-sozdat-kapital-v-molodosti-i-v-budushchem-zhit-na-passivnyy-dohod?comment=3177498","text":"\u00a0SP500 \u044d\u0442\u043e Virgin Galactic \u0441 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0433\u044d\u043f\u043e\u043c.\u00a0



\u041f\u0440\u043e ETF, \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u0438\u0444, \u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0436\u0435\u0439 \u0444\u0430\u0437\u0435 (Decline).\u00a0

+\u0420\u0438\u0441\u043a \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430\u00a0 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 ETF \u0438\u043b\u0438 \u043b\u0438\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438. \u0414\u0430, \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u0441\u044f \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430\u043c, \u043d\u043e \u0434\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 , \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430. \u041f\u043b\u044e\u0441 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435\u0439 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432\u043e\u043b\u043e\u043a\u0438\u0442\u044b. \u0410 \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0431\u0435\u0437 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0432 \u043e\u0441\u0442\u0440\u0443\u044e \u0444\u0430\u0437\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0431\u044b\u0442\u043a\u0438.\u00a0

+\u0421\u0432\u0435\u0440\u0445\u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u0445 ETF \u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448'\u0438\u0435 \u0443\u0431\u044b\u0442\u043a\u0438, \u0447\u0435\u043c \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0447\u0451\u0442 \u0443 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0430\/\u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\/\u043a\u0430\u043a \u0442\u043e \u0435\u0449\u0435 \u0441 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432.\u00a0

+\u0440\u0438\u0441\u043a \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u0430\u0445. \u041e\u043f\u044f\u0442\u044c \u0436\u0435 \u0441\u043a\u043e\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u044b \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u043c\u0438. \u041f\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0443\u0431\u044b\u0442\u043a\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0436\u044c\u0435\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430.



\u0412 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0447\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u044b\u0436\u0430\u0442\u044c \u043b\u0438\u0448\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438.\u00a0

\u0410 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0435\u0449\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0436\u0443\u043b\u044c\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e \u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430, \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 ETF.\u00a0



\u042d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0432 \u0444\u0430\u0437\u0435 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u043a\u043e\u043f\u043b\u0435\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434\u044b \u043d\u0430 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0430\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0442\u043e \u0435\u0449\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0438 ETF \u0442\u0440\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438. \u041d\u043e \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0432, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":287668,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/287668-denis-smirnov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ec1e2667-69cd-53fe-839d-c35388b40378\/","name":"Denis Smirnov","isVerified":false},"content":{"id":283988,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/283988-6-sovetov-kotorye-pomogut-sozdat-kapital-v-molodosti-i-v-budushchem-zhit-na-passivnyy-dohod","title":"6\u00a0\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b \u0432 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c \u0436\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177499,"subsite_id":199119,"user_id":561481,"type":"comment_add","id":3177499,"hash":"e043711fce9f5799e8e6f155e7278d8e","date":1629489304,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/284506-bank-rossii-utverdil-voprosy-k-testam-dlya-nekvalificirovannyh-investorov?comment=3177499","text":"\u0410 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u0445? \u041d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438 - \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043f\u0430\u0438 - \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442 \u0438 \u0442.\u0434. \u0423\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":561481,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/561481-vsvitore","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3bcb235d-2d16-b5ab-970c-363c85f6185e\/","name":"\u0412\u0441\u0432\u0438\u0442\u043e\u0440\u0435","isVerified":false},"content":{"id":284506,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/284506-bank-rossii-utverdil-voprosy-k-testam-dlya-nekvalificirovannyh-investorov","title":"\u0411\u0430\u043d\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0443\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u0430\u043c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177500,"subsite_id":200396,"user_id":99453,"type":"comment_add","id":3177500,"hash":"9eebe402c8a9343370972d9a3aa3787b","date":1629489336,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284439-sber-nachal-razrabotku-telefonnogo-sekretarya-robota-po-analogii-s-zashchitnikom-olegom-ot-tinkoff?comment=3177500","text":"\u041e\u043b\u0435\u0433 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442)

\u0421\u0431\u0435\u0440 \u043a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0430\u043b\u0435\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c \u0431\u0430\u0431\u0443\u0448\u043a\u0430\u043c \u0437\u0430 199 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":99453,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/99453-anton-larchenkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f51bec77-e1ef-28f6-c8f8-d0fc890eb3da\/","name":"Anton Larchenkov","isVerified":false},"content":{"id":284439,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284439-sber-nachal-razrabotku-telefonnogo-sekretarya-robota-po-analogii-s-zashchitnikom-olegom-ot-tinkoff","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u0440\u044f-\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0441 \u00ab\u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041e\u043b\u0435\u0433\u043e\u043c\u00bb \u043e\u0442 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3177501,"subsite_id":199130,"user_id":862551,"type":"comment_add","id":3177501,"hash":"f4e323aefea7888ae586e501684afcd3","date":1629489342,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov?comment=3177501","text":"\u0427\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0441 \u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435\u043d \u0432 \u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435. \u041d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u0443 \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0440\u0430\u0442\u044c. \u041f\u043e\u043a\u0430 \u0435\u0449\u0435 \u044f \u0441\u0430\u043c \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e \u0447\u0442\u043e \u043c\u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c, \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0441 \u043a\u0435\u043c \u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u042d\u0442\u043e \u043c\u043e\u044f \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430. \u041f\u0435\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u044d\u0442\u0443 \u043c\u043e\u044e \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u044f\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":862551,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/862551-aleksandr-azh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9e820b78-743d-5439-9640-1e3bdc4a5bb3\/","name":"Aleksandr Azh","isVerified":false},"content":{"id":284459,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov","title":"\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0432\u043d\u0451\u0441 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb \u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0412\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438\u00bb \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}