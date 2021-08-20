Банк России утвердил вопросы к тестам для неквалифицированных инвесторов Статьи редакции
С 1 октября их должны будут пройти все брокеры перед сделками со сложными финансовыми инструментами.
Банк России утвердил новую редакцию стандарта защиты прав и интересов клиентов брокеров. Он определяет порядок тестирования начинающих инвесторов перед сделками.
Вопросы разделены на два блока «Самооценка» и «Знания».
Ответы на вопросы из блока «Самооценка» нужны, чтобы инвестор сам определил свой уровень знаний, они не будут влиять на итоговый результат теста.
Блок «Знания» состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов одной из групп:
- Маржинальные необеспеченные сделки.
- Производные финансовые инструменты.
- Договоры РЕПО.
- Структурные облигации.
- Паи закрытых паевых инвестиционных фондов.
- Облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ.
- Облигации российских «дочек» иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ.
- Облигации со структурным доходом, отвечающие установленным ЦБ требованиям к уровню кредитного рейтинга.
- Акции, не включенные в котировальные списки.
- Иностранные акции, не входящие в индексы из перечня ЦБ.
- Иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.
Примерные вопросы из блока «Знания»:
Вы получили убыток от инвестиции на срочном рынке. Возместят ли вам ваши убытки?
- Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему паи закрытого паевого инвестиционного фонда, как быстро он может осуществить продажу?
- Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать?
- В случае, если вы купили иностранную облигацию за 100 долларов США и продали ее через год за $110, при этом курс доллара США за указанныи год вырос с 50 до 75 рублеи, ваш налогооблагаемыи доход в России составит?
- В случае, если вы купили паи ETF за $100 долларов США и продали его через год за $120, при этом курс доллара США за указанныи год вырос с 50 до 75 рублеи, ваш налогооблагаемыи доход в России составит?
Тест считается пройденным, если инвестор ответил на все четыре вопроса из блока. Тест будет бесплатным, пересдать его можно неограниченное количество раз.
Для первой сделки с активом надо будет сдать тест один раз. Если брокер не сдаст, то сможет купить любой инструмент не более чем на 100 тысяч рублей за сделку или же не более стоимости одного лота актива, если она превышает 100 тысяч рублей. Он также должен подтвердить, что понимает все риски и берет на себя ответственность за последствия.
Тестирование будет обязательным с 1 октября 2021 года (при покупке облигаций со структурным доходом — с 1 сентября), по иностранным неспонсируемым ETF — с 1 апреля 2022 года.
Почему в тексте несколько раз «брокер» должен сдавать тест?
Вот тоже понять не могу, то неквал, то брокер. Так кто тест проходить должен?!
Неквал, конечно
Да это понятно, вопрос скорее - кто такой умный статью писал?
Тот момент, когда отсидел на бирже 12 лет, сделал за это время 8х и ответил всего на 2 вопроса из пяти, потому что никогда не интересовался ни облигациями ни паями.
Возможно, это указывает на то, что вы брали на себя риск выше, чем разумно брать при вашем уровне знаний финансовых инструментов? И этот высокий риск привел к высокой доходности. На правах гипотезы)
Welcome на мой новый онлайн-курс «Как стать неквалифицированным инвестором» 😂😂😂
Уже вижу бизнес по прохождению этого тестирования за условные 50$.
Четыре вопроса в блоке, проходить можно бесплатно неограниченное число раз. Ещё и подозреваю, что половину неправильных ответов можно отсеять просто, рассуждая логически. Зачем кому-то платить 50 баксов, если это все перебором скорее всего за полчаса пройдётся.
Угроза мамкиным-инвесторам и тинькоф-фондерам!
Я насколько понимаю, теперь после сдачи теста можно будет купить акции для квалов?
Нет, после сдачи теста можно будет открыть позицию по инструменту для которого был необходим этот тест.
Инструменты для квал инвесторов так и останутся инструментами для квал инвесторов, а здесь речь идет о тестировании для неквалов.
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