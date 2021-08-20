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Visa предупредила банки-эквайеры, работающие с Wildberries, о штрафе в $25 тысяч при начислении дополнительной комиссии при покупках по картам Visa, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.

Компания применит санкцию к банкам, которые не исправят ситуацию до 31 августа 2021 года. Размер штрафа будет расти каждый месяц до устранения нарушения.

Mastercard пригрозила банкам штрафами от $20 тыс. до $100 тысяч, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в крупном банке.