Основательнице компании грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество.

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31 августа Элизабет Холмс должна предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. В случае признания вины основательнице и бывшему гендиректору cтартапа по анализу крови Theranos грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает Bloomberg.

Theranos разрабатывала оборудование для экспресс-тестирования крови с минимальным количеством биоматериала. Основательницу компании Элизабет Холмс обвиняют во лжи об эффективности тестирования и выручке в $1 млрд в 2015 году, хотя на самом деле она составила несколько сотен тысяч долларов.

Основательница Theranos Элизабет Холмс Insider

Суд должен был состояться в августе 2020 года. После нескольких переносов из-за пандемии и беременности Холмс (она родила в июле) первое судебное заседание назначили на 31 августа в федеральном суде Сан-Хосе в Калифорнии, которое может продлиться три месяца.

Защита Холмс может использовать несколько версий: заключить сделку о признании вины или заявить о «психическом заболевании» Холмс, рассказали Bloomberg эксперты-юристы. Её адвокаты от комментариев отказались.

Некоторые эксперты ожидают, что Холмс будет утверждать, что искренне верила в Theranos и поэтому никого сознательно не вводила в заблуждение.

Холмс также может привлечь к защите мнения выдающихся людей, входивших в правление Theranos. Например, бывших госсекретарей Джорджа Шульца и Генри Киссинджера. Юристы могут указать, что они поддерживали Холмс, пока она работала над технологией, и не возражали против ее руководства. С другой стороны, члены правления могут утверждать, что Холмс лгала им.

Ещё одна стратегия — признать вину и сотрудничать с прокуратурой в деле против ее бывшего любовника и бывшего президента Theranos Рамеша Балвани, которому предъявлены те же обвинения. Суд над ним назначен на начало 2022 года. Но любая сделка будет означать тюремное заключение.

Также защита может не представить никаких свидетельских показаний или доказательств и полагаться на присяжных, которые могут решить, что обвинители не доказали вину.