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Финансы
Маша Цепелева

Суд по делу Theranos начнётся 31 августа — адвокаты могут настаивать на неполной вменяемости Элизабет Холмс Статьи редакции

Основательнице компании грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество.

27 27 комментариев
2859 просмотров

31 августа Элизабет Холмс должна предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. В случае признания вины основательнице и бывшему гендиректору cтартапа по анализу крови Theranos грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает Bloomberg.

Theranos разрабатывала оборудование для экспресс-тестирования крови с минимальным количеством биоматериала. Основательницу компании Элизабет Холмс обвиняют во лжи об эффективности тестирования и выручке в $1 млрд в 2015 году, хотя на самом деле она составила несколько сотен тысяч долларов.

Основательница Theranos Элизабет Холмс Insider

Суд должен был состояться в августе 2020 года. После нескольких переносов из-за пандемии и беременности Холмс (она родила в июле) первое судебное заседание назначили на 31 августа в федеральном суде Сан-Хосе в Калифорнии, которое может продлиться три месяца.

Защита Холмс может использовать несколько версий: заключить сделку о признании вины или заявить о «психическом заболевании» Холмс, рассказали Bloomberg эксперты-юристы. Её адвокаты от комментариев отказались.

Некоторые эксперты ожидают, что Холмс будет утверждать, что искренне верила в Theranos и поэтому никого сознательно не вводила в заблуждение.

Холмс также может привлечь к защите мнения выдающихся людей, входивших в правление Theranos. Например, бывших госсекретарей Джорджа Шульца и Генри Киссинджера. Юристы могут указать, что они поддерживали Холмс, пока она работала над технологией, и не возражали против ее руководства. С другой стороны, члены правления могут утверждать, что Холмс лгала им.

Ещё одна стратегия — признать вину и сотрудничать с прокуратурой в деле против ее бывшего любовника и бывшего президента Theranos Рамеша Балвани, которому предъявлены те же обвинения. Суд над ним назначен на начало 2022 года. Но любая сделка будет означать тюремное заключение.

Также защита может не представить никаких свидетельских показаний или доказательств и полагаться на присяжных, которые могут решить, что обвинители не доказали вину.

Адвокаты Холмс могут привлечь как свидетеля Минди Механик, клинического психолога Калифорнийского государственного университета. Она эксперт по психосоциальным последствиям травм, в том числе от насилия. Механик может свидетельствовать о «психическом заболевании или дефекте» Элизабет Холмс.

#новость #theranos

27 27 комментариев
7
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27 комментариев
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Илья Шишкунов

Shlomo
8

Что поделать, живём в мире постправды, выгоднее выдать обман за истину, чем просто быть честным человеком 

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Evgeny Terentev

Shlomo
3

Просто не фортануло, не прошла долину смерти. Если бы прошла. Все бы говорили, ну что врала? Бабки не пахнут.

Ответить

Yuriy Palchuk

Shlomo
3

Классическое fake it till you make it.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Yuriy
0

так мейкать то нечего было

Ответить

Voin Mraka

Shlomo
1

у нас бы отпустили давно, как Сердюкова с Васильевой, хорошие люди на дороге не валяются :D

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Комментарий удален

Serge Tikhonenko

Shlomo
0

Идея была интересной и в случае доведения до ума прибора - с потенциалом контрактов на сотни миллионов. Но прибор работал нестабильно, это замалчивали, результаты тестов и анализов тупо фальсифицировали, подгоняя под нужные.
Fake it till you make it, но как раз make it не получилось. 

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Комментарий удален

Павел Дан

17

Пристегнитесь, шоу начинается

Ответить

Артем Павлючук

Павел
2

Это шоу уже идет пару лет)

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Velemir Hasidov

13

тётка прям по полной гасится - беременность, психушка, что там еще осталось? В Омерике есть амнистия на годовщину победы в войне с Англией?

Ответить

Giant Schlong

Velemir
3

Чувиха пожертвует на BLM — ей скидку сделают

Ответить

Vasiliy Kakaev

Velemir
0

Презедентское помилование

Ответить

Яна Кашаева

8

«Дурная кровь» про неё прочитала за день, не оторваться!

Ответить

Илья Шишкунов

5

Интересно, а фонды, которые раздували это пустышку и скорее всего пилили на ней деньги, эти фонды получат наказание? 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Илья
0

а они хоть раз получили?

Ответить

Илья Шишкунов

Shlomo
1

На моей памяти нет, разве что пара частных случаев, от которых попахивало разделом влияния 

Ответить

Shlomo

Илья
1

ну вот и ответ

Ответить

Денис Файзулин

Илья
0

там не было профильных фондов

Ответить

Сергей Щукин

4

Нужно настаивать на полной невменяемости инвесторов🤣
и профнепригодности команды дьюдил👀

Ответить

Стас Иванов

Сергей
1

Есть фильм хороший - Золото (2016)

Ответить

Alexey Ivanov

3

Отмазаться ей будет очень сложно. Посадят.

Ответить

Giant Schlong

Alexey
1

Скорее всего. Показательно натянут на кукан, как дедушку Берни. Того бы и на молнии покатали, если б в NY это было возможно.

Потому что нельзя кидать уважаемых людей, не по понятиям это

Ответить

Rita Danilova

Giant
1

у всех есть право на ошибку, это не Россия. А также веру в мечту ;)

Ответить

Giant Schlong

Rita
0

Поверь в мечту

Ответить

Rita Danilova

Alexey
0

скорее всего, но не на 20 лет. Она только, что родила

Ответить

Зарубежный украинец

1

"Господа присяжные. Здесь же все ясно. Она больна. Расходимся" Попкорна не хватит на шоу, судя по всему

Ответить

Andrey Kulakov

0

"Как Вам не стыдно, Холмс, Вы пользуетесь тем, что Вас нельзя проверить, и морочите мне голову, да?" 😸

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Serge Tikhonenko

0

А все потому, что у неё не было доктора Ватсона. Кстати, косплей Джобса не работает. Не работает! 

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