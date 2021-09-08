PayPal купил за $2,7 млрд сервис Paidy для покупки товаров в интернете и оплаты по частям в офлайне Статьи редакции
Сам PayPal предлагает рассрочку с 2020 года.
Cделку оплатят деньгами и закроют в четвёртом квартале 2021 года наличными, пишет Bloomberg со ссылкой на PayPal.
- Paidy сохранит свой бренд, компанией продолжит управлять действующее руководство.
Япония третья в мире по доле онлайн-рынка, но в то же время, по данным PayPal, три четверти населения продолжают оплачивать покупки наличными. Paidy предлагает купить товар в рассрочку и оплачивать каждый месяц наличными в магазинах в офлайне.
- Сам PayPal начал предлагать рассрочку в 2020 году и обслужил покупки клиентов на $3,5 млрд. По данным Bloomberg, у Paidy 4,3 млн активных счетов.
- Партнёры Paidy — Soros Capital Management, Visa и японский торговый дом Itochu Corp. В марте 2021 года стартап привлёк $120 млн и получил оценку в $1,2 млрд, сообщает Bloomberg.
- В августе платёжная система Square объявила о покупке австралийского сервиса рассрочки Afterpay за $29 млрд.
PayPal - кусок говна. Начиная от работы сервиса и заканчивая службой поддержки.
Был случай когда они топили за мою неправоту основываясь на новом принципе этого мира - BLM.
Ну и слово «ответственность» явно не знакомо компании PayPal👌
Альтернативы?
Про stripe пишут тоже самое.
paddle тоже со своими проблемами.
Из новости непонятно о сервисе в какой стране речь
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