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Финансы
Nazigul Jusupova

PayPal купил за $2,7 млрд сервис Paidy для покупки товаров в интернете и оплаты по частям в офлайне Статьи редакции

Сам PayPal предлагает рассрочку с 2020 года.

  • Cделку оплатят деньгами и закроют в четвёртом квартале 2021 года наличными, пишет Bloomberg со ссылкой на PayPal.

  • Paidy сохранит свой бренд, компанией продолжит управлять действующее руководство.

  • Япония третья в мире по доле онлайн-рынка, но в то же время, по данным PayPal, три четверти населения продолжают оплачивать покупки наличными. Paidy предлагает купить товар в рассрочку и оплачивать каждый месяц наличными в магазинах в офлайне.

  • Сам PayPal начал предлагать рассрочку в 2020 году и обслужил покупки клиентов на $3,5 млрд. По данным Bloomberg, у Paidy 4,3 млн активных счетов.
  • Партнёры Paidy — Soros Capital Management, Visa и японский торговый дом Itochu Corp. В марте 2021 года стартап привлёк $120 млн и получил оценку в $1,2 млрд, сообщает Bloomberg.
  • В августе платёжная система Square объявила о покупке австралийского сервиса рассрочки Afterpay за $29 млрд.

#новости #paypal

748 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Kirill Ivanenko

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PayPal - кусок говна. Начиная от работы сервиса и заканчивая службой поддержки.
Был случай когда они топили за мою неправоту основываясь на новом принципе этого мира - BLM.
Ну и слово «ответственность» явно не знакомо компании PayPal👌

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andr oid

Kirill
0

Ты просто не умеешь им пользоваться.

Хотя комиссии можно было бы и поменьше бакса на три.

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Mike Espoo

Kirill
0

 Альтернативы?
Про stripe пишут тоже самое.
paddle тоже со своими проблемами.

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andr oid

0

Из новости непонятно о сервисе в какой стране речь

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Nikolay Pak

andr
0

made in Japan

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Алексей Дымов

0

похоже, что сервисы BNPL есть у всех теперь

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