Mastercard купит стартап по поиску нелегальных операций с криптовалютой CipherTrace Статьи редакции
Компания хочет использовать технологии для «создания собственной надёжной и прозрачной системы операций с криптовалютами».
- Mastercard договорилась о покупке стартапа CipherTrace, который занимается аналитикой блокчейн-операций и находит случаи отмывания денег в криптовалюте. Условия сделки не разглашаются.
- CipherTrace основан в 2015 году. Стартап помогает банкам и правоохранительным органам находить криминальные операции в блокчейне. На запуске компания финансировалась Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства внутренней безопасности и обороны правительства США.
- С момента CipherTrace привлёк $45,1 млн, по данным Crunchbase. По собственным данным, у компании 150 клиентов — это банки, криптовалютные биржи, агентства и регулирующие органы.
- В феврале Mastercard объявила, что в 2021 году начнет работать с криптовалютами. Она уже предлагает карты с возможностью криптовалютных транзакций, но скоро будет самостоятельно обрабатывать переводы.
- В марте 2021 года Visa вслед за Mastercard сообщила, что разрешит использовать криптовалюту для платежей некоторым партнёрам до конца 2021 года.
"CipherTrace основан в 2015 году. Стартап помогает банкам и правоохранительным органам находить криминальные операции в блокчейне. На запуске компания финансировалась Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства внутренней безопасности и обороны правительства США."
В этой абзаце прекрасно всё, даже запятые
Всем пофигу, да?
Конечно не пофиг,но:
1)эти действия способствуют развитию крипты ;
2)все и так понимали ,что ,и к чему ведёт ;
3)не сложно создать ещё пул анонимных криптовалют под любые нужды,и приложений где будет происходить коммуникация
4)прикупайте )
115-ФЗ теперь и для Mastercard ))
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