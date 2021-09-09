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Финансы
Маша Цепелева

Mastercard купит стартап по поиску нелегальных операций с криптовалютой CipherTrace Статьи редакции

Компания хочет использовать технологии для «создания собственной надёжной и прозрачной системы операций с криптовалютами».

  • Mastercard договорилась о покупке стартапа CipherTrace, который занимается аналитикой блокчейн-операций и находит случаи отмывания денег в криптовалюте. Условия сделки не разглашаются.
  • CipherTrace основан в 2015 году. Стартап помогает банкам и правоохранительным органам находить криминальные операции в блокчейне. На запуске компания финансировалась Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства внутренней безопасности и обороны правительства США.
  • С момента CipherTrace привлёк $45,1 млн, по данным Crunchbase. По собственным данным, у компании 150 клиентов — это банки, криптовалютные биржи, агентства и регулирующие органы.
  • В феврале Mastercard объявила, что в 2021 году начнет работать с криптовалютами. Она уже предлагает карты с возможностью криптовалютных транзакций, но скоро будет самостоятельно обрабатывать переводы.
  • В марте 2021 года Visa вслед за Mastercard сообщила, что разрешит использовать криптовалюту для платежей некоторым партнёрам до конца 2021 года.

#mastercard #новость

663 просмотров
6 6 комментариев
3
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Al Pr

2

"CipherTrace основан в 2015 году. Стартап помогает банкам и правоохранительным органам находить криминальные операции в блокчейне. На запуске компания финансировалась Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства внутренней безопасности и обороны правительства США."
В этой абзаце прекрасно всё, даже запятые

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Infinity Trap

2

Технология будет использоваться во благо? Да, во благо

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Максим Когтев

1

Всем пофигу, да?

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Роман Ягубов

Максим
1

Конечно не пофиг,но:
1)эти действия способствуют развитию крипты ;
2)все и так понимали ,что ,и к чему ведёт ;
3)не сложно создать ещё пул анонимных криптовалют под любые нужды,и приложений где будет происходить коммуникация
4)прикупайте )

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Павел -

0

115-ФЗ теперь и для Mastercard ))

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Роман Ягубов

Павел
0

А скоро и для сбера)

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