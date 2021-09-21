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Финансы
Маша Цепелева

Производитель микрокомпьютеров Raspberry Pi привлёк $45 млн при оценке в $500 млн Статьи редакции

Компания потратит инвестици на расширение линейки микропроцессоров Pi и маркетинг.

  • Первые внешние инвестиции Raspberry Pi привлекла от фондов Lansdowne Partners и The Ezrah Charitable Trust, а также частного благотворительного фонда из США, сообщает TechCrunch.
  • The Raspberry Pi Foundation работает с 2012 года, помимо микрокомпьютеров компания выпускает аксессуары к ним: например, сенсорные экраны.
  • Компания продаёт около 7 млн устройств в год. А общее количество проданных устройств превысило 42 млн в более чем 100 странах.
  • В 2019 году компания открыла первый офлайн-магазин и представила микрокомпьютер с поддержкой 4К-мониторов и до 4 ГБ оперативной памяти за $35.
Raspberry Pi 4

#новость #raspberrypi

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