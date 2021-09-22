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Финансы
Маша Цепелева

Белорусский сервис PandaDoc для управления электронными документами стал «единорогом» — оценка превысила $1 млрд Статьи редакции

За год оценка компании выросла почти в четыре раза.

10 10 комментариев
1980 просмотров

В компанию вложились инвестфонды OMERS Growth Equity и G Squared, также Altos Ventures, Rembrandt Venture Partners, One Peak Partners и фонд Microsoft M12, сообщили vc.ru в TMT Investments, в чей портфель входит компания.

PandaDoc не раскрывает сумму инвестиций из-за уголовного дела против четырёх сотрудников минского офиса на фоне их политических выступлений, сообщает TechCrunch. Дело закрыли в августе 2021 года, но неизвестно, сняты ли ограничения с фигурантов.

Компания планирует потратить инвестиции на разработку новых продуктов, выход на рынки в новых странах и увеличение способов интеграции сервиса с другими программами.

В августе 2020 года PandaDoc привлекла около $30 млн. По данным PitchBook, оценка составила около $255 млн долларов.

PandaDoc разработала инструмент для бесплатного создания электронных подписей и сервисы для электронных документов. По собственным данным, у компании около 30 тысяч клиентов в 130 странах. За год их количество выросло на 80%, а выручка — на 63%.

  • В середине августа 2020 года сооснователь PandaDoc Микита Микадо запустил проект финансовой помощи силовикам, которые хотят уволиться на фоне протестов в Белоруссии, но не могут этого сделать из-за денег.
  • В сентябре 2020 года четверо руководителей минского офиса компании PandaDoc стали фигурантами уголовного дела о хищении. В компании отвергли обвинения и назвали их попыткой давления на руководителей из-за гражданской активности.
  • Через несколько дней компания заявила о блокировке счетов в Белоруссии на фоне уголовного дела. Компания решила закрыть офис в стране.

#pandadoc #новость

10 10 комментариев
16
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Bitcoin HeadBrain

ну вот одна компания ПандаДок в ИТ парке белорусском сколько бы налогов платила...но крепкому хозяйственнику чтобы трон сохранить, готов и интернет в стане отключить и таких налогоплательщиков лишиться...плевать на бюджет людей...а теперь бульбу поедет собирать и бахчевые

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9
Иосиф Путин

Нисколько, потому что это рабочий офис, а финансовые потоки идут мимо через другие юрисдикции. Беларусы это просто дешёвая рабсила ред.

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2
Mike Kosulin

Больше сотрудников => больше налогов.
Плюс НДС и прочие косвенные налоги.

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3
Николай Синицын

Главное, чтобы Лукашеско не перекрыло на фоне этой новости и не появилось резкое желание кого-то арестовать :)

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10
Дарья Смолякова

У панды офис закрыт в БР

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0
Сергей Кукла

с таким руководителем и врагов не надо, все бегут из Беларуси ред.

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5
new_comment

 Компания решила закрыть офис в стране.

Бывший белорусский сервис PandaDoc

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4
Anton Kosenko

Нам нужно срочно посадить самолёт.

Ответить
2
Сергей Душечкин

Не пойму, кто удостоверяющий центр? у Панды?

Ответить
1
A. Bigkkuzin

Это же оттуда владелец, с безопасного для себя расстояния, "участвовал" в уличных протестах, пока сотрудникам в Минском офисе маски-шоу не устроили?

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0
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Финансы
Маша Цепелева
Белорусский сервис PandaDoc для управления электронными документами стал «единорогом» — оценка превысила $1 млрд Статьи редакции

За год оценка компании выросла почти в четыре раза.

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