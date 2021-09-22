Белорусский сервис PandaDoc для управления электронными документами стал «единорогом» — оценка превысила $1 млрд Статьи редакции
За год оценка компании выросла почти в четыре раза.
В компанию вложились инвестфонды OMERS Growth Equity и G Squared, также Altos Ventures, Rembrandt Venture Partners, One Peak Partners и фонд Microsoft M12, сообщили vc.ru в TMT Investments, в чей портфель входит компания.
PandaDoc не раскрывает сумму инвестиций из-за уголовного дела против четырёх сотрудников минского офиса на фоне их политических выступлений, сообщает TechCrunch. Дело закрыли в августе 2021 года, но неизвестно, сняты ли ограничения с фигурантов.
Компания планирует потратить инвестиции на разработку новых продуктов, выход на рынки в новых странах и увеличение способов интеграции сервиса с другими программами.
В августе 2020 года PandaDoc привлекла около $30 млн. По данным PitchBook, оценка составила около $255 млн долларов.
PandaDoc разработала инструмент для бесплатного создания электронных подписей и сервисы для электронных документов. По собственным данным, у компании около 30 тысяч клиентов в 130 странах. За год их количество выросло на 80%, а выручка — на 63%.
- В середине августа 2020 года сооснователь PandaDoc Микита Микадо запустил проект финансовой помощи силовикам, которые хотят уволиться на фоне протестов в Белоруссии, но не могут этого сделать из-за денег.
- В сентябре 2020 года четверо руководителей минского офиса компании PandaDoc стали фигурантами уголовного дела о хищении. В компании отвергли обвинения и назвали их попыткой давления на руководителей из-за гражданской активности.
- Через несколько дней компания заявила о блокировке счетов в Белоруссии на фоне уголовного дела. Компания решила закрыть офис в стране.
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