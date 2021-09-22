За год оценка компании выросла почти в четыре раза.

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В компанию вложились инвестфонды OMERS Growth Equity и G Squared, также Altos Ventures, Rembrandt Venture Partners, One Peak Partners и фонд Microsoft M12, сообщили vc.ru в TMT Investments, в чей портфель входит компания.

PandaDoc не раскрывает сумму инвестиций из-за уголовного дела против четырёх сотрудников минского офиса на фоне их политических выступлений, сообщает TechCrunch. Дело закрыли в августе 2021 года, но неизвестно, сняты ли ограничения с фигурантов.

Компания планирует потратить инвестиции на разработку новых продуктов, выход на рынки в новых странах и увеличение способов интеграции сервиса с другими программами.

В августе 2020 года PandaDoc привлекла около $30 млн. По данным PitchBook, оценка составила около $255 млн долларов.

PandaDoc разработала инструмент для бесплатного создания электронных подписей и сервисы для электронных документов. По собственным данным, у компании около 30 тысяч клиентов в 130 странах. За год их количество выросло на 80%, а выручка — на 63%.