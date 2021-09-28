«Яндекс» переименовал «Акрополь» в «Яндекс Банк» Статьи редакции
Компания закрыла сделку по покупке банка за 1,1 млрд рублей в июле 2021 года.
- Коммерческий банк «Акрополь» стал акционерным обществом «Яндекс Банк». Права и обязанности банка перед контрагентами, клиентами и партнёрами остались такими же, все договоры и условия обслуживания продолжают действовать.
- Пока изменения не появятся в «Справочнике БИК», а в реквизитах нужно указывать прежнее наименование, пояснили в банке.
- В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.
- Лицензии позволят «Яндексу» развивать финансовые сервисы и создавать новые продукты. Какие — пока не говорят.
- «Акрополь» учреждён в 1994 году и работает в Московском регионе. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.
Ну уже скоро, https://bank.yandex.ru (домен уже куплен). ред.
Шутку про 'Некрополь' и 'Я.Банк' я уже писал.
@Яндекс , где моё бабло - тут повышенный спрос?
Компания закрыла сделку по покупке банка за 1,1 млрд рублей в июле 2021 года.
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