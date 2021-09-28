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Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» переименовал «Акрополь» в «Яндекс Банк» Статьи редакции

Компания закрыла сделку по покупке банка за 1,1 млрд рублей в июле 2021 года.

  • Коммерческий банк «Акрополь» стал акционерным обществом «Яндекс Банк». Права и обязанности банка перед контрагентами, клиентами и партнёрами остались такими же, все договоры и условия обслуживания продолжают действовать.
  • Пока изменения не появятся в «Справочнике БИК», а в реквизитах нужно указывать прежнее наименование, пояснили в банке.
  • В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.
  • Лицензии позволят «Яндексу» развивать финансовые сервисы и создавать новые продукты. Какие — пока не говорят.
  • «Акрополь» учреждён в 1994 году и работает в Московском регионе. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.
«Яндекс» купил банк: какие услуги он может…
Аналитики оценивают перспективы компании на финтех-рынке.
vc.ru

#новость #яндекс

1340 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Служебный алмаз

Ну уже скоро, https://bank.yandex.ru (домен уже куплен).  ред.

Яндекс Банк
Сервис «Яндекса», который создает финансовые продукты для бизнеса и физических лиц
bank.yandex.ru
Ответить
0
Павел Сусликов

Вы же знаете, что поддомены не нужно покупать отдельно, да?

Ответить
15
Evgeny Zaharov

а как же domain.msk.ru и другие?)

Ответить
1
Преступный Денис

Ну можно конечно, если там какие-то хитрые схемы 😁

Ответить
0
Andrey Smalkov

Парень просто хотел хайпайнуть, но не понимает как это работает )

Ответить
0
Служебный алмаз

Это рофл. 

Ответить
–1
Служебный алмаз

Лол, я рофлю. Конечно знаю) 

Ответить
–1
Rublik

А зачем покупать поддомен?

Ответить
0
Arthur N

Зачем, можно же https://bank.yandex

Ответить
0
Специализированный Никита

Шутку про 'Некрополь' и 'Я.Банк' я уже писал.
@Яндекс , где моё бабло - тут повышенный спрос? 

Ответить
4
Дмитрий Павлов

"Некрополь"- было бы куда харизматичней!)

Ответить
0
Герман Воронов

Сегодня вам доступен кредит наличными под 37% (В других банках на кредиты повышенный спрос!) ред.

Ответить
0
Петя Иванов

Хотели купить Тинькофф, а денег хватило только на это...
(размах - на рубль, удар - на копейку)
Штош, посмотрим, что из этого выйдет ред.

Ответить
0
Герман Воронов

Тут все дело в том, что Тиньков не хотел продавать 🙂

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1
Konstantin_Andreevich

Директор Яндекса после работы в Яндексе приходит в Яндекс.Дом, заходит в Яндекс.Квартиру, снимает Яндекс.Ботинки, надевает Яндекс.Тапочки, включает Яндекс.Телевизор, заваривает Яндекс.Дошик и думает, как бы ещё задолбать всех Яндекс.Названиями.

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1
Мучительный жар

И звонит грeфу по яндекс.телефону...

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0
Максим Горбунов

О, новая тема для "Приемной"!

Ответить
1
Ekspert Moscow

Таки можно сразу сделать отдельно - Яндекс.Приемная!

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0
Преступный Денис

В чёрный список. Сразу 😁

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1
Misha Zakarin

Яндекс.Коммент

Ответить
0
Игорь Мазаев

Жители Афин определенно будут против

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0
Владимир Линов

Очень удобно, контингент Яндекс-доставщиков может объявлять охоту на должников.
Выбил долг — получил прибавку. ред.

Ответить
0
Andrey Smalkov

Карты кредитные будут раздавать )

Ответить
0
Alex Petrov

Хорошая новость, чем будет больше экспансия Яндекс, тем будут выше его затраты, так как по сути успешных, прибыльных, проектов у них с гулькин нос, тем быстрее его "эффективные" менеджеры проедят активы, и тем быстрее он сдохнет.

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0
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Читать все 24 комментария
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