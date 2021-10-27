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Финансы
Nazigul Jusupova

Отчёт Spotify за квартал: выручка от рекламы выросла на 75% — благодаря подкастам Статьи редакции

Сервис назвал себя «платформой для подкастов №1».

  • Выручка Spotify в третьем квартале благодаря рекламе увеличилась на 27% год к году, до €2,5 млрд. Чистая прибыль компании составила €2 млн.
  • Средняя выручка Spotify на пользователя увеличилась на 4% год к году, до €4,34 по сравнению с €4,29 во втором квартале.
  • Число активных пользователей в месяц выросло на 19%, до 381 млн. Во втором квартале было 365 млн. Компания увеличила число платных подписчиков на 19% год к году, до 172 млн по сравнению со 165 млн во втором квартале.
  • Число подкастов увеличилось c конца второго квартала с 2,9 млн до 3,2 млн. По сравнению с 2020 годом подкасты стали слушать на 20% больше.
  • Spotify привела собственные данные и отчёт Edison Research и сообщила, что теперь она «платформа №1 для подкастов в США».
  • В России сервис запустился в июле 2020 года, но при старте подкасты были не доступны. Они заработали с 4 октября 2021 года.
  • В апреле 2021 года компания запустила подписку на подкасты в США по цене от $2,99 в месяц. В октябре 2021 года сервис разрешил авторам загружать видеоподкасты.
Spotify News @SpotifyNews
We became the #1 platform for podcasts that U.S. listeners use the most, according to Edison Research and our own internal data; we launched podcasts in additional markets and more. Find more information about $SPOT Q3 2021 here: https://spoti.fi/3pDtDe5
Согласно Edison Research и нашим собственным внутренним данным, мы стали платформой №1 для подкастов, которые слушатели из США используют больше всего.

#новости #spotify

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Сергей Медведев

Интересно, сколько подписчиков в России и затраты на рекламу и прибыль.

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2
Денис

Подскажите, пожалуйста, как в модель экономики компании с оборотом в 2.5 млрд укладывается
Чистая прибыль компании составила €2 млн.

Насколько я понимаю, речь о квартальной чистой прибыли. Это же совсем гроши и как будто это все сильно переоценено.

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0
Сергей Янзин

Тоже не понял. Они наверное комиссию только получают, львиная доля уходит правообладателям.

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0
Кигхриль Vselensky

Что тут не понятного?
Выручка 2,5млрд - отчисления правообладателям - содержание инфраструктуры - разработка и инвестиции в развитие - нологи = 2млн

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–1
Christofor

то что они вообще в прибыль вышли это уже огромный успех, вспомните еще недавно тесла терпела из года в год огромные убытки.

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0
Денис

Тесла другой бизнес и другой подход совершенно. Почему в теслу так верят - более менее понятно, но тут как-то юнит-экономика в голове не сходится.

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0
Кигхриль Vselensky

Бетонного заводика экономика хотя бы сходится?

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0
Маркетологов к стенке

Тесла их и сейчас терпит

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0
Антон Штадлер

Однако, как влияет стоимость акций на прибыль. Подешевле для компании RSU и вышли на прибыль.

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0
Michael Wylsakom

как только на российский рынок зашли, сразу подросли

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0
Daniil Gladchenko

Воу, 2 миллиона чистая прибыль, у такой большой компании, это как, может опечатка

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–1
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