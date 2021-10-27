Отчёт Spotify за квартал: выручка от рекламы выросла на 75% — благодаря подкастам Статьи редакции
Сервис назвал себя «платформой для подкастов №1».
- Выручка Spotify в третьем квартале благодаря рекламе увеличилась на 27% год к году, до €2,5 млрд. Чистая прибыль компании составила €2 млн.
- Средняя выручка Spotify на пользователя увеличилась на 4% год к году, до €4,34 по сравнению с €4,29 во втором квартале.
- Число активных пользователей в месяц выросло на 19%, до 381 млн. Во втором квартале было 365 млн. Компания увеличила число платных подписчиков на 19% год к году, до 172 млн по сравнению со 165 млн во втором квартале.
- Число подкастов увеличилось c конца второго квартала с 2,9 млн до 3,2 млн. По сравнению с 2020 годом подкасты стали слушать на 20% больше.
- Spotify привела собственные данные и отчёт Edison Research и сообщила, что теперь она «платформа №1 для подкастов в США».
- В России сервис запустился в июле 2020 года, но при старте подкасты были не доступны. Они заработали с 4 октября 2021 года.
- В апреле 2021 года компания запустила подписку на подкасты в США по цене от $2,99 в месяц. В октябре 2021 года сервис разрешил авторам загружать видеоподкасты.
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