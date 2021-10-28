Отчёт VK за квартал: выручка выросла на 19%, до 30,41 млрд рублей, большая часть пришлась на игры и рекламу Статьи редакции
Компания опубликовала результаты за третий квартал на Лондонской бирже.
Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 19% год к году и составила 30,41 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 8,42 млрд рублей.
Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 41% год к году и составила 3,86 млрд рублей.
Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,37 млрд рублей против 415 млн рублей чистого убытка во втором квартале 2020 года. В том числе:
- СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,88 млрд рублей против 2,96 млрд рублей во третьем квартале 2020 года.
- СП с «AliExpress Россия» — 1,21 млрд рублей против 162 млн рублей в третьем квартале 2020 года.
- Образовательная платформа «Учи.ру» — 113 млн рублей.
Выручка от рекламы в третьем квартале 2021 года выросла на 28,2% год к году — до 12,23 млрд рублей, большую часть принесла «ВКонтакте». Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 5,7%, до 4,48 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 74,9%, до 2,32 млрд рублей.
Игровая выручка от My.Games увеличилась на 2,3% год к году, до 10 млрд рублей. На игровое направление пришлось 33% выручки всей компании.
Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 56% — до 2,5 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 10 млрд рублей, прогноз во втором квартале был 9 млрд рублей.
Показатели по сервисам
- Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составила 72 млн пользователей. Дневная аудитория в стране — 46,2 млн пользователей, выросла на 0,2% год к году. Выручка мини-приложений в соцсети выросла на 550% год к году. Выручка «ВКонтакте» выросла на 29%, до 7 млрд рублей.
- Средняя аудитория «Одноклассников» составила 38 млн пользователей в месяц, количество рекламодателей увеличилось на 17%, выручка от рекламного кабинета — на 74% год к году.
Выручка My.Games в третьем квартале выросла на 2,3% из-за эффекта высокой базы и отсутствия новых крупных запусков игр за первые девять месяцев 2021 года. в то же время год назад было восемь. Доля мобильных игр выросла на 2% год к году, до 75%. Средняя активная аудитория в месяц — 21 млн. Доля платящих пользователей в месяц — 4,32%, средняя выручка на одного — 160 рублей.
- В третьем квартале выручка «Юлы» выросла на 28% год к году, до 968 млн рублей. Активная аудитория сервиса выросла на 27%, до 33 млн пользователей в месяц благодаря интеграции с «Объявлениями ВКонтакте».
В третьем квартале валовая выручка Delivery Club составила 4 млрд рублей, выросла на 53%, число заказов увеличилось на 45% год к году, до 22 млн.
Выручка сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» в третьем квартале выросла в 4,5 раза год к году, до 9,5 млрд рублей. В сентябре количество заказов достигало 250 тысяч в день.
Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» обработал на 27% больше заказов год к году, 1,8 млн. Выручка за квартал выросла до 930 млн рублей, на 29% год к году.
Через сервис такси «Ситимобил» пользователи совершили 44,6 млн поездок, оборот вырос на 8,5 % год к году — до 14,6 млрд руб. Больше всего выросло количество b2b-поездок — в 3,2 раза год к году, и премиальных поездок — в 1,9 раза год к году.
В третьем квартале автопарк каршеринга «Ситидрайва» составил 5 690, количество поездок выросло в 1,5 раза год к году, оборот вырос больше, чем в два раза, до 1 млрд рублей.
Число продавцов на AliExpress из России в сентябре выросло на 172% год к году, превысило 75 тысяч. Оборот платформы в первом полугодии составил 133,3 млрд рублей.
"Казуальные геймеры" да - мамки, играющие во всякие фермы и "три в ряд", детишки и пр. Для понимания масштабов:
https://vc.ru/services/204038-playrix-bratev-buhmanov-zanyala-trete-mesto-v-mire-po-vyruchke-sredi-izdateley-mobilnyh-igr-v-2020-godu
Общемировой рынок донатных помоек это вообще какие то безумные сотни ярдов зелени в год.
Зря ты так про донатные помойки. Вся монетизация плейрикса это честный F2P — непроходимых пейволлов нет и юзеров доходящих до пары-тройки тысяч уровней в том же Gardenscapes с 0 тратами предостаточно.
А уж то, как эти ребята выдрачивают своё качество (арт/анимации/механики/левелдизайн/оптимизация) — крайне высокая планка, которую по рынку могут вытигвать буквально единицы компаний.
мимо-из-геймдева ред.
Это не Варфейс. Это мобильное подразделение зарабатыет огромные кучи денег. Например одна из самых успешных игр это Hustle Castle студии Nord и клоны этой игры, типа Zero City и Американский папаша. Прибыль приносит не Россия и СНГ, а США и Европа. Но даже при разработке Hustle, до того как их студию купили mail.ru у них изначально и был план, что главные рынки Америки и Европа.
Капитализация Alphabet приблизилась к $2 трлн, а Microsoft — превысила $2,43 трлн.
«ГПБ-ИТ1» станет одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно представляла интересы крупного российского банка по подготовке и обсуждению условий межкредиторского соглашения и агентского договора с другим крупным российским банком.
СИБУР, крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, и GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, подвели итоги первого цифрового акселератора.
Сергеев полностью отойдёт от управления и покинет компанию.
Компания опубликовала результаты за третий квартал на Лондонской бирже.
Ради ускоренных курсов по разработке Lambda School студенты бросали работу и колледж, ведь школа заявляла, что 74% выпускников успешно находят высокооплачиваемые места. Business Insider пишет, что трудоустраивается только 30%, а студенты зарабатывают после обучения даже меньше, чем раньше.
SHAREit Group анонсировала выход на российский рынок цифровой рекламы. Глобальная компания в сфере интернет-технологий, выбрала Httpool, входящую в Aleph Group, своим стратегическим партнером по продажам рекламы. Будучи официальным представителем SHAREit, Httpool займется продвижением рекламных возможностей приложения для брендов и агентств из…
Подборка лучших проектов по рейтингу подготовлена каналом @vchunt, где каждую неделю появляется топ-3 стартапа из «Трибуны». Подписывайтесь, чтобы поддержать русскоязычных фаундеров и не пропустить отличные продукты!
Заводу цифровых бизнесов Admitad Projects исполнилось 3 года. Это и окончание еще одного цикла, и пора подвести итоги, отрефлексировав события. Общий контекст повторять не буду. Он, а также история, подробно изложены в статье про то, как за пять лет докатились до жизни такой.
Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.