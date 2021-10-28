Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составила 72 млн пользователей. Дневная аудитория в стране — 46,2 млн пользователей, выросла на 0,2% год к году. Выручка мини-приложений в соцсети выросла на 550% год к году. Выручка «ВКонтакте» выросла на 29%, до 7 млрд рублей.

Средняя аудитория «Одноклассников» составила 38 млн пользователей в месяц, количество рекламодателей увеличилось на 17%, выручка от рекламного кабинета — на 74% год к году.

Выручка My.Games в третьем квартале выросла на 2,3% из-за эффекта высокой базы и отсутствия новых крупных запусков игр за первые девять месяцев 2021 года. в то же время год назад было восемь. Доля мобильных игр выросла на 2% год к году, до 75%. Средняя активная аудитория в месяц — 21 млн. Доля платящих пользователей в месяц — 4,32%, средняя выручка на одного — 160 рублей.

В третьем квартале выручка «Юлы» выросла на 28% год к году, до 968 млн рублей. Активная аудитория сервиса выросла на 27%, до 33 млн пользователей в месяц благодаря интеграции с «Объявлениями ВКонтакте».

В третьем квартале валовая выручка Delivery Club составила 4 млрд рублей, выросла на 53%, число заказов увеличилось на 45% год к году, до 22 млн.

Выручка сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» в третьем квартале выросла в 4,5 раза год к году, до 9,5 млрд рублей. В сентябре количество заказов достигало 250 тысяч в день.

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» обработал на 27% больше заказов год к году, 1,8 млн. Выручка за квартал выросла до 930 млн рублей, на 29% год к году.

Через сервис такси «Ситимобил» пользователи совершили 44,6 млн поездок, оборот вырос на 8,5 % год к году — до 14,6 млрд руб. Больше всего выросло количество b2b-поездок — в 3,2 раза год к году, и премиальных поездок — в 1,9 раза год к году.

В третьем квартале автопарк каршеринга «Ситидрайва» составил 5 690, количество поездок выросло в 1,5 раза год к году, оборот вырос больше, чем в два раза, до 1 млрд рублей.