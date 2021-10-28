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Финансы
Маша Цепелева

Отчёт VK за квартал: выручка выросла на 19%, до 30,41 млрд рублей, большая часть пришлась на игры и рекламу Статьи редакции

Компания опубликовала результаты за третий квартал на Лондонской бирже.

23 23 комментария
3530 просмотров

Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 19% год к году и составила 30,41 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 8,42 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 41% год к году и составила 3,86 млрд рублей.

Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,37 млрд рублей против 415 млн рублей чистого убытка во втором квартале 2020 года. В том числе:

  • СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,88 млрд рублей против 2,96 млрд рублей во третьем квартале 2020 года.
  • СП с «AliExpress Россия» — 1,21 млрд рублей против 162 млн рублей в третьем квартале 2020 года.
  • Образовательная платформа «Учи.ру» — 113 млн рублей.

Выручка от рекламы в третьем квартале 2021 года выросла на 28,2% год к году — до 12,23 млрд рублей, большую часть принесла «ВКонтакте». Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 5,7%, до 4,48 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 74,9%, до 2,32 млрд рублей.

Игровая выручка от My.Games увеличилась на 2,3% год к году, до 10 млрд рублей. На игровое направление пришлось 33% выручки всей компании.

Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 56% — до 2,5 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 10 млрд рублей, прогноз во втором квартале был 9 млрд рублей.

Показатели по сервисам

  • Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составила 72 млн пользователей. Дневная аудитория в стране — 46,2 млн пользователей, выросла на 0,2% год к году. Выручка мини-приложений в соцсети выросла на 550% год к году. Выручка «ВКонтакте» выросла на 29%, до 7 млрд рублей.
  • Средняя аудитория «Одноклассников» составила 38 млн пользователей в месяц, количество рекламодателей увеличилось на 17%, выручка от рекламного кабинета — на 74% год к году.

  • Выручка My.Games в третьем квартале выросла на 2,3% из-за эффекта высокой базы и отсутствия новых крупных запусков игр за первые девять месяцев 2021 года. в то же время год назад было восемь. Доля мобильных игр выросла на 2% год к году, до 75%. Средняя активная аудитория в месяц — 21 млн. Доля платящих пользователей в месяц — 4,32%, средняя выручка на одного — 160 рублей.

  • В третьем квартале выручка «Юлы» выросла на 28% год к году, до 968 млн рублей. Активная аудитория сервиса выросла на 27%, до 33 млн пользователей в месяц благодаря интеграции с «Объявлениями ВКонтакте».

  • В третьем квартале валовая выручка Delivery Club составила 4 млрд рублей, выросла на 53%, число заказов увеличилось на 45% год к году, до 22 млн.

  • Выручка сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» в третьем квартале выросла в 4,5 раза год к году, до 9,5 млрд рублей. В сентябре количество заказов достигало 250 тысяч в день.

  • Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» обработал на 27% больше заказов год к году, 1,8 млн. Выручка за квартал выросла до 930 млн рублей, на 29% год к году.

  • Через сервис такси «Ситимобил» пользователи совершили 44,6 млн поездок, оборот вырос на 8,5 % год к году — до 14,6 млрд руб. Больше всего выросло количество b2b-поездок — в 3,2 раза год к году, и премиальных поездок — в 1,9 раза год к году.

  • В третьем квартале автопарк каршеринга «Ситидрайва» составил 5 690, количество поездок выросло в 1,5 раза год к году, оборот вырос больше, чем в два раза, до 1 млрд рублей.

  • Число продавцов на AliExpress из России в сентябре выросло на 172% год к году, превысило 75 тысяч. Оборот платформы в первом полугодии составил 133,3 млрд рублей.

#новость #mailrugroup #отчётность

23 23 комментария
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23 комментария
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Dima

Давайте уже писать в заголовок про убыток или чистую прибыль компании, если она когда-нибудь будет?

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21
Семен Переделкин

"выросла на 0,2% год к году"

Если даже официально она не выросла (0,2% - это, конечно, не рост), то в действительности всё ещё хуже.

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7
Виктор Табаков

Интереснее сколько среди этих 46 миллионов аккаунтов действительно живые люди. Что-то мне подсказывает, что меньше половины...

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2
S. Ulyanov

Откуда в игровом направлении столько денег😲
Неужто в варфейс столько донатят

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2
Denis Sh

Там безумно много денег. Причем малоизвестные конторы типа playrix, выпускающие примитивные донатные помойки для браузеров и мобил, гребут бабла сильно больше чем какой нибудь ActivisionBlizzard.

Ответить
13
Сергей Кузнецов

Малоизвестные? лол, топ2 компания мира по мобилкам

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9
Arthur Niazyan

до статей на VC я про них вообще не знал, например

Ответить
6
Семен Переделкин

Геймеры хорошо донатят что ли?

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0
Denis Sh

"Казуальные геймеры" да - мамки, играющие во всякие фермы и "три в ряд", детишки и пр. Для понимания масштабов:
https://vc.ru/services/204038-playrix-bratev-buhmanov-zanyala-trete-mesto-v-mire-po-vyruchke-sredi-izdateley-mobilnyh-igr-v-2020-godu
Общемировой рынок донатных помоек это вообще какие то безумные сотни ярдов зелени в год.

Playrix братьев Бухманов заняла третье место в…
Из российских компаний в список попала Mail.ru Group.
vc.ru
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6
S. Ulyanov

Жуть какая-то)

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2
Максим Лялин

Зря ты так про донатные помойки. Вся монетизация плейрикса это честный F2P — непроходимых пейволлов нет и юзеров доходящих до пары-тройки тысяч уровней в том же Gardenscapes с 0 тратами предостаточно.

А уж то, как эти ребята выдрачивают своё качество (арт/анимации/механики/левелдизайн/оптимизация) — крайне высокая планка, которую по рынку могут вытигвать буквально единицы компаний.

мимо-из-геймдева ред.

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2
Михаил Кузин

Безумно

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1
jianku13

Логотип Playrix видят чаще логотипа ActivisionBlizzard во много-много раз

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1
Артём Палённый

Playrix ещё норм. Есть такая компания - Plarium. Вот где делают самые грязные донатные помойки.

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1
Дмитрий Филиппов

Лучше и не скажешь.

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0
Антон Штадлер

Что за бред? У АБ выручка 8 млрд, а у Плейрикс - 2, при том что П входит в топ мобильной разработки
Кроме того, АБ сам имеет в активе шведский Кинг

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0
Dark Falcon

Это не Варфейс. Это мобильное подразделение зарабатыет огромные кучи денег. Например одна из самых успешных игр это Hustle Castle студии Nord и клоны этой игры, типа Zero City и Американский папаша. Прибыль приносит не Россия и СНГ, а США и Европа. Но даже при разработке Hustle, до того как их студию купили mail.ru у них изначально и был план, что главные рынки Америки и Европа.

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2
evilnw

Там много мобильных проектов, которые представлены на международном рынке. Потому прибыль поступает в $.

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0
Jarosik Cobain

Ааа иностранные агенты штоле

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2
Игрок

Соц сеть не затронули, потому что там убыток?

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7
ЯжПрограммист

Каждый раз прочитав такое я вспоминаю почему никакой херне на Руси удивляться не нужно:

В блоке про одноклассников:
Users sent more than 6.6bn virtual gifts, 500mn postcards and 450mn stickers during Q3.

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2
Комментарии

Почему вк все еще зарабатывает?
Кто им пользуется???

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0
Виктор Булов

После того как узнал кто главный в компании, продал в мелкий минус и забыл. И не вспоминаю

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0
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