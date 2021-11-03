#этоуспех : электронные чернила как «новый черный»

Все проекты, попадающие к нам в ТИМ, сталкиваются с ними…хештегами! Команды вместе со своими кураторами креативят, как могут: здесь вам и #ясамсебяпосчитал (ну а действительно, кто, если не ты сам), #идунадемодейнамвместевеселей (с такой-то компанией как может быть иначе?) и #ямолодец (потому что кто, если не я?).