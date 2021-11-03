Владелец «Красное и белое» идёт на биржу: рассказал о своей стратегии, планах и рисках для бизнеса Статьи редакции
Один из лидеров российского рынка ритейла своей сильной стороной считает узнаваемый бренд, а среди рисков называет высокую конкуренцию и возможные законодательные ограничения.
3 ноября Mercury Retail Holding, владелец сетей магазинов «Красное и белое» и «Бристоль», объявил предварительный ценовой диапазон для первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на одну обыкновенную акцию компании и выпустил инвестиционный меморандум.
- Компания планирует разместить до 200 млн GDR по цене $6–6,5 за штуку. Общий объём предложения составит $1,2–1,3 млрд. Ожидаемая оценка компании — $12–13 млрд.
- Ритейлер планирует выйти на Мосбиржу 10 ноября под тикером MRHL. Сама компания в рамках IPO средства не привлекает, отмечает «Интерфакс».
- Mercury Retail была создана в 2019 году: она объединила сети «Красное и белое» Сергея Студенникова, «Бристоль» и «Дикси» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. В 2021-м «Дикси» выкупил «Магнит» за 87,6 млрд рублей.
- Владельцы компании — Студенников (49%), Кесаев (37,25%) и Кациев (7,69%).
Выручка, прибыль и другие показатели компании
- За первые шесть месяцев 2021 года выручка Mercury Retail выросла на 26,5% год к году и составила 328,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA — 35,9 млрд рублей, чистая прибыль — 19 млрд рублей.
- В 2020-м выручка составила 577,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA — 55,9 млрд рублей, чистая прибыль — 25,6 млрд рублей.
- На 30 июня 2021 года «Красное и белое» управлял 9490 магазинов суммарно с 1800 товарных позиций (SKU). За 12 месяцев, завершившихся 30 июня, вино и и другой алкоголь принесли 29% выручки, продукты — 27%, табачная продукция — 25%, пиво — 17% и непродовольственные товары — 1%.
- «Бристоль» управлял 4008 магазинами суммарно с 2900 SKU. За 12 месяцев, завершившихся 30 июня, продажи табачной продукции принесли 39% выручки, вино и и другой алкоголь — 28%, пиво — 18%, продукты — 14% и 1% — непродуктовая розница.
- Средние капитальные затраты компании на открытие одного магазина составляли 1,9 млн рублей (без НДС).
- Компания повышает узнаваемость бренда в основном за счёт открытия большего количества магазинов, предложения «лучшей цены» и онлайн-кампаний в соцсетях. Расходы на рекламу в 2020 году составили 131,7 млн рублей, за шесть месяцев 2021-го — 85,6 млн рублей.
- В 2020 году у компании было 123,2 тысячи сотрудников, на 30 июня 2021-го — 124,5 тысячи.
Какие сильные стороны видит ритейлер
Группа ориентируется на три принципа: удобство магазинов, актуальный ассортимент и лучшие цены. Также у ритейлера хорошо узнаваемый бренд и программа лояльности, считает компания. Всего «Красное и белое» выпустило 25 млн карт лояльности, 10 млн из которых ипользовались хотя бы раз за год.
- Компания открывает магазины максимально близко к покупателям. Это возможно за счёт их небольшой площади (в среднем 75 м²) и отсутствия необходимости в стеклянных витринах. Среднее время покупателей в магазине — менее двух минут, заявляет ритейлер.
- Стратегия группы — предложить полную корзину товаров первой необходимости. Среднее количество SKU у «Красного и белого» — около 1500 на магазин, у «Бристоля» — 1750.
- Система мониторинга цен обрабатывает более 1,8 млн данных по SKU конкурентов в день. Компания считает ежедневное обновление цен вручную своим конкурентным преимуществом, которое позволяет снижать маркетинговые расходы.
Компания также отмечает свои отношения с поставщиками: у «Красного и белого» сейчас их около 350, у «Бристоля» — 470. Ритейлер работает с поставщиками напрямую. На 30 июня около 8% и 10% ассортимента соответственно импортировалось. Относительно небольшая доля импорта позволяет снижать воздействие колебаний курсов валют, отмечает группа.
В 2021 году Mercury Retail планирует открыть около 2000 магазинов, 2500 — в 2022-м и 3000 — с 2023-го. Система «закажи и забери» (click-and-collect) поможет в будущем быстро начать онлайн-продажи алкоголя, если это станет разрешено законом.
Риски
- Результаты группы зависят от общей экономической и политической ситуации в России и изменений реально располагаемых доходов населения, в том числе из-за продолжения пандемии Covid-19.
- Несмотря на то, что коронавирусные ограничения помогли ритейлеру привлечь новых покупателей в магазины «у дома», нет никаких гарантий, что пандемия и дальше сыграет на руку группе.
- Mercury Retail работает на высококонкурентном рынке. Среди конкурентов компания называет федеральных ритейлеров, интернет-магазины. По данным аналитиков GfK, которые приводит компания, на 30 июня доля группы на российском рынке продуктовой розницы составила 4,6%, в категории табак — 18,5%, вино и алкогольные напитки — 13,5%, пиво — 13,3%.
- Группа как консолидированный бизнес существует только с 2019 года.
- Новые возможные законодательные ограничения могут привести к закрытию магазинов, штрафам и снижению выручки. Компания напомнила, что в России уже есть запрет на рекламу алкоголя и табака. В Татарстане, например, с 2015 года запрещена продажа алкоголя в магазинах, выходящих во двор, в жилых домах.
- Нет гарантий, что группа сможет достигнуть своих планов по экспансии и обеспечить стандарты качества в магазинах. В частности, из-за нехватки рабочих-мигрантов.
- Есть риск сбоев в цепочках поставок и ИТ-системах группы, изменений цен у поставщиков, хищений и ошибок сотрудников, увеличения комиссий за эквайринг (сейчас более 50% платежей в магазинах группы безналичные).
- Увеличение расходов на персонал и другие риски. За полгода 2021-го расходы на штат составили 10,8% выручки. Компания также зависит от аренды: все помещения магазинов (кроме двух) и распределительные центры арендованы.
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