Специализирующаяся на кибербезопасности Positive Technologies раздаст акции всем своим сотрудникам Статьи редакции
Компания запустит программу мотивации одновременно с проведением IPO.
- Акции также получат некоторые бывшие сотрудники и «участники комьюнити», которые не работали в компании, пишет Forbes со ссылкой на директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям Владимира Заполянского.
- Таким образом компания хочет поощрить «наиболее ценные кадры», которые будут работать над развитием продуктов и сервисов. Компания не назвала, какой объём акций получат сотрудники. Программу мотивации она запустит одновременно с выходом на биржу.
- Positive Technologies основана в 2002 году. Она планировала провести IPO в России в конце 2021 года — в начале 2022 года. В июне для продвижения своего IPO компания «арендовала» Telegram-канал о стартапах и инвестициях «Русский венчур».
- В апреле Positive Technologies и ещё пять российских компаний попали под санкции США. Власти заявили, что они «оказывают поддержку киберпрограмме» российской разведки. В Positive Technologies назвали обвинения безосновательными.
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