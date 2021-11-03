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Финансы
Nazigul Jusupova

Специализирующаяся на кибербезопасности Positive Technologies раздаст акции всем своим сотрудникам Статьи редакции

Компания запустит программу мотивации одновременно с проведением IPO.

  • Акции также получат некоторые бывшие сотрудники и «участники комьюнити», которые не работали в компании, пишет Forbes со ссылкой на директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям Владимира Заполянского.
  • Таким образом компания хочет поощрить «наиболее ценные кадры», которые будут работать над развитием продуктов и сервисов. Компания не назвала, какой объём акций получат сотрудники. Программу мотивации она запустит одновременно с выходом на биржу.
  • Positive Technologies основана в 2002 году. Она планировала провести IPO в России в конце 2021 года — в начале 2022 года. В июне для продвижения своего IPO компания «арендовала» Telegram-канал о стартапах и инвестициях «Русский венчур».
  • В апреле Positive Technologies и ещё пять российских компаний попали под санкции США. Власти заявили, что они «оказывают поддержку киберпрограмме» российской разведки. В Positive Technologies назвали обвинения безосновательными.

#новости #positivetechnologies

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Илья Шишкунов

У них есть вакансия уборщика?

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Ivan Illyn

День в день:

«Positive Technologies программу мотивации сотрудников и раздаст акции всем своим сотрудникам».

Раздаст, что именно? Токсичные акции? «Минторг США внесло Positive Technologies в чёрный список за содействие злонамеренной деятельности в киберпространстве».

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