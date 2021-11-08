FoodTech — миллиардные инвестиции в индустрию, компании-единороги и курьеры на электровелосипедах на каждом углу

О том, что на самом деле происходит в FoodTech, почему индустрия взлетает именно сейчас (или уже не взлетает?), почему взрыв FoodTech произошел именно в России и что будет происходить в индустрии дальше — своими рассуждениями с сообществом Heg.ai поделились его участники: ангельский инвестор Дмитрий Шурыгин, основатель стартапа «Мой девайс»…