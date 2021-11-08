Акции Tesla упали на 5,2% на фоне опроса Илона Маска о продаже его доли в компании Статьи редакции
Пользователи проголосовали за продажу 10% доли акций.
- На премаркете акции компании упали на 5,2% и торговались по $1158,59 за бумагу, следует из данных биржи Nasdaq.
- С 5 ноября на Мосбирже акции упали на 8,1% до 79 020 рублей за бумагу.
- Снижение акций началось на фоне новости о том, что пользователи Twitter проголосовали за продажу 10% доли акций Илона Маска в Tesla. Вечером 6 ноября Маск запустил опрос о продаже своих акций и пообещал последовать совету пользователей.
Как же он задолбал, честное слово.
Знает, что влияет на стоимость ценных бумаг и все равно ведёт себя как ребёнок.
Когда ему уже заблокируют Твиттер или запретят постить что-либо???
Вроде уже запрещали, но нет, снова начал.
Думаю реакции от акционеров и Совета директоров ждать не придётся, по голове ему настучат скоро за этот опрос
все участники обладали бы одинаковой информацией и способностью определить справедливую цену
Ну в случае tesla все участники обладают информацией, что она столько не стоит, тем не менее люди покупают явно переоцененный актив
Современный рынок наоборот как никогда раньше далёк от ЕМН
Потому что EMH - это фантазия, которая на практике никогда работать не будет, даже если бы все участники рынка действовали рационально.
Если вспомнить крах фондового рынка предшествующий Великой депрессии, то там практически тоже самое было - надували пузырь, причем ещё и с плечами, а потом всё закончилось. Проблема в том, что со временем, активы перетекают в одни руки, и эти руки фактически не несут рисков, потому что становятся маркет мейкерами и начинают устраивать качели. Когда же ты за свои качели начинаешь нести ответственность, то происходит то, что происходит - весельчаки начинают грустить и продают акции, потому что не хотят нести риски за переоцененные активы, которые могут упасть в 4 раза и сделают тебя банкротом после уплаты налогов.
То что сейчас происходит - Маск фактически выводит 100% истинной капитализации компании. Такие деньги тесла сможет заработать только лет через 5, а там уже будет другая ситуация на рынке и другие игроки.
Rivian? На этой неделе IPO. Я сейчас непопулярное мнение выскажу, но ГАЗ, КаМАЗ разрабатывают коммерческий электро-транспорт. По опыту электробуса им, вполне, можно верить.
Теслу просто хайпом напампили. Я не говорю, что она должна быть дешевле. Просто, это же акция мем.. Нафига в ней сидеть. Маск пукнет – все, мину 10%.
Так в том то и дело, что не мем. Ее автопилот лучший, дизайн и инновации в ней. А если брать не только Тесла, но и spaceX, то там тоже кучу инноваций, а его идея с чипами в мозг.... Как же это охуенно.
И на счёт "пукнуть". Я вот ни владельца rivian не знаю, ни что у них там происходит, а Маск - шоумен. Ты даже можешь не интересоваться, что там у него происходит, но ты будешь знать. Ему достаточно реально пукнуть на презентации от вида своих машин, чтоб акции выросли на 10%
Компании уже платят налоги на прибыль. Если он продаст свою долю в компании, то с продажи тоже заплатит налог(кстати, в рф не платишь налог на прибыль, если у тебя акции более 3х лет).
Снимать налог на виртуальную прибыль, которую еще оценивают по виртуальной цене, исходя из того, за сколько могут купить одну миллиардную долю в твоей компании - полный бред
Да я её и не покупаю, шортанул пару раз правда и заработал 200 баксов :) 2 года назад капитализация ещё как-то укладывалась в голове, но сейчас, когда капитализация перевалила за триллион, а прибыль меньше миллиарда возникают справедливые вопросы о том, где взять ещё триллион чтобы сделать 2 икса :) А вот риск таких падений очень велик. Покупай gitlab, ракету пока что заправляют кислородом :)
https://www.businessinsider.com/elon-musk-paid-little-in-taxes-2014-2018-propublica-report-2021-6
In 2018, Musk paid no federal income tax, the report said.
Справедливости ради: Маск не корень зла, там в принципе миллиардеры не очень любят платить налоги: https://www.bbc.com/news/business-57383869
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