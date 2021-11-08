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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции Tesla упали на 5,2% на фоне опроса Илона Маска о продаже его доли в компании Статьи редакции

Пользователи проголосовали за продажу 10% доли акций.

  • На премаркете акции компании упали на 5,2% и торговались по $1158,59 за бумагу, следует из данных биржи Nasdaq.
Tesla Google
  • С 5 ноября на Мосбирже акции упали на 8,1% до 79 020 рублей за бумагу.
  • Снижение акций началось на фоне новости о том, что пользователи Twitter проголосовали за продажу 10% доли акций Илона Маска в Tesla. Вечером 6 ноября Маск запустил опрос о продаже своих акций и пообещал последовать совету пользователей.

#новости #tesla

1937 просмотров
50 50 комментариев
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50 комментариев
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Speed Racer

Как же он задолбал, честное слово.
Знает, что влияет на стоимость ценных бумаг и все равно ведёт себя как ребёнок.

Когда ему уже заблокируют Твиттер или запретят постить что-либо???

Вроде уже запрещали, но нет, снова начал.
Думаю реакции от акционеров и Совета директоров ждать не придётся, по голове ему настучат скоро за этот опрос

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–9
Артём Палённый

Вложился в Теслу?)

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9
dwl

лучше вкладываться после таких новостей.

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0
Михаил Желтухин

Ну это наглядно покажет абсурдность налога - облагать налогом прирост по цене акций, внезапно выяснится, что если большой пакет акций продать, то они будут стоить уже меньше

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7
Sergey Dostovalov

С другой стороны этот налог немного остановит скамину и приведет цены акций к более менее справедливой цене и распределению между участниками.

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–3
Михаил Желтухин

что такое справедливая цена? У акций на бирже всегда справедливая цена.
Этот налог приведет к тому, что будут уходить из под юрисдикции США для того, чтобы не терять контроль над своей компанией.

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3
Alexey Tyunin

У акций на бирже цена рыночная. Справедлива бы она была, если бы работала гипотеза эффективного рынка (ЕМН) и все участники обладали бы одинаковой информацией и способностью определить справедливую цену. Современный рынок наоборот как никогда раньше далёк от ЕМН.

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–2
Михаил Желтухин

все участники обладали бы одинаковой информацией и способностью определить справедливую цену

Ну в случае tesla все участники обладают информацией, что она столько не стоит, тем не менее люди покупают явно переоцененный актив

Современный рынок наоборот как никогда раньше далёк от ЕМН

Потому что EMH - это фантазия, которая на практике никогда работать не будет, даже если бы все участники рынка действовали рационально.

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3
Ware Wow

переоцененный актив

Переоцененный кем?
Вот эта марка стоит 3 млн. долларов.
Она переоценена или нет?

Ответить
0
Alexey Tyunin

тем не менее, это не справедливая цена. Каждый участник рисует в голове то, что ему ютубер перед сном нашептал, прогнозы различаются в разы, а среднее качество анализа за последние 10 лет упало невообразимо.

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–2
Ware Wow

Рыночная цена справедлива, это как сумки Birkin.
Никого не волнует их себестоимость.
Также и с акциями.
Это своего рода NFT если угодно.

Ответить
0
Alexey Tyunin

я бы советовал изучить хотя бы академические определения рыночной и справедливой цены перед участием в подобной дискуссии.

Ответить
0
Sergey Dostovalov

Если вспомнить крах фондового рынка предшествующий Великой депрессии, то там практически тоже самое было - надували пузырь, причем ещё и с плечами, а потом всё закончилось. Проблема в том, что со временем, активы перетекают в одни руки, и эти руки фактически не несут рисков, потому что становятся маркет мейкерами и начинают устраивать качели. Когда же ты за свои качели начинаешь нести ответственность, то происходит то, что происходит - весельчаки начинают грустить и продают акции, потому что не хотят нести риски за переоцененные активы, которые могут упасть в 4 раза и сделают тебя банкротом после уплаты налогов.
То что сейчас происходит - Маск фактически выводит 100% истинной капитализации компании. Такие деньги тесла сможет заработать только лет через 5, а там уже будет другая ситуация на рынке и другие игроки.

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–1
Владимир FRUITSY

Надо просто налог платить самими акциями. Будет норм.

Ответить
0
Михаил Желтухин

Экспроприации негативно сказываются на экономическом росте, уже не один исторический пример имеется

Ответить
0
No Name

Так 5% - фигня. Думаю, что через лет десять она будет стоить в несколько раз больше, так как одна из немногих компаний, которая двигает технологии вперед.

Ответить
0
Sergey Dostovalov

Да, будет стоить через 2 года 3 триллиона :) Откуда только бабла столько взять на акции - не очень понятно :)

Ответить
2
No Name

Ну лан)
Не 10, конечно, но дороже, чем сейчас ИМХО

Ответить
0
Sergey Dostovalov

Может будет, а может и не будет. На текущий момент - акции теслы имеют такую же ценность как шиткоины, даже биток имеет большую ценность. А то что сейчас творит Маск - это просто вывод кеша на хаях, причем сравнимый с прибылью компании на 5 лет вперед.

Ответить
–1
No Name

За теслой технологии, а за шиткоинами ничего. В этом отличие

Ответить
1
Sergey Dostovalov

Технологии 50 ти летней давности, которые не продвигали просто потому что было выгоднее на ДВС ездить?

Ответить
–2
No Name

Не, я про автопилот, визоры, ловлю ступеней ракет, чипы в мозг, дизайн автомобилей.
Именно он подстегнул всех в гонку электромобилей.
В общем, компания, которая меняет глобально тренды в мире, не может стоить дёшево. ред.

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0
Sergey Dostovalov

Да спору нет, круто это. Но мне вообще автопилот особо не интересен, да и малопременим он в наших реалиях. Да и через 5 лет будет куча опенсорсных автопилотов, которые сведут на нет потуги теслы. А вот с батареями да - рано или поздно повторят теслу и всё, нету триллиона.

Ответить
–1
Александр Якунин

Уже давно есть решение
https://journal.open-broker.ru/economy/chto-takoe-split-akcij/

Что такое сплит акций
Зачем компании проводят дробление своих акций
journal.open-broker.ru
Ответить
0
Sergey Dostovalov

Акции теслы до сплита стоили 1к, после сплита 333$. Если бы не было сплита, то сегодня не получилось бы привлечь люмпенов, которые сто раз подумали, чтоит ли заносить в теслу 3к баксов, и запампить акции до луны. Типичная схема на крипторынке.

Ответить
0
Igor Shkarin

Rivian? На этой неделе IPO. Я сейчас непопулярное мнение выскажу, но ГАЗ, КаМАЗ разрабатывают коммерческий электро-транспорт. По опыту электробуса им, вполне, можно верить.

Теслу просто хайпом напампили. Я не говорю, что она должна быть дешевле. Просто, это же акция мем.. Нафига в ней сидеть. Маск пукнет – все, мину 10%.

Ответить
0
No Name

Так в том то и дело, что не мем. Ее автопилот лучший, дизайн и инновации в ней. А если брать не только Тесла, но и spaceX, то там тоже кучу инноваций, а его идея с чипами в мозг.... Как же это охуенно.
И на счёт "пукнуть". Я вот ни владельца rivian не знаю, ни что у них там происходит, а Маск - шоумен. Ты даже можешь не интересоваться, что там у него происходит, но ты будешь знать. Ему достаточно реально пукнуть на презентации от вида своих машин, чтоб акции выросли на 10%

Ответить
0
Олег Саенов

продам пук Илона Маска в трехлитровых банках, дорого.

Ответить
–1
Предметный Гоша

Он влияет в минус - неужели он шортил теслу и не уведомил sec / акционеров?

Ответить
1
Михаил Желтухин

Бредовый налог изначально обсуждают, сама идея - чистый популизм

Ответить
5
Максим

А сколько он налогов оплатил в 18ом году, напомните?

Ответить
0
Михаил Желтухин

Компании уже платят налоги на прибыль. Если он продаст свою долю в компании, то с продажи тоже заплатит налог(кстати, в рф не платишь налог на прибыль, если у тебя акции более 3х лет).

Снимать налог на виртуальную прибыль, которую еще оценивают по виртуальной цене, исходя из того, за сколько могут купить одну миллиардную долю в твоей компании - полный бред

Ответить
5
Sergey Dostovalov

А то что челик пол триллиона в одно лицо имеет на скаме - это не бред?

Ответить
–6
Михаил Желтухин

Не имеет, почему на скаме?

Ответить
5
Sergey Dostovalov

Ну сейчас акции теслы имеют такую же волатильность как и крипта, где всё держится на хайпе и может резко измениться просто от одного слова.

Ответить
–4
Михаил Желтухин

да, и эта информация - не инсайдерский секрет, поэтому не надо покупать теслу, если не хочешь рисковать

Ответить
2
Sergey Dostovalov

Да я её и не покупаю, шортанул пару раз правда и заработал 200 баксов :) 2 года назад капитализация ещё как-то укладывалась в голове, но сейчас, когда капитализация перевалила за триллион, а прибыль меньше миллиарда возникают справедливые вопросы о том, где взять ещё триллион чтобы сделать 2 икса :) А вот риск таких падений очень велик. Покупай gitlab, ракету пока что заправляют кислородом :)

Ответить
0
Андрей Васильев

А сколько он оплатил?

Ответить
0
Максим

0$

Ответить
0
Андрей Васильев

Можно пруф?

Ответить
0
Максим

https://www.businessinsider.com/elon-musk-paid-little-in-taxes-2014-2018-propublica-report-2021-6

In 2018, Musk paid no federal income tax, the report said.

Справедливости ради: Маск не корень зла, там в принципе миллиардеры не очень любят платить налоги: https://www.bbc.com/news/business-57383869

Elon Musk's wealth grew by $14 billion from 2014…
If wealth gains were taxed like income, Musk's tax rate would amount to a little over 3…
www.businessinsider.com
US super-rich 'pay almost no income tax'
US authorities probe leak claiming to show how billionaires including Jeff Bezos and Elon Musk pay…
www.bbc.com
Ответить
1
Андрей Васильев

Хорошо. А почему он должен был больше заплатить? В каком месте он заработал?

Ответить
0
Rudolf Boiars

Илон провёл опрос в twitter, большинство проголосовало «ЗА»

Ответить
1
Anton Gamskiy
Ответить
0
Виктор Булов

Основная торговая сессия ещё даже не открылась, там нужно смотреть что будет.

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Точно USA еще спит.

Ответить
0
Семен Переделкин

Если он поступит вопреки результатам опроса, вот тогда будет действительно весело.

Ответить
0
Sofi Lanco

О, это шанс, нужно акции скупать

Ответить
0

Комментарий удален

Михаил Швец

Хомячки не такие уж хомячки оказались...

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0
Строганов Иван

Что-то в последнее время слишком часто в этой колонке стал замечать посты про Теслу

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0
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