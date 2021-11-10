Акции Tesla упали на 12% за день после опроса Илона Маска в Twitter о продаже своей доли в компании Статьи редакции
Накануне несколько крупнейших акционеров продали свои бумаги, среди них председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм и брат Илона Маска.
- 9 ноября акции Tesla упали в цене на 11,99%. Это падение самое большое для бумаг Tesla за весь 2021 год. 8 ноября акции упали в цене на 4,8%. С момента закрытия биржи 5 ноября акции Tesla упали на 16,2%. В целом с января 2021 года стоимость бумаг выросла на 40,25%.
- Состояние Маска на фоне падения акций уменьшилось на $33,3 млрд, до $271 млрд, по данным рейтинга Forbes Real-Time.
- После того, как капитализация Tesla превысила $1 трлн 25 октября, несколько крупнейших акционеров продали свои бумаги. Среди них — председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск, сообщает CNBC. Кимбал Маск после продажи получил $109 млн.
- 6 ноября Илон Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, продавать ли ему 10% из 21% собственных акций Tesla. Кроме акций у него нет денежных активов, и продажа — единственный способ заплатить налоги.
- В голосовании поучаствовали 3,5 млн аккаунтов, 58% проголосовали за. Илон Маск не уточнил, когда продаст пакет. Он может стоить около $21 млрд, налоги составят $5 млрд, посчитал американский Forbes.
А что тут необычного? Да 300 млрд. в акциях. С чего бы у него были деньги платить налог с такой огромной суммы? Вот и продает акции. Но рынок реагирует на любой его пук, так что даже немного акций нельзя продать без ущерба для других акционеров. Поэтому всё это маскируется под рандом - решение подписчиков. Чтобы минимизировать падение акций. После твитов упала стоимость на 100 млрд $, а если бы сделал в тихую, то уже и не было бы Теслы. ред.
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Накануне несколько крупнейших акционеров продали свои бумаги, среди них председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм и брат Илона Маска.
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