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Финансы
Маша Цепелева

Акции Tesla упали на 12% за день после опроса Илона Маска в Twitter о продаже своей доли в компании Статьи редакции

Накануне несколько крупнейших акционеров продали свои бумаги, среди них председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм и брат Илона Маска.

  • 9 ноября акции Tesla упали в цене на 11,99%. Это падение самое большое для бумаг Tesla за весь 2021 год. 8 ноября акции упали в цене на 4,8%. С момента закрытия биржи 5 ноября акции Tesla упали на 16,2%. В целом с января 2021 года стоимость бумаг выросла на 40,25%.
  • Состояние Маска на фоне падения акций уменьшилось на $33,3 млрд, до $271 млрд, по данным рейтинга Forbes Real-Time.
  • После того, как капитализация Tesla превысила $1 трлн 25 октября, несколько крупнейших акционеров продали свои бумаги. Среди них — председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск, сообщает CNBC. Кимбал Маск после продажи получил $109 млн.
  • 6 ноября Илон Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, продавать ли ему 10% из 21% собственных акций Tesla. Кроме акций у него нет денежных активов, и продажа — единственный способ заплатить налоги.
  • В голосовании поучаствовали 3,5 млн аккаунтов, 58% проголосовали за. Илон Маск не уточнил, когда продаст пакет. Он может стоить около $21 млрд, налоги составят $5 млрд, посчитал американский Forbes.
Котировки Tesla за 9 ноября Nasdaq

#новость #илонмаск #tesla

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26 комментариев
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Мурад Адуев

Продали чтоб снизить цену до разумной, снимут сливки и купят по сниженной цене типичная спекуляция!

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3
Bitcoin HeadBrain

нужно было зашортить теслу с 1200 эх...))

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1
Артём Палённый

Чтобы шортить, надо обладать инсайдами. Без них это почти всегда неоправданный риск.

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4
Антон Штадлер

Ставь стоп и шорти. Риски надо контролировать

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1
Дмитрий Филиппов

Удачки. Даже когда Маск сказал, что нет машин для сделки с Hertz, выкуп акций не остановился. Считай на пустом звуке, подняли цену акции с 800, до 1200 $.

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1
Сергей Милосердов

Да Hertz там вообще уже не при чём в этом диком пампе был

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0
Alex Sedoff

лонговать такие откупы надо, а шортить такое себе

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0
Digital Age Electronik

Илон конечно умеет хорошо раскачивать лодку с инвесторами

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1
PCT URL

Талантливый человек, как говорится, талантлив во всём 🙂

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0
Семен Переделкин

Всё никак не наиграется.

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1
Pasha Kislova

Самое время прикупить

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1
Fedor Ko

Тесла может потопить индекс snp500, а затем и весь перегретый рынок американских акций, там уже давно коррекция напрашивается, только толчок нужен. Американское правительство будет не в восторге.

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1
Badoo Badoo

Интересно, будут ли расценивать твит Маска как спекуляцию? Будут ли штрафовать?

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1
Никита Муталиб

У основателя компании с самым большим капиталом нет денег на оплату налогов
Где бы в России такое найти

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Все деньги в обороте, наверное поэтому самый богатый.

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2
Никита Муталиб

У вас есть 5млрд долларов?

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1
xxx xxx

Тут фраза "заплатить 5 миллиардов налогов" звучит неестественно, обычно про такие деньги слышу распилить.

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0
Artemy

Все впереди

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0
Антон Штадлер

Держать 15 млрд $ в кэше тоже неестественно 😂

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0
Никита Муталиб

😇

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0
Аккуратный Валера

Можно подумать, что сомнения какие-то были

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0
S. v.S

Миллиардер без миллиардов

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0
Andrey Vait

А что тут необычного? Да 300 млрд. в акциях. С чего бы у него были деньги платить налог с такой огромной суммы? Вот и продает акции. Но рынок реагирует на любой его пук, так что даже немного акций нельзя продать без ущерба для других акционеров. Поэтому всё это маскируется под рандом - решение подписчиков. Чтобы минимизировать падение акций. После твитов упала стоимость на 100 млрд $, а если бы сделал в тихую, то уже и не было бы Теслы. ред.

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0
Artemy

Фиксирует прибыль

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0
Alex Sedoff

в лонг с х100 плечом, летс го

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0
Georgi Lis

Давай сразу 1:500 на всю котлету и потом в Forbes

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0
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Финансы
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Акции Tesla упали на 12% за день после опроса Илона Маска в Twitter о продаже своей доли в компании Статьи редакции

Накануне несколько крупнейших акционеров продали свои бумаги, среди них председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм и брат Илона Маска.

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