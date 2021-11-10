Как в Сбере лишиться денег без мошенников

Многие самоуверенно считают, что если знать все уловки мошенников, то деньги на вашем счету будут в безопасности. Разочарую. У вас они могут просто пропасть со счета и вы не найдете никаких отметок в истории операций. Хотите подробностей? Вперед!