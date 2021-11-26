Российско-американский стартап TraceAir для контроля строительства при помощи дронов привлёк $5 млн Статьи редакции
Компания потратит деньги на расширение бизнеса в других строительных отраслях.
- В компанию вложилась международная инвестиционная группа Flashpoint Venture Capital и частные инвесторы, объявила TraceAir.
- Стартап разработал облачную платформу, которая помогает застройщикам и подрядчикам следить за работами и контролировать их. 3D-съёмкой площадок занимаются дроны, система проверяет, насколько снимки соответствуют планам.
- Компания потратит деньги на поддержку роста компании на рынке жилого строительства в США и расширение бизнеса в промышленной, коммерческой и других строительных отраслях.
- Дмитрий Королёв, его жена Мария Хохлова, а также Александр Соловьев и Никита Ушаков основали TraceAir в 2015 году. В 2021 году выручка компании выросла в три раза году к году из-за высокого спроса в строительной отрасли. Но конкретных цифр компания не называет.
- TraceAir использовали при строительстве более чем 800 объектов по всему миру. Компания оценивает потенциальный рынок в $12 млрд, из них более $4 млрд — в США. Среди российских клиентов компании — «Газпром Инвест», ПИК, «Норникель» и другие.
- В январе 2021 года TraceAir привлекла $3,5 млн от фонда XTX Ventures и других. В 2018 году компания получила $2,5 млн от фонда Sistema VC и других.
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