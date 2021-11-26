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Финансы
Маша Цепелева

Российско-американский стартап TraceAir для контроля строительства при помощи дронов привлёк $5 млн Статьи редакции

Компания потратит деньги на расширение бизнеса в других строительных отраслях.

  • В компанию вложилась международная инвестиционная группа Flashpoint Venture Capital и частные инвесторы, объявила TraceAir.
  • Стартап разработал облачную платформу, которая помогает застройщикам и подрядчикам следить за работами и контролировать их. 3D-съёмкой площадок занимаются дроны, система проверяет, насколько снимки соответствуют планам.
  • Компания потратит деньги на поддержку роста компании на рынке жилого строительства в США и расширение бизнеса в промышленной, коммерческой и других строительных отраслях.
  • Дмитрий Королёв, его жена Мария Хохлова, а также Александр Соловьев и Никита Ушаков основали TraceAir в 2015 году. В 2021 году выручка компании выросла в три раза году к году из-за высокого спроса в строительной отрасли. Но конкретных цифр компания не называет.
  • TraceAir использовали при строительстве более чем 800 объектов по всему миру. Компания оценивает потенциальный рынок в $12 млрд, из них более $4 млрд — в США. Среди российских клиентов компании — «Газпром Инвест», ПИК, «Норникель» и другие.
  • В январе 2021 года TraceAir привлекла $3,5 млн от фонда XTX Ventures и других. В 2018 году компания получила $2,5 млн от фонда Sistema VC и других.

#новость #traceair

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4 комментария
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Фиктивный Аккаунт

Если с*бут вовремя из страны, как ApisCor, например, то может и закрепятся на Американском рынке.

Если будут сраными патриотами, то закроют как Сачкова как крайних при распиле на госстройках.

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1
J J

"Насколько снимки соответствуют планам": а то по плану был детский сад, а котлован роют на 100 этажный небоскрёб что ли? 🤔😆

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1
Вася Пражкин

В Питере очень популярна схема, когда по плану многоуровневый паркинг на пятне в плотной застройке, а строят ТЦ и потом как-то умудряются легализовать это дело.

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1
J J

Стройка же идёт не 1 день, и даже не 10! Я знаю, что можно любому проверяющему дать "на лапу" и он закроет глаза. Только потом такого проверяющего публично выпороть и всё)

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