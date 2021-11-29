В топ-10 попали ещё два продавца спорттоваров — «Adidas Россия» и Decathlon, а также «Матч ТВ».

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Sports.ru впервые составил рейтинг 100 крупнейших компаний спортивного бизнеса на основе их выручки за 2020 год. Издание не включило в подсчёт прибыль компаний и не сравнивало показатели с данными за 2019 год.

Издание выбирало компании с помощью системы «СПАРК-Интерфакс», а затем вручную отбирало только те организации, для которых спорт — основной источник доходов, а не один из направлений бизнеса.

Рейтинг возглавил сингапурский магазин «Спортмастер» с выручкой в 101,8 млрд рублей. Кроме него, в топ-10 вошли всего две компании, занимающиеся продажей спорттоваров: на четвёртом месте «Adidas Россия» с выручкой в 45,2 млрд рублей, на шестом — Decathlon с выручкой в 21,8 млрд рублей.

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Остальные шесть мест из первой десятки получили букмекерские компании:

«Фонбет» — 52,1 млрд рублей.

Winline — 47,9 млрд рублей.



«Лига Ставок» — 41,8 млрд рублей.



BetBoom — 19,3 млрд рублей.



Parimatch — 15,4 млрд рублей.

BetCity — 14,6 млрд рублей.



Телеканал «Матч ТВ» занял девятое место с выручкой в 14,9 млрд рублей. Он стал единственной медиакомпанией, вошедшей в топ-40. Затем идёт «Телеспорт Груп», которая заняла 45-е место с выручкой в 1,8 млрд рублей.

На 15-месте производитель велосипедов Stells и «Десна» «Веломоторс» с выручкой в 10,5 млрд рублей. Это больше, чем у премиальной сети фитнес-клубов World Class, которая в 2020 году заработала 6,2 млрд рублей и заняла 20-е место в рейтинге.

Также в рейтинг попали 27 клубов из четырёх видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. Выше других футбольных клубов в рейтинге оказался «Зенит», в 2020 году он заработал 11,7 млрд рублей, что позволило ему занять 12-е место.

На 19-м месте расположился хоккейный клуб «СКА» с выручкой в 6,3 млрд рублей, но в рейтинг не попал клуб «ЦСКА». Sports.ru объясняют это отчётами компаний — например, «СКА» включил в него спонсорские поступления от владельца, а «ЦСКА» указал только чистую выручку в 239 млн рублей, чего было «недостаточно для попадания в рейтинг».