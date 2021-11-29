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Финансы
Nazigul Jusupova

«Спортмастер» возглавил рейтинг крупнейших спортивных компаний по версии Sports.ru, в десятке — шесть букмекеров Статьи редакции

В топ-10 попали ещё два продавца спорттоваров — «Adidas Россия» и Decathlon, а также «Матч ТВ».

28 28 комментариев
1401 просмотров

Sports.ru впервые составил рейтинг 100 крупнейших компаний спортивного бизнеса на основе их выручки за 2020 год. Издание не включило в подсчёт прибыль компаний и не сравнивало показатели с данными за 2019 год.

Издание выбирало компании с помощью системы «СПАРК-Интерфакс», а затем вручную отбирало только те организации, для которых спорт — основной источник доходов, а не один из направлений бизнеса.

Рейтинг возглавил сингапурский магазин «Спортмастер» с выручкой в 101,8 млрд рублей. Кроме него, в топ-10 вошли всего две компании, занимающиеся продажей спорттоваров: на четвёртом месте «Adidas Россия» с выручкой в 45,2 млрд рублей, на шестом — Decathlon с выручкой в 21,8 млрд рублей.

Остальные шесть мест из первой десятки получили букмекерские компании:

  • «Фонбет» — 52,1 млрд рублей.
  • Winline — 47,9 млрд рублей.
  • «Лига Ставок» — 41,8 млрд рублей.
  • BetBoom — 19,3 млрд рублей.
  • Parimatch — 15,4 млрд рублей.
  • BetCity — 14,6 млрд рублей.

Телеканал «Матч ТВ» занял девятое место с выручкой в 14,9 млрд рублей. Он стал единственной медиакомпанией, вошедшей в топ-40. Затем идёт «Телеспорт Груп», которая заняла 45-е место с выручкой в 1,8 млрд рублей.

На 15-месте производитель велосипедов Stells и «Десна» «Веломоторс» с выручкой в 10,5 млрд рублей. Это больше, чем у премиальной сети фитнес-клубов World Class, которая в 2020 году заработала 6,2 млрд рублей и заняла 20-е место в рейтинге.

Также в рейтинг попали 27 клубов из четырёх видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. Выше других футбольных клубов в рейтинге оказался «Зенит», в 2020 году он заработал 11,7 млрд рублей, что позволило ему занять 12-е место.

На 19-м месте расположился хоккейный клуб «СКА» с выручкой в 6,3 млрд рублей, но в рейтинг не попал клуб «ЦСКА». Sports.ru объясняют это отчётами компаний — например, «СКА» включил в него спонсорские поступления от владельца, а «ЦСКА» указал только чистую выручку в 239 млн рублей, чего было «недостаточно для попадания в рейтинг».

Рейтинг крупных спортивных компаний в России Sports.ru

#новости #спорт

28 28 комментариев
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28 комментариев
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Парадный каякер

У авторов крайне широкая трактовка понятия «спортивная компания».

А, да, это ж спорт.сру, известный своими бездарными журналистами сайт.

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5
Андрей Самойлов

да нормальное СМИ. Там есть хорошие журы

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4
Парадный каякер

Единичные случаи. А самый годный контент там от пользователей за бесплатно. Вообще, если уж на то пошло, то у спорт.сру именно что своего контента (редакционного) не более 1%. Все остальное либо от пользователей, либо ворованное.

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2
Андрей Самойлов

ну так здесь тоже есть процент новостей, которые копипастят пользователи из других сайтов

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1
Hambala Fully

Странно заявлять об этом на vc.

Издание, которое по сути является блог-платформой, и где зачастую нередакционные материалы читают лучше редакционных.

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1
Парадный каякер

С чего бы это странно? Что хочу, то и заявляю, мне особое разрешение не требуется, чтобы высказывать свое мнение.
А VC себя позиционирует как "главное медиа о спорте" "топовая журналистика" ? А обсуждаемый сабж позиционирует, с чем я не согласен.
P.S. Да и сайт у них говно неюзабельное, кстати.

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0
Green Base

Дудь ?

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1
Sonya Sheveleva

А вы, Илья, чем известны? Пустыми комментариями?

Ответить
1
ИгорьOK

Ну... он весьма востребованный автор на данном ресурсе!

Ответить
6
Artur Khasanov

О, автор спортс ру

Ответить
–1
Sonya Sheveleva

о, мимо

Ответить
1
Green Base

Пиздишь)

Ответить
0
Роман Дегтярев

А вы собственно, чем известны?

Ответить
–1
Вася Пражкин

А Вы?

Ответить
1
Парадный каякер

Ого, сразу переходить на личности? Банальный приём, популярный у определённой прослойки населения, да.

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0
Виктор Якунин

Я конечно извиняюсь, но физически посещать спортмастер это боль. Собственно как и делать самовывоз там.

Перемещений товара между магазинами нет, ассортимент в каждом конкретном магазине просто ужасный. Больше похоже на какую-то барахолку где висят штаны в 1 экземпляре и 1 размера.

Про цены я вообще молчу, другой его конкурент располагает в разы лучшей ценовой политикой и гарантией 2 года на все.

Плюс они ещё аккурат подняли цены перед недавней раздачей 3000 бонусов, которых не хватило покрыть разницу до и после.

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7
Владимир Чижевский

Перемещается жи.

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1
Dmitry Kiselev

Те же самые впечатления. Возле дома есть их ГИПЕРмаркет. Как-то пару часов с отцом убили там в поисках хоть чего-нибудь нужного размера и подходящего по фасону/стоимости (нужно было подарочную карту реализовать). В том конкуренте, которого вы скорее всего подразумеваете, почему-то всегда есть нужный размер, он лежит на виду, а не где-то на складе, примерочных дофига и вообще все очень удобно отсортировано в магазине и находится моментально.

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0
Цимерманн

Наверное, у декатлона просто гораздо меньше точек. Иначе разницу в 5 порядков я просто не могу обосновать со спортмастером.

Спортмастер сейчас это просто барахолка с уклоном в спортивный инвентарь.

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3
No Name

Поставить буков рядом со спортивными компаниями по выручке, почти то же самое, что поставить казино рядом с Ubisoft

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0
Андрей Самойлов

не, Юбики уже казино: https://dtf.ru/u/1922-andrey-apanasik/927029-ubisoft-planiruyut-delat-play-to-earn-igry-na-baze-nft-i-blokcheyna

Ubisoft планируют делать Play-To-Earn игры на…
#ubisoft #suvitruf_игры
dtf.ru
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1
No Name

Тогда ладно)

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0
Dmitry Yashin

Рейтинг возглавил сингапурский магазин «Спортмастер» с выручкой в 101,8 млрд рублей.

..., находящийся по адресу: 23, Serangoon Central.

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0
Old Nick

Рейтинг возглавил сингапурский магазин «Спортмастер» с выручкой в 101,8 млрд рублей.

прикольно

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0

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Gen Tech

«Фонбет» — 52,1 млрд рублей.
Winline — 47,9 млрд рублей.
«Лига Ставок» — 41,8 млрд рублей.
BetBoom — 19,3 млрд рублей.
Parimatch — 15,4 млрд рублей.
BetCity — 14,6 млрд рублей.

Хорошая компания, интересно они тоже it компании и получают налоговые послабления

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0
Иосиф Братцев

Интересно, как сюда попал Спортмастер? Абсолютная посредственная компания которая держится только на том, что нет конкурента таких же масштабов

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0

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Вася Пражкин

Спортмастер давно стал торговать каким-то относительно дешевым товаром, включая их собственные марки типа Demix. Честно говоря, спортсменам там делать особо нечего, так как в основном там ширпотреб за редким исключением.

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0

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Andrew Freez

другого спорта у нас для вас нет...

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